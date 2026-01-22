Εξάρχου από Νταβός: Η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει τι θέλει να είναι

Η Ευρώπη έχει χάσει το παιχνίδι της ισχύος και κινδυνεύει να μπει στο περιθώριο των παγκόσμιων γεωπολιτικών και οικονομικών ανακατατάξεων, εάν δεν λάβει άμεσα αποφάσεις, τόνισε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Εξάρχου τόνισε πως έχει έρθει η ώρα να αποφασίσει η Ευρώπη τι είναι αυτό που θέλει, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να αντιδράσει και απαντήσει στα υπαρξιακά της ερωτήματα ώστε να προστατεύσει τα συμφέροντά της.

Μιλώντας, δε, με τον επιχειρηματία, διακεκριμένο συγγραφέα και αρθρογράφο του Forbes, Rhett Power, με θέμα το μέλλον των επενδύσεων σε Ενέργεια και Υποδομές, ο επικεφαλής του Ομίλου Aktor σημείωσε πως προκειμένου η Ευρώπη να επιδείξει αξιοπιστία, θα πρέπει κάθε φορά να δρα κατάλληλα και γρήγορα – και κυρίως να εννοεί αυτό που λέει.

Όπως εξήγησε, αυτό προϋποθέτει να αποφασίσει η Ευρώπη αν θέλει να είναι μία πραγματική ομοσπονδία με κοινά συμφέροντα και κοινό στρατό και κεντρική εξουσία ή μία χαλαρή ένωση κρατών.

Εάν συμβαίνει το πρώτο, θα πρέπει να εκχωρηθεί κρατική κυριαρχία από τα κράτη – μέλη, παρατήρησε. Εάν όμως συμβαίνει το δεύτερο, θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι κάθε κράτος – μέλος θα πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να επιβιώσει σε έναν όλο και πιο απρόβλεπτο πλανήτη. Σχολίασε, πάντως, ότι η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να εμφανίζεται ως ομοσπονδία και στην πραγματικότητα να μην είναι.

Όσο για την άμυνα, ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι επί δεκαετίες η Ευρώπη στηριζόταν στις ΗΠΑ, θεωρώντας πως δεν κινδύνευε από πόλεμο. Ωστόσο, πλέον ο πόλεμος είναι εδώ και την βρίσκει απροετοίμαστη, συμπλήρωσε, ενώ εξήγησε ότι πια βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να καλείται να χρηματοδοτήσει τις αμυντικές της ανάγκες και αυτό είναι κάτι που φυσικά που δεν αρέσει σε κανέναν.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για τα πάντα οδηγούν τελικά σε άνοδο των τιμών και δημιουργού τεράστιο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας για τις επιχειρήσεις, ενώ την ίδια στιγμή το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών συμπιέζεται.

Όπως υπογράμμισε, το ίδιο συμβαίνει με την πράσινη ενεργειακή μετάβαση, η οποία έχει πελώριο κόστος και θα πρέπει να γίνει επανακαθορισμός της στάσης της στο θέμα ώστε να ξαναγίνει η ενέργεια πιο προσιτή για πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να χαθεί ο πράσινος στόχος. Και κατέληξε, λέγοντας ότι η Ε.Ε. δεν μπορεί πλέον να νομοθετεί και να αποφασίζει χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους ευρωπαίους πολίτες.

Σημειώνεται ότι στο ίδιο φόρουμ ο κ. Εξάρχου είχε και μία σειρά από σημαντικές συναντήσεις με επιχειρηματικό ενδιαφέρον.

Μεταξύ άλλων, συναντήθηκε με τον υπουργό Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, κ. Khalid A. Al-Falih, με τον οποίο συζήτησαν για οικονομικά θέματα και ιδιαίτερα για πιθανές ευκαιρίες για επενδύσεις στον χώρο της ενέργειας. Επιπλέον, συναντήθηκε με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο του Trump Organization, κ. Eric Trump, με τον οποίο συζήτησαν πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά και για τις ευρύτερες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.