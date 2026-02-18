Πιέσεις Μαμντάνι στην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης: Τελεσίγραφο για 10% αύξηση στους φόρους ακινήτων
18:30 - 18 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Τελεσίγραφο απηύθυνε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζ. Μαμντάνι, προειδοποιώντας ότι θα αυξήσει τους φόρους ακινήτων κατά σχεδόν 10%· μία κίνηση που συνιστά μέσο πίεσης προς τη κυβερνήτη Κάθι Χόκουλ για περισσότερη χρηματοδότηση.  

Ωστόσο, όπως σημειώνουν αμερικανικά μέσα, υπάρχει ένα πρόβλημα: η Χόκουλ -που διεκδικεί επανεκλογή τον Νοέμβριο- δεν έχει υποχωρήσει από τη στάση της για μη αύξηση φόρων στις εταιρείες και τους πλούσιους κατοίκους, επισημαίνοντας επανειλημμένα ότι δεν υπάρχει λόγος να επιβληθούν υψηλότεροι φόροι αυτή τη στιγμή.

Επιπλέον, η ηγεσία του Δημοτικού Συμβουλίου είναι κατηγορηματική στην αντίθεσή της απέναντι σε οποιαδήποτε αύξηση φόρων ακινήτων. Η πρόταση θα χρειαζόταν την έγκριση του συμβουλίου για να υλοποιηθεί, σύμφωνα με το Bloomberg.

Απ' την άλλη, ο Μαμντάνι εκλέχθηκε μέσα σ' ένα κύμα αισιοδοξίας και υψηλών υποσχέσεων για δωρεάν φροντίδα παιδιών, δωρεάν λεωφορεία και πάγωμα ενοικίων για τους Νεοϋορκέζους που πασχίζουν σε μια πόλη που γίνεται όλο και πιο απρόσιτη. Την Τετάρτη (18/2), ο δήμαρχος διόρισε έξι μέλη στο Συμβούλιο Κατευθυντήριων Γραμμών για τα Ενοίκια (Rent Guidelines Board), το όργανο που καθορίζει τις προσαρμογές για τις σταθεροποιημένες μονάδες κατοικιών.

Το σχέδιο δαπανών του Μαμντάνι ύψους 127 δισ. δολαρίων, που ανακοινώθηκε χθες (17/2), αποτελεί το πρώτο παράδειγμα του πώς οι πραγματικότητες του δημοτικού προϋπολογισμού μπορεί να τον εμποδίσουν να εφαρμόσει την προοδευτική του ατζέντα.

«Η κίνηση είναι πολύ τολμηρή, αλλά συνάδει με το σενάριο του Μαμντάνι, το οποίο είναι να είναι κι ο ίδιος πολύ τολμηρός», δήλωσε ο Λι Μίρινγκοφ, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημόσιας Γνώμης του Πανεπιστημίου Marist. «Η Χόκουλ δεν πρόκειται να υποκύψει στις απειλές του, αλλά μπορεί να μην είναι η τελευταία φορά που θα βοηθήσει την πόλη», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, το σχέδιο του Μαμντάνι είναι ένα στοίχημα, βασισμένο στην υπόθεση ότι η παθιασμένη πολιτική του βάση, οι σύμμαχοί του στη νομοθετική εξουσία, το χάρισμά του και ο «στρατός» των υποστηρικτών του στα social media μπορούν να πείσουν τη Χόκουλ να εγκρίνει αυξήσεις φόρων σε ένα εκλογικό έτος, όταν η ίδια έχει επανειλημμένα υποσχεθεί ότι δεν θα το κάνει.

Σημειώνεται, άλλωστε, ότι η Χόκουλ δεν περιέλαβε σημαντικές αυξήσεις φόρων στην πρόταση προϋπολογισμού που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα.

«Ο Μαμντάνι έχει αποδειχθεί αποτελεσματικός στο να κινητοποιεί τη βάση των προοδευτικών ψηφοφόρων του, πράγμα που σημαίνει ότι κάποια αύξηση φόρων είναι πιθανή», έγραψε ο Αλεξάντερ Γκόλντμπερφ, διευθυντής στη Piper Sandler, σε ερευνητική έκθεση. «Το ερώτημα έγκειται στη μορφή και στην εύρεση της σωστής ισορροπίας που θα αυξάνει τα έσοδα χωρίς να απομακρύνει τους φορολογούμενους (είτε πρόκειται για άτομα είτε για επιχειρήσεις)», προσέθεσε ο ίδιος.

