ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσιο άλμα του Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία κατά 8,3% τον Μάρτιο

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, παρουσίασε αύξηση 8,3% έναντι αύξησης 2,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025 με το 2024, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ την Πέμπτη (30/4).

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 10,0% έναντι μείωσης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2025 - Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2024 - Μαρτίου 2025, παρουσίασε μηδενική μεταβολή έναντι μείωσης 1,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2025

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 8,3%, τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

2. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2026

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 10,0%, τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2026, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή: