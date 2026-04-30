Χρηματιστήριο: Κλίμα risk-off εν μέσω γεωπολιτικής έντασης – «Μάχη» για τις 2.200 μονάδες

Η αγορά εισέρχεται στη συνεδρίαση με επιφυλακτικό τόνο, καθώς το ενεργειακό ράλι και η γεωπολιτική ένταση διατηρούν το risk-off ενεργό, ενώ η Fed επιβεβαίωσε στάση αναμονής κρατώντας τα επιτόκια αμετάβλητα. Ο Τζερόμ Πάουελ επανέλαβε ότι ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος λόγω της ενέργειας, ενώ την ίδια στιγμή η στάση του Ντόναλτ Τραμπ στο μέτωπο του Ιράν στηρίζει τις τιμές πετρελαίου, διατηρώντας την αβεβαιότητα σε υψηλά επίπεδα.

Στο Χ.Α. ο Γ.Δ. κατάφερε να κλείσει χθες (29/4) οριακά πάνω από τις 2200 μονάδες, επίπεδο που έχασε, ωστόσο, στο σημερινό άνοιγμα, με τη συναλλακτική δραστηριότητα να είναι χαμηλή. Ταυτόχρονα, η αυριανή αργία της Πρωτομαγιάς ενισχύει τη στάση αναμονής και περιορίζει την ανάληψη ρίσκου.

Ειδικότερα, ο Γ.Δ. στη συνεδρίαση της Πέμπτης (30/4) υποχωρεί κατά 0,13% στις 2.199,28 μονάδες, με χαμηλό μέχρι στιγμής στις 2.187,36 μονάδες και υψηλό στις 2.204,05 μονάδες.

Παρότι, σε μηνιαίο επίπεδο ο Απρίλιος θα φύγει με θεματικά κέρδη άνω του 6% και οι εισηγμένες καταγράφουν ρεκόρ καθαρής κερδοφορίας, τα διεθνή δεδομένα φαίνεται πως δεν επιτρέπουν στους επενδυτές να ανεβάσουν ταχύτητα, αλλά επιβάλλουν ένα προσωρινό διάλειμμα στη δυναμική του Χ.Α.

Η ζώνη των 2.200 μονάδων συνεχίζει να αποτελεί το βασικό επίπεδο ισορροπίας. Η διατήρησή της κρατά την αγορά σε φάση συσσώρευσης, ενώ η απώλειά της αυξάνει την πιθανότητα επιτάχυνσης της διόρθωσης.

Παράλληλα, οι τράπεζες παραμένουν ο βασικός οδηγός για την κατεύθυνση της αγοράς, ωστόσο μέχρι στιγμής οι κινήσεις τους είναι υποτονικές και η αδυναμία ουσιαστικής αντίδρασης υποδηλώνει βραχυπρόθεσμη κόπωση.

Η εκτίμηση της JP Morgan για εισροές περίπου $1 δισ. μέσω STOXX αποτελεί σημαντικό μεσοπρόθεσμο καταλύτη, χωρίς προς το παρόν να έχει αποτυπωθεί σε ουσιαστικά flows στο ταμπλό.

Cenergy – Viohalco – ΕΛΧΑ παραμένουν σε ισχυρή δυναμική, με άμεση έκθεση στο διεθνές ενεργειακό και βιομηχανικό περιβάλλον. Κρίσιμο παραμένει εάν η ζήτηση θα συνεχιστεί ή θα εμφανιστούν κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, με το ενδεχόμενο προσέγγισης νέων υψηλών να παραμένει ανοιχτό.

Την ίδια ώρα, μέσα σε ένα περιβάλλον με υψηλές τιμές πετρελαίου – και το Brent να έχει χτυπήσει υψηλό 4ετίας στα 120 δολάρια – ο ενεργειακός κλάδος παραμένει ο βασικός ωφελημένος· μέσα σε αυτόν και εταιρείες όπως οι Motor Oil και Helleniq Energy. Ενώ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί θεσμικό ενδιαφέρον, με την παραμονή πάνω από τα €40να είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της ανοδικής δομής.

Την ίδια ώρα, η ΔΕΗ παραμένει σε φάση αποτίμησης μετά τις στρατηγικές εξελίξεις (ΑΜΚ – πλάνο), με την αγορά να περιμένει καθαρότερη εικόνα, ενώ η συμπεριφορά των ΟΤΕ, Metlen, Aegean, Allwyn θα καθορίσει εάν ο FTSE 25 μπορεί να σταθεροποιηθεί ή θα συνεχίσει να πιέζεται.

Μέχρι στιγμής, ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης κινείται ανοδικά με +0,15% στις 5.586,530 μονάδες. Η Allwyn παραμένει αμετάβλητη, η Eurobank χάνει 1,32% και η Aegean είναι στο -2,26%. Από την άλλη, η Metlen καταγράφει κέρδη της τάξης του 1,75%, η Viohalco ενισχύεται με +2,15% και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με +1,95%, ενώ η ΔΕΗ κερδίζει 0,39%.

Στο διεθνές περιβάλλον, η εικόνα παραμένει επιβαρυμένη, με την ενέργεια να αποτελεί τον βασικό driver των αγορών.

Το ευρώ υποχωρεί σε χαμηλό τριών εβδομάδων, καθώς η ισχύς του δολαρίου ενισχύθηκε μετά τη στάση της Fed. Η απόφαση για τα επιτόκια δεν ήταν ομόφωνη, ενισχύοντας την αβεβαιότητα για την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Στην Ευρώπη, ο πληθωρισμός κινείται υψηλότερα (Γερμανία 2,9%, Ισπανία 3,5%), με την European Central Bank να αναμένεται να διατηρήσει στάση αναμονής βραχυπρόθεσμα.

Και στα ομόλογα οι αποδόσεις ανεβαίνουν (ΗΠΑ 10y: ~4,4%, Γερμανία: ~3,1%, Γαλλία: ~3,7%, Ελλάδα: ~3,88%), πράγμα που λειτουργεί περιοριστικά για τις αποτιμήσεις, ενώ το ισχυρό ενεργειακό κόστος διατηρεί το μακροοικονομικό ρίσκο αυξημένο.

Συνολικά, όπως παρατηρεί και Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αγορά διατηρεί ουδέτερη εικόνα, με χαμηλή δραστηριότητα και απουσία καθαρής κατεύθυνσης, σε ένα περιβάλλον όπου η ανάληψη ρίσκου παραμένει περιορισμένη.

Το ενδιαφέρον εστιάζει σε επιλεκτικές τοποθετήσεις, χωρίς συνολική δυναμική σε επίπεδο αγοράς, ενώ οι τράπεζες συνεχίζουν να αποτελούν τον βασικό παράγοντα επιβεβαίωσης τάσης.

Παρ’ όλα αυτά, η κατεύθυνση της αγοράς παραμένει άμεσα συνδεδεμένη με το εξωτερικό περιβάλλον, κυρίως με την πορεία της ενέργειας και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, που εξακολουθούν να καθορίζουν τη στάση των επενδυτών.