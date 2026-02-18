Κιβωτός του Κόσμου: Αύριο (19/2) η ανακοίνωση της απόφασης για τον πατέρα Αντώνιο
18:24 - 18 Φεβ 2026

Κιβωτός του Κόσμου: Αύριο (19/2) η ανακοίνωση της απόφασης για τον πατέρα Αντώνιο

Στην υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου» σημειώθηκε σήμερα (18/2) μια απρόσμενη και πρωτοφανής εξέλιξη, με αποτέλεσμα η πολυαναμενόμενη απόφαση του δικαστηρίου να μετατεθεί για αύριο το πρωί. Παρά το γεγονός ότι η διαδικασία βρισκόταν στο τελικό της στάδιο, η άρνηση της γραμματέως της έδρας να παραμείνει πέραν του κανονικού ωραρίου οδήγησε στην οριστική διακοπή της συνεδρίασης.

Αρχικά, το δικαστήριο είχε διακόψει στις 14:30 για να αποσυρθούν οι δικαστές σε διάσκεψη και να εκδώσουν την απόφαση. Ωστόσο, στις 17:00 τα μέλη της έδρας ανέβηκαν ξανά στην αίθουσα για να ενημερώσουν ότι η διαδικασία δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί σήμερα.

Η άρνηση της γραμματέως να εργαστεί υπερωρίες αποτέλεσε την κύρια αιτία της διακοπής, ενώ στο σημείο έσπευσαν και μέλη της Ένωσης Δικαστικών Υπαλλήλων για να στηρίξουν το αίτημα της συναδέλφου τους και να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην υπερωριακή απασχόληση.

Η ανακοίνωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην αίθουσα, με δικηγόρους και δικαστές να κάνουν λόγο για «πρωτοφανές περιστατικό» στα δικαστικά χρονικά, καθώς μια τόσο σοβαρή δίκη διακόπηκε για τυπικούς υπηρεσιακούς λόγους λίγο πριν την έκδοση της απόφασης.

Τελικά, μετά την ένταση και τις διαμαρτυρίες, το δικαστήριο όρισε την οριστική συνέχιση της διαδικασίας για αύριο, Πέμπτη (19/2), στις 08:00 το πρωί, όταν αναμένεται να εκφωνηθεί η ετυμηγορία επί των κατηγοριών.

