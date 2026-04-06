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Ενεργειακό κόστος: Πακέτο στήριξης 100 εκατ. για τη βιομηχανία και 200 εκατ. για νέες επενδύσεις
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
15:35 - 06 Απρ 2026

Ενεργειακό κόστος: Πακέτο στήριξης 100 εκατ. για τη βιομηχανία και 200 εκατ. για νέες επενδύσεις

Γιώργος Αλεξάκης
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«Ασφαλές και με βάση την κοινοτική νομοθεσία», όπως τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, πρόγραμμα στήριξης για τη βιομηχανία, που βασίζεται σε δύο πυλώνες, ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας.

«Εξασφαλίσαμε 100 εκατ. ευρώ το χρόνο για τα επόμενα 5 χρόνια, όχι μόνο για τη βαριά βιομηχανία αλλά και 23.000 επιχειρήσεις», τόνισε ο κ. Παπασταύρου και συμπλήρωσε: «Έχουμε, επίσης, εργαστεί για απορρόφηση πόρων 200 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού», κάνοντας λόγο για ένα πακέτο δράσεων που ολοκληρώνει τον κύκλο στήριξης, ο οποίος έχει ξεκινήσει από πέρυσι».

Από την πλευρά του ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, τόνισε ότι η στήριξη της βιομηχανίας είναι απόλυτη προτεραιότητα, για να έχουμε συνεχή ανάπτυξη.

Η χρηματοδότηση από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού θα συνδεθεί - όπως είπε - με στόχους εξοικονόμησης της τάξης του 10%.

Οι στόχοι αυτοί, δε, αφορούν μεταξύ άλλων τον κλάδο των τσιμέντων, του χαρτιού και της μεταποίησης, αλλά παράλληλα αφορούν και μια σειρά από παρεμβάσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και έρχονται σε συνέχεια του προγράμματος CISAF.

Η αντιστάθμιση

Με βάση τον υφυπουργό Ενέργειας, Νίκο Τσάφο, η στήριξη είναι περίπου στα 75 εκατ. ευρώ για ενεργοβόρες βιομηχανίες (περίπου 50), με την αναπροσαρμογή του συντελεστή στο 0,82. Επίσης, γίνεται μια μείωση 50% στις χρεώσεις ΥΚΩ, οριζόντια, για όλες τις βιομηχανίες.

Ειδικότερα, η μείωση των ΥΚΩ, που ξεκινά από τον Ιούλιο, αφορά το 50% επί των υφɩστάμενων χρεώσεων ΥΚΩ, προσφέροντας ουσɩαστɩκή οɩκονομɩκή ανακούφɩση στɩς ενεργοβόρες βɩομηχανικές μονάδες της χώρας μας.

Το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα μεταφράζεται σε εξοικονόμηση 26 εκατομμυρίων ευρώ σε ετήσɩα βάση, ενɩσχύοντας τα ταμειακά διαθέσιμα των βɩομηχανιών.

Η θέση του ΣΕΒ

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, τόνισε ότι δεν λύνεται το όλο πρόβλημα, «αλλά είναι ένα βήμα».

Αναλυτικότερα, σημείωσε πως «για τις βιομηχανίες που έχουν αντιστάθμιση είναι σημαντικό βήμα αλλά δε κρύβει το ζήτημα. Το πρόβλημα είναι ότι, όπως όλοι ξέρουμε, η Ελλάδα για τη βιομηχανία πληρώνει ακριβότερο κόστος ενέργειας από πάρα πολλές χώρες μέσα στην ΕΕ».

Σε αυτό το πλαίσιο, «η συζήτηση συνεχίζεται και έχουμε κι άλλες σκέψεις όπως η διακοψιμότητα. Όσο για πρόγραμμα 200 εκατ. αναμένουμε εξειδίκευση του», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΕΒ.

Δείτε αναλυτικά τα μέτρα που παρουσιάστηκαν με επεξηγηματικούς πίνακες ΕΔΩ

Τελευταία τροποποίηση στις 06/04/2026 - 16:16
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