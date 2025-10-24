Ετήσια αύξηση 2,2% στις τιμές οικοδομικών υλικών τον Σεπτέμβριο

Οι τιμές των υλικών κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών συνεχίζουν να παρουσιάζουν αυξήσεις, αν και με χαμηλότερους ρυθμούς συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Σεπτέμβριο 2025, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών σημείωσε μεν άνοδο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ωστόσο η αύξηση αυτή είναι μικρότερη σε σχέση με την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Παράλληλα, οι μηνιαίες αυξήσεις και ο μέσος δείκτης δωδεκαμήνου δείχνουν μια επιβράδυνση στον ρυθμό ανόδου των τιμών, υποδηλώνοντας σταδιακή εξομάλυνση της αγοράς κατασκευαστικών υλικών.

Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024 παρουσίασε αύξηση 2,2%, ενώ σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025 παρουσίασε αύξηση 0,01%.