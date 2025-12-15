ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3,3% στις κατασκευές το γ’ τρίμηνο σε ετήσια βάση

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές για το γ' τρίμηνο του 2025 δείχνει επιβράδυνση της ανάπτυξης σε σχέση με πέρυσι, ενώ η τριμηνιαία σύγκριση καταγράφει μικρή υποχώρηση, αποτυπώνοντας τις μεταβολές στον κατασκευαστικό τομέα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που δημοσιεύθηκαν σήμερα, Δευτέρα (15/12): Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του γ' τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ΄ τριμήνου 2024, παρουσίασε αύξηση 3,3% έναντι αύξησης 18,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του γ΄ τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε μείωση 2,3% έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ' τριμήνου 2024 με το β' τρίμηνο 2024.

Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του γ' τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου 2025, παρουσίασε μείωση 1,1.