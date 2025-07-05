Καμπανάκια για την αγορά πληροφορικής

Σήματα για ρίσκα στην αγορά πληροφορικής αλλά και στην υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης απέστειλε, πριν λίγες μέρες, ο Δημήτρης Δάφνης, επικεφαλής της Cosmos Business Systems (CBS), που είναι από τους πιο σημαντικούς παίκτες του κλάδου της πληροφορικής.

«Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η αγορά θα αρχίσει να μετρά δύσκολες μέρες» ανέφερε, πριν λίγες μέρες για την πορεία της αγοράς, με φόντο την επόμενη μέρα του Ταμείου Ανάκαμψης, επισημαίνοντας ότι επίκεινται ανακατατάξεις και αλλαγές. Παρά την δύσκολη, όπως την περιέγραψε, συγκυρία όμως, η Cosmos Business Systems συνεχίζει σταθερά την πορεία της, ποντάροντας σε επαναλαμβανόμενα έσοδα αλλά και προχωρώντας σε επενδύσεις σε τομείς όπως το AI και η κυβερνοασφάλεια.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε χθες, στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης με δημοσιογράφους, η αγορά της πληροφορικής αντιμετωπίζει ήδη προβλήματα που σχετίζονται με αργούς ρυθμούς στις προκηρύξεις, προσκόμματα στις αναθέσεις, ακυρώσεις έργων και με μια «στάση πληρωμών» που οδηγεί πολλές εταιρείες στο αδιέξοδο. Μάλιστα, ο ίδιος έκανε λόγο για ανεξήγητο φαινόμενο που είναι ιδιαίτερα έντονο το τελευταίο εξάμηνο.

Παράλληλα, τόνισε ότι ένεκα της κατάστασης αυτής, μετά την ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, ειδικά αν δεν δοθεί παράταση, ενδέχεται να υπάρξει σημαντική αναδιαμόρφωση του κλάδου, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται σύντομα και παραμένει αμφίβολο το ενδεχόμενο της παράτασης, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό για το αν θα προχωρήσουν μία σειρά από έργα που δεν έχουν ακόμη καν συμβασιοποιηθεί» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ενδιαφέρον είναι ότι με βάση τον κ. Δάφνη, καταγράφεται έντονη υπάρχει για την πορεία πολλών έργων, η συμβασιοποίηση των οποίων καθυστέρησε, και πλέον τα περιθώρια υλοποίησης έχουν στενέψει.

Οι πληρωμές

Έντονο προβληματισμό στην αγορά, επίσης, με βάση όσα είπε, δημιουργούν και οι καθυστερήσεις πληρωμών από Δημόσιους οργανισμούς. Όπως είπε ο κ. Δάφνης ότι μόνο στην περίπτωση της Cosmos Business Systems οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε περίπου 15-17 εκατ. ευρώ, ποσό που ουσιαστικά καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας.

Σε αυτό το πλαίσιο ο επικεφαλής της Cosmos σημείωσε ότι θα πρέπει η νέα διοίκηση του Συνδέσμου των εταιρειών πληροφορικής, ο ΣΕΠΕ θα να προχωρήσει σε συντονισμένες κινήσεις που θα αντιμετωπίζουν τις όποιες προκλήσεις.

Μέτρα

Σύμφωνα με τον ίδιο δε, η λύση στο πρόβλημα ακουμπά σε συγκεκριμένες προτάσεις όπως η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Συνεργατών ICT, η θεσμοθέτηση μηχανισμών fast-track για την υλοποίηση έργων, η τυποποίηση τεχνικών προδιαγραφών και η πρόβλεψη χρηματοδότησης για την συντήρηση των έργων. Τα σχέδια και η πορεία της CBS Σε κάθε περίπτωση οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί σήμερα στην αγορά προοικονομούν ανακατατάξεις στον κλάδο τα επόμενα χρόνια οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν και μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Πάντως, με βάση τον επικεφαλής της η Cosmos προτάσει την επιλογή των κοινοπραξιών και την επένδυση σε πολλά υποσχόμενους τομείς όπως το ΑΙ και η κυβερνοασφάλεια. Ήδη, ο όμιλος δραστηριοποιείται ήδη μέσω της Novelcosmos και CBS.LAN (σ.σ. σε συνεργασία με τη Lancom). Στα άμεσα σχέδιά της είναι να επενδύσει σε σχετικές υποδομές, μέσω της δημιουργίας ενός AI Data Center στη Θεσσαλονίκη που θα είναι έτοιμο σύντομο, αλλά και στη δημιουργία ενός κέντρου ασφάλειας (SOC) με δυνατότητες threat intelligence και incident response.

Πέρα από τις επενδύσεις στους προαναφερθέντες τομείς η ελληνική εταιρεία πληροφορικής έχει πλάνο διεκδίκησης έργων άνω των 430 εκατ. ευρώ εντός της πενταετίας. Από αυτά τα 300 εκατ. ευρώ θα αφορούν τον Δημόσιο και τα 130 εκατ. ευρώ τον ιδιωτικό τομέα.

Παράλληλα μάλιστα στοχεύει στην ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων της, τα οποία σήμερα αντιπροσωπεύουν το 15% και στόχος είναι να φτάσουν το 50% την επόμενη τριετία. Για το τρέχον έτος, η εταιρεία έχει διεκδικήσει και αναλάβει σε πολλές περιπτώσεις, την «ουρά» των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης που βγαίνουν σταδιακά, ενώ εκτιμά ότι τα έσοδα θα κινηθούν σε σταθερά επίπεδα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, τα έσοδα του 2025 θα ανέλθουν σε 102 εκατ.ευρώ έναντι 77 εκατ.ευρώ το 2024, ενώ το EBITDA της τρέχουσας χρήσης θα κινηθεί στα 6,8 εκατ. ευρώ από 5,65 εκατ.ευρώ του 2024. Για το 2026 αναμένεται σταθεροποίηση των πωλήσεων στα 105 εκατ ευρώ.

Με νέες συμβάσεις συνολικής αξίας άνω των 70 εκατ. ευρώ, η εταιρεία έχει αναλάβει έργα όπως το Θώραξ (σε κοινοπραξία με τη Nova), σημαντικό έργο προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, το WiFi4GR έργο 4 εκατ. ευρώ, έργο σχετικό με την ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ (7 εκατ. ευρώ), ένα έργο για την Αρχή Παιγνίων Ελλάδος καθώς και την υλοποίηση των δικτυακών υποδομών στην Μαρίνα Φλοίσβου και στον ΟΛΠ. Αξιοσημείωτη είναι η δραστηριότητά της και στην Κύπρο, η οποία αυξάνεται τα τελευταία χρόνια με τον κ. Δάφνη να επισημαίνει ότι μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική για την μετά Ταμείου Ανάκαμψης εποχή. Εκεί, η CBS έχει αναλάβει έργα όπως αυτά στη Cyta και στα πανεπιστήμια της χώρας.