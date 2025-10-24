ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση του κόστους κατασκευής των κτιρίων κατά 2,5% λόγω αύξησης των υλικών κατασκευής

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών του Γ ́ τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ ́τριμήνου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,1%, έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε κατά την σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το Γ ́ τρίμηνο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Β ́ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,5%, έναντι αύξησης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 - Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2023 - Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,5%, έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών του Γ ́ τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ ́τριμήνου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,5%, έναντι αύξησης 3,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

Ειδικότερα, η ετήσια αύξηση κατά 2,5%, οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 2,6% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 2,3%.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το Γ ́ τρίμηνο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Β ́ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,7%, έναντι αύξησης 1,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024. Ειδικότερα, η τριμηνιαία αύξηση κατά 0,7% οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 0,6% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 0,7%.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 - Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2023 - Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 3,1%, έναντι αύξησης 4,0% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.