Dimand: Οι τέσσερις πυλώνες ανάπτυξης – Είσοδος στην προσιτή κατοικία

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και διαρκώς μεταβαλλόμενων οικονομικών συνθηκών, η Dimand επαναπροσδιορίζει τη στρατηγική της, επενδύοντας σε νέους άξονες ανάπτυξης με έμφαση στην προσιτή κατοικία και τον τουρισμό, διατηρώντας παράλληλα τον κεντρικό της ρόλο στις αστικές αναπλάσεις.

Μιλώντας την Τετάρτη του Πάσχα στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών στο Χρηματιστήριο, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Ανδριόπουλος, παρουσίασε τον οδικό χάρτη της επόμενης πενταετίας, ο οποίος βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες.

Η στρατηγική περιλαμβάνει τέσσερεις άξονες και δη, την αξιοποίηση χαρτοφυλακίων τύπου Skyline (σε συνεργασία με την Alpha Bank), την υλοποίηση αστικών αναπλάσεων, την ανάπτυξη τουριστικών έργων, αλλά και την είσοδο στην προσιτή κατοικία – έναν νέο τομέα δραστηριότητας για την εταιρεία. Όπως επισημάνθηκε, ο συνδυασμός αυτών των πρωτοβουλιών διαμορφώνει ένα πολυδιάστατο μοντέλο ανάπτυξης, που στοχεύει να ανταποκριθεί τόσο στις ανάγκες της αγοράς όσο και στις κοινωνικές προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας.

Όπως τόνισε ο επικεφαλής της εταιρείας, το 2026 εκτιμάται ως έτος καμπής, με σημαντικά βελτιωμένα αποτελέσματα σε σχέση με το 2025, καθώς ωριμάζουν επενδύσεις και ενεργοποιούνται νέες πηγές εσόδων. Το επενδυτικό pipeline έχει ήδη ενισχυθεί αισθητά μετά τις εξαγορές του 2025, οι οποίες διπλασίασαν τόσο την αξία όσο και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων.

Το πλάνο και οι πυλώνες ανάπτυξης

Ο Δημήτρης Ανδριόπουλος υπογράμμισε ότι η εταιρεία λειτουργεί με πενταετή επενδυτικό ορίζοντα, διατηρώντας ανθεκτικότητα απέναντι σε διαδοχικές κρίσεις. Παράλληλα, προανήγγειλε την ανακοίνωση τριών νέων μεγάλων έργων εντός του επόμενου τριμήνου, τα οποία θα ενισχύσουν τη δραστηριότητα μετά το 2028.

Πέρα από τα υφιστάμενα έργα, σε προγράμματα σε συνεργασίες με τράπεζες όπως το Skyline και τις παρεμβάσεις σε περιοχές που έχουν περιθώρια ανάπτυξης και άρα υπάρχει γη σε ανταγωνιστικές τιμές, η Dimand αναπτύσσει δύο ακόμη βασικούς πυλώνες:

1. Προσιτή κατοικία (Affordable Housing)

Η εταιρεία εισέρχεται δυναμικά στον τομέα της προσιτής κατοικίας, αναγνωρίζοντας ότι το ζήτημα της στέγασης αφορά πλέον ευρύτερα στρώματα της μεσαίας τάξης. Το πρώτο πιλοτικό έργο θα αναπτυχθεί στην περιοχή της Πέτρου Ράλλη (Κάτω Ελαιώνας) και θα περιλαμβάνει περίπου 140 διαμερίσματα συνολικής επιφάνειας 10.000 τ.μ.

Τα ενοίκια εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στο 25%-30% του οικογενειακού εισοδήματος, δηλαδή περίπου στα 600 ευρώ για κατοικίες 65-100 τ.μ. Η εταιρεία στοχεύει σε χαμηλότερα περιθώρια κέρδους, δίνοντας προτεραιότητα στο κοινωνικό της αποτύπωμα.

Παράλληλα, εξετάζονται συνεργασίες με το Δημόσιο για επιδοτήσεις ενοικίων ή παροχή φορολογικών κινήτρων, ενώ έχουν ήδη δρομολογηθεί τρία ακόμη έργα σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη.

2. Τουρισμός (Hospitality)

Ο τουρισμός αποτελεί έναν ακόμη στρατηγικό άξονα ανάπτυξης, με πέντε έργα σε εξέλιξη που αναμένεται να προσθέσουν τουλάχιστον 1.600 δωμάτια μέσα στην επόμενη πενταετία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Κρήτη, όπου η ανάπτυξη του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι αναμένεται να μεταμορφώσει το τουριστικό προϊόν του νησιού, δημιουργώντας αυξημένες ανάγκες για νέες υποδομές και ξενοδοχειακές μονάδες. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία σχεδιάζει δύο ξενοδοχεία στις Γούρνες, ενώ εξετάζει και αγορές όπως η Ινδία, λόγω της ενίσχυσης των αεροπορικών συνδέσεων με την Ευρώπη.

Σταθερή στρατηγική με μακροπρόθεσμο ορίζοντα

Παράλληλα, η Dimand συνεχίζει να επενδύει σε αστικές αναπλάσεις σε κομβικές περιοχές, όπως ο Πειραιάς, το κέντρο της Αθήνας και η δυτική Θεσσαλονίκη, επιδιώκοντας συνεχή παρουσία και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις.

Συνολικά, η εταιρεία έχει διασφαλίσει περίπου το 70% των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της επόμενης πενταετίας, στηριζόμενη σε 13 ώριμα έργα, καθώς και σε πρόσθετες επενδύσεις που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση.

Παρά τις διεθνείς αναταράξεις, η ελληνική αγορά ακινήτων παραμένει ελκυστική σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, λόγω του σχετικά χαμηλότερου κόστους, του παλαιού κτιριακού αποθέματος και της αυξανόμενης ζήτησης.

Ισχυρές επιδόσεις και επενδυτικό pipeline

Από την πλευρά της, η CFO, Άννα Χαλκιαδάκη, σημείωσε ότι το 2025 αποτέλεσε έτος σημαντικής ενίσχυσης των οικονομικών επιδόσεων, με τα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται στα 40 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την ωρίμανση μεγάλων έργων.

Το χαρτοφυλάκιο της Dimand ανέρχεται πλέον σε 1,8 δισ. ευρώ, με gross development value 1,6 δισ. ευρώ, ενώ οι πρόσφατες επενδύσεις αναμένεται να διπλασιάσουν το αποτύπωμα της εταιρείας έως το 2030.

Σημαντικές αποεπενδύσεις και ολοκληρώσεις έργων βρίσκονται σε εξέλιξη: η πώληση του Πύργου Πειραιά και της ΑΕΔΕ αναμένεται εντός του 2026, ενώ έργα όπως η Αθηναϊκή Χαρτοποιία, το ΦΙΞ και το project στο Φάληρο προχωρούν με ορίζοντα ολοκλήρωσης την περίοδο 2028–2029.

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο, με τον ισχυρότερο ισολογισμό στην ιστορία της εταιρείας: τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα 39 εκατ. ευρώ (από 23 εκατ. το 2024), ενώ η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) διαμορφώθηκε στα 218 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 38 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε περίπου 50 εκατ. ευρώ (ή 53 εκατ. ευρώ μαζί με τις δεσμευμένες καταθέσεις), ενισχύοντας τη χρηματοδοτική ευελιξία της εταιρείας για την υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων.

Η γεωπολιτική διάσταση

Ο Deputy CEO, Νίκος Δήμτσας, περιέγραψε ένα διεθνές περιβάλλον που επηρεάζει άμεσα την αγορά ακινήτων. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι πληθωριστικές πιέσεις και η άνοδος των επιτοκίων εντείνουν την αβεβαιότητα, ενώ η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση.

Ωστόσο, αναδεικνύονται και ευκαιρίες: η μετατόπιση της τουριστικής ζήτησης προς τη νότια Ευρώπη ενισχύει χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία.

Η ελληνική οικονομία εισήλθε στο 2026 με θετική δυναμική, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από την αναβάθμιση του χρηματιστηρίου από τον MSCI. Παρά ταύτα, οι πληθωριστικές πιέσεις και η εκλογική χρονιά του 2027 διατηρούν ένα στοιχείο αβεβαιότητας.

Στην εγχώρια αγορά, η ζήτηση για ακίνητα παραμένει ισχυρή, με το πρόγραμμα Golden Visa να συνεχίζει την ανοδική του πορεία, ενώ οι τιμές κατοικιών δείχνουν τάσεις σταθεροποίησης σε υψηλά επίπεδα.