Ετήσια αύξηση 2,2% στις τιμές οικοδομικών υλικών τον Σεπτέμβριο

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Σεπτέμβριο 2025, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών σημείωσε μεν άνοδο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ωστόσο η αύξηση αυτή είναι μικρότερη σε σχέση με την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
Παράλληλα, οι μηνιαίες αυξήσεις και ο μέσος δείκτης δωδεκαμήνου δείχνουν μια επιβράδυνση στον ρυθμό ανόδου των τιμών, υποδηλώνοντας σταδιακή εξομάλυνση της αγοράς κατασκευαστικών υλικών.
Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024 παρουσίασε αύξηση 2,2%, ενώ σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025 παρουσίασε αύξηση 0,01%.