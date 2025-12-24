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ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,9% στις τιμές οικοδομικών υλικών τον Νοέμβριο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13:52 - 24 Δεκ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,9% στις τιμές οικοδομικών υλικών τον Νοέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Ήπια αυξητικές τάσεις παρουσίασαν οι τιμές των οικοδομικών υλικών τον Νοέμβριο, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα (24/12) η ΕΛΣΤΑΤ. 

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, παρουσίασε τον Νοέμβριο αύξηση 1,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, έναντι αύξησης 5,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Νοέμβριο, σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου, παρουσίασε αύξηση 0,2% έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2024.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2024 - Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2023 - Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 3,2%, έναντι αύξησης 5,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.

Μεταξύ των υλικών, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση καταγράφηκαν στις τιμές των θερμαντικών σωμάτων κατά 5,7% και των χάλκινων αγωγών κατά 5,2%, ενώ ο σίδηρος οπλισμού εμφάνισε μείωση 1,8% των τιμών του.

Σε μηνιαία βάση, η αύξηση 0,2% προήλθε κυρίως από τις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας, της ηλεκτρικής κατά 3,5% και του πετρελαίου κίνησης κατά 3,2%.

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ εδώ

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