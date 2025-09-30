Real Consulting: Ισχυρές επιδόσεις με αυξημένα έσοδα και προσαρμοσμένο EBITDA το α’ εξάμηνο

Δυναμική πορεία ανάπτυξης κατέγραψε η Real Consulting κατά το Α’ εξάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 8,59% στον κύκλο εργασιών της, ενώ ενίσχυσε σημαντικά την κερδοφορία της με άνοδο 30,16% στο προσαρμοσμένο EBITDA, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή οργανική ανάπτυξή της και την ισχυρή βάση πελατών.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα βασικότερα σημεία της κλειόμενης περιόδου 2025 είναι τα εξής:

Αύξηση 8,59 % στον κύκλο εργασιών

Οι πωλήσεις για το α’ εξάμηνο του 2025 ανήλθαν σε €21.489 χιλ. έναντι €19.789 χιλ. σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, αυξημένες κατά 8,59% ως αποτέλεσμα της προσήλωσης του Ομίλου στην ορθή διαχείριση των ευκαιριών για ανάπτυξη των εσόδων επιβεβαιώνοντας την δημιουργία ενός ισχυρού μηχανισμού οργανικής ανάπτυξης.

Αύξηση 16,09% στο EBITDA και 30,16% στο Προσαρμοσμένο EBITDA

Τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €3.598 χιλ. έναντι €3.099 χιλ τη συγκριτική περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 16,09%.

Εξαιρουμένης της επίπτωσης από τη λογιστική αποτύπωση του Προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, σύμφωνα με τη μέθοδο της αγοραίας τιμής κατά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομι-κής Αναφοράς 2 (ΔΠΧΑ 2), τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (προ-σαρμοσμένο EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε € 4.034 χιλ., έναντι € 3.099 χιλ. κατά τη συγκριτική περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 30,16%.

Σημειώνεται ότι η συνολική επίπτωση της ανωτέρω λογιστικής αποτύπωσης ανέρχεται σε €2.581 χιλ., εκ των οποίων ποσό €1.709 χιλ. επιβάρυνε τα αποτελέσματα του 2024, ενώ το υπόλοιπο ποσό των €872 χιλ. προβλέπεται να επιβαρύνει τα αποτελέσματα του 2025 ( το οποίο κατά το ήμισυ έχει επιβαρύνει το πρώτο εξάμηνο του 2025). Για τις επόμενες διαχειριστικές χρήσεις μετά το 2025, δεν υπάρχει περαιτέρω επίπτωση από το συγκεκριμένο χειρισμό που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθόδου της «εύλογης αξίας» για τα Stock Options του ΔΠΧΑ 2.

Αύξηση 14,20% στα Μικτά Κέρδη

Λόγω της σταθερής ανάπτυξης των προϊόντων και υπηρεσιών του και της καλής χρηματοοικονο-μικής κατάστασης και σταθερής βάσης των πελατών που διαθέτει ο Όμιλος , τα μικτά αποτελέ-σματα του αυξήθηκαν κατά 14,20% και ανήλθαν σε € 8.438 χιλ. έναντι € 7.389 χιλ. σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο του 2024.

Προοπτικές για το 2025

Την 4η Ιουλίου 2025, η εταιρεία προέβη σε συμφωνία με την Smart UX Development S.R.L. για την εξαγορά του 95% των μετοχών της , έναντι τιμήματος €2.736 χιλ με πρώτη καταβολή το ποσό των €1.686 χιλ ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί με δόσεις μέχρι την 31.01.2028, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Συμφωνίας Αγοραπωλησίας. Ε-πιπλέον έχει υπογράψει συμφωνία Put/Call Option για την εξαγορά και του υπόλοιπου 5%.

Η Smart UX Development S.R.L., με έδρα το Βουκουρέστι, εξειδικεύεται στην παροχή υψηλής ποιότη-τας συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υλοποίησης SAP S/4HANA Utilities, προσαρμοσμέ-νων στις ανάγκες των επιχειρήσεων Ενέργειας και Κοινής Ωφέλειας. Οι υπηρεσίες της εταιρείας καλύ-πτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής έργων SAP — από τον στρατηγικό σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική λύσης, έως την υλοποίηση, την ανάπτυξη εξατομικευμένων εφαρμογών και διασυνδέσεων με τρίτα συ-στήματα, τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήστη, καθώς και τη μακροπρόθεσμη υποστήριξη και ανα-βάθμιση των λύσεων. Στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται σημαντικά έργα υλοποίησης για κορυφαίες επιχειρήσεις του κλάδου, τα οποία αναδεικνύουν τη δυναμική της στον ψηφιακό μετασχηματισμό κρίσι-μων λειτουργιών.

Η εξαγορά αποτελεί μέρος της στρατηγικής επέκτασης της Real Consulting στον κλάδο των utilities – έναν τομέα που χαρακτηρίζεται από έντονες αλλαγές, αυξανόμενες απαιτήσεις και υψηλή ανάγκη για τεχνολογικές λύσεις αιχμής. Μέσω της συμφωνίας, η Real Consulting αποκτά πρόσβαση σε εξειδικευ-μένο ανθρώπινο δυναμικό, διευρύνει τη γεωγραφική της παρουσία και ενισχύει το τεχνολογικό της χαρ-τοφυλάκιο με λύσεις SAP S/4HANA Utilities, Cloud και SAP Business Technology Platform (BTP), ειδικά σχεδιασμένες για εταιρείες ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδρευσης.

Την 24η Σεπτεμβρίου 2025 η εταιρεία έθεσε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 24.9.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο ,το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (EE) 2019/980 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, αναφορικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των 21.500.000 υφιστάμενων Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με την από 5.5.2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την από 20.5.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. H διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.A πραγματοποιηθηκε την 25η Σεπτεμβρίου 2025 μετά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α., και η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. πραγματοποιήθηκε την 26η Σεπτεμβρίου 2025

Η Εταιρεία κεφαλαιοποιεί τις ευνοϊκές εξελίξεις που προκύπτουν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα και την επιτάχυνση της μετασχηματιστικής πορείας στον ιδιωτικό τομέα. Σε συνδυασμό με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της, το τρέχον επενδυτικό πρόγραμμα και τους ξεκάθαρους αναπτυξιακούς στόχους, διαμορφώνεται ένα αισιόδοξο πλαίσιο προοπτικών τόσο για τη χρήση του 2025 όσο και για τη μεσοπρόθεσμη περίοδο.

Η στρατηγική ανάπτυξης της Εταιρείας επικεντρώνεται στην οργανική μεγέθυνση, αλλά και στη στοχευμένη θεματική και γεωγραφική διεύρυνση σε επιλεγμένες αγορές, ενδυναμώνοντας τις υπάρχουσες επιχειρησιακές δυνατότητες και δημιουργώντας νέες. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη διείσδυση σε καινούριους τομείς δραστηριότητας, όπου η Εταιρεία μπορεί να παρέχει ουσιαστική προστιθέμενη αξία σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αξιοποιώντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις υποδομές της.

Η εφαρμογή της στρατηγικής αυτής αναμένεται να έχει καθοριστική επίδραση στην ενίσχυση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών και της οργανικής κερδοφορίας (EBITDA), παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της χρήσης 2024.