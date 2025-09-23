ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Υπερτυφώνας Ραγκάσα σαρώνει το Χονγκ Κονγκ: Εκκενώσεις, κλειστά καταστήματα και πάνω από 700 ακυρωμένες πτήσεις
Ειδήσεις
17:10 - 23 Σεπ 2025

Υπερτυφώνας Ραγκάσα σαρώνει το Χονγκ Κονγκ: Εκκενώσεις, κλειστά καταστήματα και πάνω από 700 ακυρωμένες πτήσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Χονγκ Κονγκ έκλεισε από σήμερα 23/9 ενόψει του υπερτυφώνα Ραγκάσα, του ισχυρότερου τροπικού κυκλώνα στον κόσμο φέτος, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ οι περισσότερες πτήσεις επιβατών αναμένεται να ανασταλούν έως την Πέμπτη 25/9.

Σύμφωνα με το Reuterss, οι πολίτες κατέκλυσαν τα σούπερ μάρκετ, αφήνοντας τα ράφια σχεδόν άδεια, καθώς εκδηλώθηκε πανικός στις αγορές και οι κάτοικοι εφοδιάστηκαν με βασικά είδη, φοβούμενοι ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά για δύο ημέρες.

Τα παράθυρα σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την πόλη καλύφθηκαν με ταινία, με τους κατοίκους να ελπίζουν ότι αυτό θα μειώσει τις επιπτώσεις από τυχόν θραύση γυαλιών.

Ο Ραγκάσα, με ανέμους ισχύος τυφώνα που φτάνουν τα 220 χλμ/ώρα (137 μίλια/ώρα), αποτελεί «σοβαρή απειλή για τις ακτές της Γκουανγκντόνγκ», σύμφωνα με το Μετεωρολογικό Παρατηρητήριο του Χονγκ Κονγκ, αναφερόμενο στην κινεζική επαρχία που γειτνιάζει με το χρηματοοικονομικό κέντρο.

Ο τυφώνας θα διατηρήσει την έντασή του καθώς πλησιάζει τις ακτές της Γκουανγκντόνγκ και θα επηρεάσει το Χονγκ Κονγκ, την ηπειρωτική Κίνα και την Ταϊβάν, αφού σάρωσε τα βόρεια νησιά των Φιλιππίνων τη Δευτέρα. Αναμένεται να φτάσει στις ακτές της Γκουανγκντόνγκ από το μεσημέρι έως αργά την Τετάρτη.

Οι αρχές της Γκουανγκντόνγκ προχώρησαν στην εκκένωση άνω των 370.000 κατοίκων, όπως μετέδωσε την Τρίτη το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Το Χονγκ Κονγκ εξέδωσε το σήμα τυφώνα 8, το τρίτο υψηλότερο, στις 2:20 μ.μ. (06:20 GMT), καλώντας τις περισσότερες επιχειρήσεις και υπηρεσίες μεταφορών να κλείσουν. Περισσότερες από 700 πτήσεις έχουν διακοπεί, περιλαμβανομένων εκείνων στο γειτονικό κέντρο τυχερών παιχνιδιών Μακάο και στην Ταϊβάν.

Ο καιρός αναμένεται να επιδεινωθεί ραγδαία αργότερα σήμερα, και το Μετεωρολογικό Παρατηρητήριο δήλωσε ότι θα αξιολογήσει εάν θα εκδώσει ανώτερο προειδοποιητικό σήμα αργά την Τρίτη ή νωρίς την Τετάρτη.

Άνεμοι ισχύος τυφώνα αναμένονται στις ακτές και σε μεγάλα υψόμετρα στο Χονγκ Κονγκ την Τετάρτη, ενώ οι ισχυρές βροχοπτώσεις προβλέπεται να προκαλέσουν σημαντική καταιγίδα και άνοδο της στάθμης της θάλασσας στην πυκνοκατοικημένη πόλη.

Το Παρατηρητήριο προειδοποίησε για αυξημένα επίπεδα θάλασσας, παρόμοια με αυτά που παρατηρήθηκαν κατά τους τυφώνες Hato το 2017 και Mangkhut το 2018, οι οποίοι προκάλεσαν ζημιές ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέο χρηματοοικονομικό ορόσημο: Το Χονγκ Κονγκ ξεπέρασε την Ελβετία στη διαχείριση πλούτου
Ειδήσεις

Νέο χρηματοοικονομικό ορόσημο: Το Χονγκ Κονγκ ξεπέρασε την Ελβετία στη διαχείριση πλούτου

«Λουκέτο» τον Αύγουστο στο ιστορικό πολυκατάστημα Notos στη Σταδίου
Επιχειρήσεις

«Λουκέτο» τον Αύγουστο στο ιστορικό πολυκατάστημα Notos στη Σταδίου

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει από τα τέλη Μαΐου για δεκαπέντε ημέρες για την ενοποίηση με την επέκταση Καλαμαριάς
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει από τα τέλη Μαΐου για δεκαπέντε ημέρες για την ενοποίηση με την επέκταση Καλαμαριάς

Η διοίκηση της Deutsche Welle υπερασπίζεται το «λουκέτο» στο ελληνικό πρόγραμμα
Ειδήσεις

Η διοίκηση της Deutsche Welle υπερασπίζεται το «λουκέτο» στο ελληνικό πρόγραμμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ