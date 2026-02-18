Φορητές κάμερες σε λεωφορεία και κεντρικούς δρόμους - Σε ποια σημεία θα εγκατασταθούν

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε την τοποθέτηση και λειτουργία φορητών καμερών σε λεωφορεία της Αθήνας, καθώς και σε έξι κεντρικούς δρόμους της πόλης, στο πλαίσιο μέτρων για την παρακολούθηση της οδικής ασφάλειας και της τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).

Σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», στα οχήματα της Οργανισμός Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (ΟΣΥ ΑΕ), όπου θα τοποθετηθούν κάμερες, θα υπάρχουν και προειδοποιητικές πινακίδες για ενημέρωση των επιβατών και του κοινού. Αρχικά, οι κάμερες θα εγκατασταθούν σε δέκα λεωφορεία της ΟΣΥ ΑΕ.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η χρήση καμερών για τη βεβαίωση παραβάσεων του Κ.Ο.Κ., μαζί με την τοποθέτηση των αντίστοιχων προειδοποιητικών πινακίδων, με ευθύνη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, οι κάμερες θα τοποθετηθούν στα ακόλουθα σημεία:

Στην κάθοδο της Λεωφόρου Συγγρού, στο ύψος της Σκρα, με VMS ενσωματωμένο με ραντάρ για έλεγχο ταχύτητας, μη χρήσης κράνους, μη χρήσης ζώνης και χρήσης κινητού τηλεφώνου. Στην άνοδο της Συγγρού, στο ύψος της Θυατείρων, με σύστημα Average Speed Section Control για καταγραφή παραβίασης ταχύτητας. Στην άνοδο της Συγγρού, στο ύψος της Πριήνης, επίσης με Average Speed Section Control. Στη διασταύρωση Μεσογείων-Χαλανδρίου, για καταγραφή παραβίασης ερυθρού σηματοδότη, με στόχευση των οχημάτων από πίσω για πλήρη ορατότητα του σηματοδότη. Στη διασταύρωση Βουλιαγμένης-Τήνου, για τον ίδιο λόγο. Στη Λεωφόρο Αμαλίας, στο φαρδύ πεζοδρόμιο μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, για καταγραφή παραβίασης ερυθρού σηματοδότη, μη χρήσης κράνους, μη χρήσης ζώνης και χρήσης κινητού τηλεφώνου.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της απόφασης θα ξεκινήσει με την τοποθέτηση των προειδοποιητικών πινακίδων, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 107 του Κ.Ο.Κ., ώστε το κοινό να ενημερώνεται για την παρουσία των καμερών.