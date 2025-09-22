Ο Κώστας Παπαδόπουλος νέος Senior Manager Δικτυακών και AI Υποδομών στον Όμιλο Cosmos

Ο Όμιλος Cosmos ανακοίνωσε την ένταξη του Κώστα Παπαδόπουλου στο δυναμικό του, αναλαμβάνοντας τη θέση του Senior Manager Δικτυακών και AI Υποδομών με δραστηριότητα σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος φέρει πολυετή εμπειρία σε αρχιτεκτονική, σχεδίαση και υλοποίηση σύνθετων έργων σε τραπεζικούς οργανισμούς και κορυφαίες εταιρείες της ελληνικής και κυπριακής αγοράς. Με περισσότερα από 30 χρόνια επαγγελματικής πορείας, έχει διατελέσει σε ηγετικές τεχνικές θέσεις σε Space Hellas, Algosystems, Unisystems, Info Quest και Intrasoft.

Κατέχει κορυφαίες πιστοποιήσεις στο χώρο, όπως Cisco CCIE, Cisco Design Expert, Cisco AI for Networking (AI4NE), και διαθέτει εξειδίκευση σε AI υποδομές, SDN, ACI, SD-WAN, Cloud Networking, Automation και Generative AI. Συνδυάζει την τεχνική υπεροχή με εκτεταμένη εμπειρία σε Presales, RFPs, PoCs, SoCs και τεχνικές μελέτες για έργα υψηλής πολυπλοκότητας.

«Η τεχνογνωσία και η στρατηγική οπτική του Κώστα Παπαδόπουλου στον σχεδιασμό Δικτυακών και AI υποδομών ενισχύει καθοριστικά τη δυνατότητα του Ομίλου μας να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς σε Ελλάδα και Κύπρο», δήλωσε ο Δημήτρης Δάφνης, Πρόεδρος του Ομίλου Cosmos.

Η Cosmos συνεχίζει να επενδύει σε ηγετικά στελέχη τεχνολογίας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην καινοτομία και την τεχνολογική υπεροχή.