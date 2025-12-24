ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,9% στις τιμές οικοδομικών υλικών τον Νοέμβριο

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ήπια αυξητικές τάσεις παρουσίασαν οι τιμές των οικοδομικών υλικών τον Νοέμβριο, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα (24/12) η ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, παρουσίασε τον Νοέμβριο αύξηση 1,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, έναντι αύξησης 5,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Νοέμβριο, σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου, παρουσίασε αύξηση 0,2% έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2024.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2024 - Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2023 - Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 3,2%, έναντι αύξησης 5,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.

Μεταξύ των υλικών, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση καταγράφηκαν στις τιμές των θερμαντικών σωμάτων κατά 5,7% και των χάλκινων αγωγών κατά 5,2%, ενώ ο σίδηρος οπλισμού εμφάνισε μείωση 1,8% των τιμών του.

Σε μηνιαία βάση, η αύξηση 0,2% προήλθε κυρίως από τις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας, της ηλεκτρικής κατά 3,5% και του πετρελαίου κίνησης κατά 3,2%.

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ εδώ