Βαρδινογιάννης (Motor Oil): Λανθασμένη η ευρωπαϊκή προσέγγιση για τα ορυκτά καύσιμα

Σαφές μήνυμα προς την Ευρώπη για την ανάγκη επαναξιολόγησης της ενεργειακής της πολιτικής, αλλά και προς την επενδυτική κοινότητα για τις αναπτυξιακές προοπτικές της Motor Oil, έστειλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η κλιμακούμενη ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν βρέθηκαν στο επίκεντρο των τοποθετήσεών του, με τον επικεφαλής της Motor Oil να υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να επανεξετάσει κρίσιμες επιλογές που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια στον τομέα της ενέργειας.

«Μέσα σε τέσσερα χρόνια βρεθήκαμε αντιμέτωποι με δύο πολέμους μεγάλης κλίμακας», σημείωσε απαντώντας σε ερωτήσεις μετόχων, επισημαίνοντας ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις αναδεικνύουν εκ νέου την ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των ενεργειακών συστημάτων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ευρωπαϊκή στρατηγική έδωσε σημαντικό βάρος στην ταχεία απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, οδηγώντας παράλληλα σε συρρίκνωση μέρους της διυλιστικής δυναμικότητας της ηπείρου. Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι η ασφάλεια εφοδιασμού παραμένει κρίσιμος παράγοντας για τη σταθερότητα των οικονομιών, ενώ η μεταβλητότητα στις διεθνείς τιμές ενέργειας είναι ένα φαινόμενο που δεν μπορεί να εξαλειφθεί.

«Το κόστος της ενεργειακής ασφάλειας είναι υπαρκτό και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε σχεδιασμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος

Ο κ. Βαρδινογιάννης στάθηκε ιδιαίτερα στον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στο νέο ενεργειακό περιβάλλον, υπογραμμίζοντας ότι η γεωγραφική της θέση, σε συνδυασμό με τις ισχυρές υποδομές διύλισης και logistics, δημιουργούν σημαντικές προοπτικές για τη χώρα.

Όπως επισήμανε, η Motor Oil έχει ενισχύσει την επιχειρησιακή της ευελιξία μέσω διαφοροποιημένων πηγών προμήθειας αργού πετρελαίου από τη Βόρεια Θάλασσα, τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία, γεγονός που της επιτρέπει να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις διακυμάνσεις της αγοράς και στις γεωπολιτικές αναταράξεις.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η Ελλάδα θα διαδραματίσει ακόμη σημαντικότερο ρόλο τα επόμενα χρόνια ως ενεργειακή πύλη για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Επενδύσεις με αιχμή τις ΑΠΕ

Ο πρόεδρος της Motor Oil επανέλαβε ότι η διαφοροποίηση δραστηριοτήτων παραμένει βασικός πυλώνας της στρατηγικής του ομίλου. Όπως ανέφερε, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε νέες ενεργειακές δραστηριότητες, διαμορφώνοντας ένα πιο ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο απέναντι στις διακυμάνσεις των αγορών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με τη MORE να έχει αναδειχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους παίκτες της ελληνικής αγοράς, καταλαμβάνοντας πλέον τη δεύτερη θέση στον κλάδο.

Οι επενδύσεις στις ΑΠΕ θα συνεχιστούν, με προσεκτική αξιολόγηση των ευκαιριών και με γνώμονα τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους.

Επενδυτικό πρόγραμμα 4 δισ. ευρώ έως το 2030

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Πέτρος Τζαννετάκης, παρουσίασε το αναπτυξιακό πλάνο της εταιρείας, επισημαίνοντας ότι η μετάβαση από μια εταιρεία διύλισης σε έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό όμιλο αποτελεί στρατηγική επιλογή που βασίζεται σε τρεις πυλώνες: καύσιμα, ηλεκτρισμό και κυκλική οικονομία.

Όπως ανέφερε, ο όμιλος επενδύει συστηματικά στις ΑΠΕ από το 2018 και σήμερα διαθέτει χαρτοφυλάκιο άνω των 900 MW, με περαιτέρω ανάπτυξη σε αιολικά, φωτοβολταϊκά και έργα αποθήκευσης ενέργειας.

Ο συνολικός επενδυτικός σχεδιασμός έως το 2030 ανέρχεται σε 4 δισ. ευρώ και αποτυπώνει τη στρατηγική ισορροπίας ανάμεσα στις παραδοσιακές δραστηριότητες διύλισης και στις νέες μορφές ενέργειας.

Παράλληλα, ο κ. Τζαννετάκης υπογράμμισε ότι η λειτουργική κερδοφορία του ομίλου ενισχύθηκε το 2025, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου, ενώ οι επενδύσεις της τελευταίας εννεαετίας προσεγγίζουν τα 3,8 δισ. ευρώ.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και AI

Η διοίκηση της Motor Oil στάθηκε και στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στον ενεργειακό τομέα, σημειώνοντας ότι η αξιοποίηση δεδομένων, η έξυπνη διαχείριση υποδομών και η πρόβλεψη της ζήτησης αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Ο όμιλος συνεχίζει να επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και τεχνολογικά προηγμένου επιχειρησιακού μοντέλου.

Μέρισμα 1,40 ευρώ ανά μετοχή

Η γενική συνέλευση ενέκρινε τη διανομή συνολικού μερίσματος 1,40 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025. Από το ποσό αυτό έχει ήδη καταβληθεί προμέρισμα 0,35 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η αποκοπή του δικαιώματος για το υπόλοιπο μέρισμα θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου και η πληρωμή του θα ξεκινήσει στις 3 Ιουλίου.

Με το βλέμμα στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στην ενεργειακή μετάβαση, η διοίκηση της Motor Oil εμφανίζεται αποφασισμένη να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ ενεργειακής ασφάλειας, επενδύσεων και βιώσιμης ανάπτυξης, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ρόλος της ενέργειας επανέρχεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής.