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Intralot: Έναρξη διάθεσης ομολογιών €850 εκατ. υψηλής προτεραιότητας
Ανακοινώσεις
11:06 - 22 Σεπ 2025

Intralot: Έναρξη διάθεσης ομολογιών €850 εκατ. υψηλής προτεραιότητας

Reporter.gr Newsroom
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Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 21ης Ιουλίου 2025 σχετικά με την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας συναλλαγής με την Bally's Corporation για την εξαγορά του τομέα International Interactive της Bally's (η «Εξαγορά»), η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακή Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τους νόμους 3556/2007 και 3340/2005 και τις αποφάσεις 1/434/03.07.2007 και 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η εμμέσως θυγατρική της Intralot Capital Luxembourg S.A. (η «Εκδότρια») σχεδιάζει να προσφέρει υψηλής προτεραιότητας εξασφαλισμένες Ομολογίες (Senior Secured Notes) ύψους κατά κεφάλαιο €850.000.000 με λήξη το 2031 (οι «Ομολογίες»), ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τη ζήτηση (η «Προσφορά»). 

Οι Ομολογίες θα είναι εγγυημένες με εξασφάλιση υψηλής προτεραιότητας από την Εταιρεία και ορισμένες από τις θυγατρικές της. Οι Ομολογίες προσφέρονται και πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών»), και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών. Τα έσοδα από την προσφορά των Ομολογιών, εάν ολοκληρωθεί, αναμένεται να αποτελέσουν μέρος της μόνιμης κεφαλαιακής της διάρθρωσης και να χρησιμοποιηθούν μερικώς για τη χρηματοδότηση της Εξαγοράς και την αποπληρωμή ορισμένου υφιστάμενου χρέους (η «Αναχρηματοδότηση»).

Τα έσοδα των Ομολογιών, μαζί με τα έσοδα της Νέας Χρηματοδότησης που ανακοινώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, προορίζονται να αντικαταστήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις χρηματοδότησης (bridge financing) που ελήφθησαν αρχικά από ορισμένες διεθνείς τράπεζες σε σχέση με την Εξαγορά και την Αναχρηματοδότηση.

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