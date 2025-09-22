Intralot: Έναρξη διάθεσης ομολογιών €850 εκατ. υψηλής προτεραιότητας

Οι Ομολογίες θα είναι εγγυημένες με εξασφάλιση υψηλής προτεραιότητας από την Εταιρεία και ορισμένες από τις θυγατρικές της. Οι Ομολογίες προσφέρονται και πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών»), και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών. Τα έσοδα από την προσφορά των Ομολογιών, εάν ολοκληρωθεί, αναμένεται να αποτελέσουν μέρος της μόνιμης κεφαλαιακής της διάρθρωσης και να χρησιμοποιηθούν μερικώς για τη χρηματοδότηση της Εξαγοράς και την αποπληρωμή ορισμένου υφιστάμενου χρέους (η «Αναχρηματοδότηση»).
Τα έσοδα των Ομολογιών, μαζί με τα έσοδα της Νέας Χρηματοδότησης που ανακοινώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, προορίζονται να αντικαταστήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις χρηματοδότησης (bridge financing) που ελήφθησαν αρχικά από ορισμένες διεθνείς τράπεζες σε σχέση με την Εξαγορά και την Αναχρηματοδότηση.