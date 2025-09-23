Υπερτυφώνας Ραγκάσα σαρώνει το Χονγκ Κονγκ: Εκκενώσεις, κλειστά καταστήματα και πάνω από 700 ακυρωμένες πτήσεις

Το Χονγκ Κονγκ έκλεισε από σήμερα 23/9 ενόψει του υπερτυφώνα Ραγκάσα, του ισχυρότερου τροπικού κυκλώνα στον κόσμο φέτος, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ οι περισσότερες πτήσεις επιβατών αναμένεται να ανασταλούν έως την Πέμπτη 25/9.

Σύμφωνα με το Reuterss, οι πολίτες κατέκλυσαν τα σούπερ μάρκετ, αφήνοντας τα ράφια σχεδόν άδεια, καθώς εκδηλώθηκε πανικός στις αγορές και οι κάτοικοι εφοδιάστηκαν με βασικά είδη, φοβούμενοι ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά για δύο ημέρες.

Τα παράθυρα σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την πόλη καλύφθηκαν με ταινία, με τους κατοίκους να ελπίζουν ότι αυτό θα μειώσει τις επιπτώσεις από τυχόν θραύση γυαλιών.

Ο Ραγκάσα, με ανέμους ισχύος τυφώνα που φτάνουν τα 220 χλμ/ώρα (137 μίλια/ώρα), αποτελεί «σοβαρή απειλή για τις ακτές της Γκουανγκντόνγκ», σύμφωνα με το Μετεωρολογικό Παρατηρητήριο του Χονγκ Κονγκ, αναφερόμενο στην κινεζική επαρχία που γειτνιάζει με το χρηματοοικονομικό κέντρο.

Ο τυφώνας θα διατηρήσει την έντασή του καθώς πλησιάζει τις ακτές της Γκουανγκντόνγκ και θα επηρεάσει το Χονγκ Κονγκ, την ηπειρωτική Κίνα και την Ταϊβάν, αφού σάρωσε τα βόρεια νησιά των Φιλιππίνων τη Δευτέρα. Αναμένεται να φτάσει στις ακτές της Γκουανγκντόνγκ από το μεσημέρι έως αργά την Τετάρτη.

Οι αρχές της Γκουανγκντόνγκ προχώρησαν στην εκκένωση άνω των 370.000 κατοίκων, όπως μετέδωσε την Τρίτη το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Το Χονγκ Κονγκ εξέδωσε το σήμα τυφώνα 8, το τρίτο υψηλότερο, στις 2:20 μ.μ. (06:20 GMT), καλώντας τις περισσότερες επιχειρήσεις και υπηρεσίες μεταφορών να κλείσουν. Περισσότερες από 700 πτήσεις έχουν διακοπεί, περιλαμβανομένων εκείνων στο γειτονικό κέντρο τυχερών παιχνιδιών Μακάο και στην Ταϊβάν.

Ο καιρός αναμένεται να επιδεινωθεί ραγδαία αργότερα σήμερα, και το Μετεωρολογικό Παρατηρητήριο δήλωσε ότι θα αξιολογήσει εάν θα εκδώσει ανώτερο προειδοποιητικό σήμα αργά την Τρίτη ή νωρίς την Τετάρτη.

Άνεμοι ισχύος τυφώνα αναμένονται στις ακτές και σε μεγάλα υψόμετρα στο Χονγκ Κονγκ την Τετάρτη, ενώ οι ισχυρές βροχοπτώσεις προβλέπεται να προκαλέσουν σημαντική καταιγίδα και άνοδο της στάθμης της θάλασσας στην πυκνοκατοικημένη πόλη.

Το Παρατηρητήριο προειδοποίησε για αυξημένα επίπεδα θάλασσας, παρόμοια με αυτά που παρατηρήθηκαν κατά τους τυφώνες Hato το 2017 και Mangkhut το 2018, οι οποίοι προκάλεσαν ζημιές ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων.