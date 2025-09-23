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Αρανίτης (AKTOR): Απαραίτητη η συνεργασία κράτους και κατασκευαστικού κλάδου για τα έργα νέας γενιάς
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
17:18 - 23 Σεπ 2025

Αρανίτης (AKTOR): Απαραίτητη η συνεργασία κράτους και κατασκευαστικού κλάδου για τα έργα νέας γενιάς

Reporter.gr Newsroom
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Για την επόμενη ημέρα των μεγάλων έργων υποδομής, αλλά και τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες των υποδομών νέας γενιάς, μίλησε ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου AKTOR, κ. Αναστάσιος Αρανίτης, κατά τη διάρκεια συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο συνέδριο ITC2025, στην Αθήνα.

Όπως επισήμανε, το κράτος θα πρέπει να ιεραρχήσει σωστά τα έργα υποδομής που προγραμματίζει να υλοποιήσει στη χώρα, δεδομένου οι δημόσιοι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι. Και επισήμανε ότι τα έργα ΣΔΙΤ, όπως και τα έργα Παραχώρησης, αποτελούν εργαλεία που μπορούν να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά για την οικονομία και να περιορίσουν το ρίσκο για το κράτος. Ενώ αναφερόμενος στις Πρότυπες Προτάσεις, ο κ. Αρανίτης παρατήρησε ότι ως μέθοδος μπορεί να συμβάλει στην παραγωγή έργων νέας γενιάς και να επιλύσει προβλήματα και γι’ αυτό επισήμανε ότι η πολιτεία θα πρέπει να τονώσει ξανά τις σχετικές προσπάθειες.

Αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών

Επιπλέον, ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου AKTOR εισηγήθηκε την αξιοποίηση ήδη υφισταμένων έργων και τη συσχέτισή τους με έργα νέας γενιάς, μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Για παράδειγμα, πρότεινε τη χρήση παλαιότερων υποαξιοποιούμενων φραγμάτων για την αποθήκευση ενέργειας μέσω της αντλησιοταμίευσης, παρατηρώντας ότι οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας μπορούν να γίνουν αφετηρία για την παραγωγή αξίας για την οικονομία, μέσα από τέτοιες επενδύσεις. Μάλιστα, αναφερόμενος στην λειψυδρία, σημείωσε ότι ο τεχνικός κλάδος έχει την εμπειρία και τις ιδέες και μπορεί να προτείνει την πλέον συμφέρουσα τεχνικά και οικονομικά λύση, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του ζητήματος.

Η συγκυρία, εφαλτήριο για το αύριο

Ο κ. Αρανίτης παρατήρησε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει έκρηξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας και το ανεκτέλεστο είναι εξαιρετικά υψηλό, γεγονότα που δημιουργούν προϋποθέσεις αναβάθμισης του κατασκευαστικού κλάδου και καλύτερης προετοιμασίας για τα έργα νέας γενιάς και για την εποχή μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Και τόνισε τη σημασία της συνεργασίας του κράτους με τον ιδιωτικό τομέα για τον από κοινού σχεδιασμό και την ωρίμαση των έργων νέας γενιάς, αλλά και την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων της παραγωγής των μεγάλων έργων, επισημαίνοντας ότι η συγκυρία είναι εξαιρετικά θετική για κάτι τέτοιο.

Βραβείο για το Μετρό Θεσσαλονίκης

Παράλληλα, ο κ. Αρανίτης παρέλαβε το βραβείο του έργου της χρονιάς, το οποίο απονεμήθηκε, έπειτα από ψηφοφορία, στο Μετρό Θεσσαλονίκης και ευχαρίστησε για την αποπεράτωση και την παράδοσή του στους πολίτες τόσο τους ανθρώπους του Ομίλου AKTOR όσο και την Ελληνικό Μετρό και το Υπουργείο Υποδομών. Και σχολίασε ότι με το Μετρό Θεσσαλονίκης ο τεχνικός κόσμος της Ελλάδας έβαλε τον πήχη ψηλά, σημειώνοντας ότι οι Έλληνες μηχανικοί είναι υψηλού επιπέδου και μπορούν να κάνουν πραγματικότητα απαιτητικά, πολύπλοκα και ιδιαίτερα δύσκολα έργα.

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