ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Expert Hellas: Iσχυρή αναπτυξιακή πορεία με κύκλο εργασιών 39,6 εκατ. ευρώ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
14:20 - 03 Ιουλ 2026

Expert Hellas: Iσχυρή αναπτυξιακή πορεία με κύκλο εργασιών 39,6 εκατ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η EXPERT HELLAS πραγματοποίησε τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και συνεργατών της, παρουσιάζοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό του ομίλου για τα επόμενα χρόνια, τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025, καθώς και τη νέα εταιρική της ταυτότητα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας αναπτυξιακής περιόδου.

Σε ένα περιβάλλον όπου το λιανεμπόριο μετασχηματίζεται με ταχείς ρυθμούς, η εταιρεία επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στις σύγχρονες υποδομές και στην αναβάθμιση της εμπειρίας του καταναλωτή, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο omnichannel μοντέλο που συνδυάζει αρμονικά το φυσικό και το ψηφιακό κατάστημα.

Παράλληλα, η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα παραμένει βασικός πυλώνας της στρατηγικής της.
Η βιώσιμη ανάπτυξη, η κοινωνική συνεισφορά και η διαφάνεια αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της λειτουργίας της EXPERT HELLAS, ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές, τους συνεργάτες και την αγορά.

Αύξηση κύκλου εργασιών και ενίσχυση της θέσης στην αγορά

Παρά τις σημαντικές ανακατατάξεις στον κλάδο των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, η EXPERT HELLAS συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία. Ο κύκλος εργασιών για το 2025 ανήλθε στα 39,6 εκατ. ευρώ, έναντι 36,6 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 8% και ενισχύοντας περαιτέρω το μερίδιό της στην ελληνική αγορά.

Σήμερα, το δίκτυο της εταιρείας αριθμεί περίπου 40 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, αξιοποιώντας κοινές εμπορικές συμφωνίες και κεντρικές υπηρεσίες, διατηρώντας παράλληλα την αυτονομία των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Νέα εταιρική ταυτότητα και εκσυγχρονισμός του δικτύου

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρουσίαση της νέας εταιρικής ταυτότητας της EXPERT HELLAS, καθώς και του νέου concept καταστημάτων, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για τον εκσυγχρονισμό του φυσικού δικτύου. Το rebranding εντάσσεται στη συνολική στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας, με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του brand και τη δημιουργία μιας ακόμη πιο σύγχρονης εμπειρίας για τον καταναλωτή.

Οι άνθρωποι και η τεχνολογία στο επίκεντρο

Η διοίκηση της EXPERT HELLAS τόνισε ότι, παρά τις διαρκείς επενδύσεις στην τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής παραμένουν οι άνθρωποι, που αποτελούν τη μεγαλύτερη δύναμη της εταιρείας. Η επένδυση στη γνώση, στη συνεργασία και στη συνεχή εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού παραμένει καθοριστικός παράγοντας για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του οργανισμού.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επιβεβαιώθηκε επίσης η συνέχιση της στρατηγικής που βασίζεται στη χρηστή εταιρική διακυβέρνηση, στη συγκράτηση του δανεισμού, στην ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων και στη σταθερή οργανική ανάπτυξη.

2027: Η επόμενη ημέρα της EXPERT HELLAS

Το 2027 αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για τον όμιλο, καθώς συμπληρώνονται 60 χρόνια διεθνούς παρουσίας και 13 χρόνια δραστηριοποίησης στην ελληνική αγορά.

Η πορεία αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και τη διαρκή προσαρμοστικότητα της EXPERT HELLAS σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Με καθαρότητα, ταχύτητα και ξεκάθαρο στρατηγικό προσανατολισμό, η EXPERT HELLAS συνεχίζει να δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα αξίας για τους καταναλωτές, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές της, προσφέροντας μια ισορροπημένη πρόταση ποιότητας και τιμής που κερδίζει διαχρονικά την εμπιστοσύνη της αγοράς.

Στόχος της εταιρείας είναι να υπερβαίνει διαρκώς τις προσδοκίες των πελατών της, προσφέροντας προϊόντα, υπηρεσίες και εμπειρίες που συνδυάζουν ποιότητα, συνέπεια, καινοτομία και τεχνολογική υπεροχή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Autohellas: Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €220,9 εκατ., με EBITDA €51,6 εκατ. το α&#039; τρίμηνο
Ανακοινώσεις

Autohellas: Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €220,9 εκατ., με EBITDA €51,6 εκατ. το α' τρίμηνο

Autohellas: Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €220,9 εκατ., με EBITDA €51,6 εκατ.
Ανακοινώσεις

Autohellas: Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €220,9 εκατ., με EBITDA €51,6 εκατ.

ΕΛΣΤΑΤ: Στο +13,7% ο κύκλος εργασιών στον κλάδο του αυτοκινήτου το Μάρτιο
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΕΛΣΤΑΤ: Στο +13,7% ο κύκλος εργασιών στον κλάδο του αυτοκινήτου το Μάρτιο

Ισχυρή ανάπτυξη του Factoring στην Ελλάδα το 2025 – Στα €29,4 δισ. ο διαχειριζόμενος κύκλος εργασιών
Επιχειρήσεις

Ισχυρή ανάπτυξη του Factoring στην Ελλάδα το 2025 – Στα €29,4 δισ. ο διαχειριζόμενος κύκλος εργασιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
03/07/2026 - 15:21

Εθνική Γερμανίας: Φαβορί ο Γιούργκεν Κλοπ για τη διαδοχή του Γιούλιαν Νάγκελσμαν

Οικονομία
03/07/2026 - 15:16

Από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Νομίσματα
03/07/2026 - 15:00

Bitcoin: Επιστρέφει στη ζώνη των $61.000 – Οι παράγοντες που στηρίζουν την ανάκαμψη

Ειδήσεις
03/07/2026 - 14:57

Φωτιά στην Καρδίτσα - 25 πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή

Ειδήσεις
03/07/2026 - 14:54

Ο Τραμπ έκανε 22.000 συναλλαγές σε μετοχές το 2025, ενώ με δηλώσεις του ταρακουνούσε τις αγορές

Ναυτιλία
03/07/2026 - 14:38

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά: Σύμβαση για την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ

Πολιτική
03/07/2026 - 14:38

Παπαθανάσης προς ΠΑΣΟΚ: Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ανακοινώσεις
03/07/2026 - 14:33

Μεταξύ 4,9% και 5,2% ορίστηκε το εύρος απόδοσης για το ομόλογο της Seanergy

Ειδήσεις
03/07/2026 - 14:29

Καύσωνας στην Ευρώπη: 3.700 επιπλέον θάνατοι σε Γαλλία, Βέλγιο και Ολλανδία

Πολιτική
03/07/2026 - 14:24

ΝΔ: Κινείται νομικά κατά χρηστών που υποκινούν βία στα κοινωνικά δίκτυα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
03/07/2026 - 14:20

Expert Hellas: Iσχυρή αναπτυξιακή πορεία με κύκλο εργασιών 39,6 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
03/07/2026 - 14:11

Πανελλαδικές: Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες ειδικών μαθημάτων και οι επιδόσεις για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ

Πολιτική
03/07/2026 - 14:00

Μητσοτάκης για συντάξεις χηρείας: Διορθώνουμε μια αδικία που αφορά 150.000 πολίτες

Υγεία
03/07/2026 - 13:57

Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητά την αποκατάσταση των 22 θέσεων ειδικευόμενων στο Νοσοκομείο Νίκαιας

Οικονομία
03/07/2026 - 13:53

ΤτΕ: Μειώθηκε στο 4,3% η ψαλίδα μεταξύ νέων καταθέσεων και δανείων

Επιχειρήσεις
03/07/2026 - 13:43

EFA GROUP: Ολοκληρωμένες ΑΙ-enabled δικτυοκεντρικές λύσεις Μη Επανδρωμένων Συστημάτων και Counter-UAS στη «Δούρειος Ίππος 26»

Πολιτική
03/07/2026 - 13:37

Ανδρουλάκης: Θα ελέγξουμε και το τελευταίο ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
03/07/2026 - 13:36

Ο Σωτήρης Νίνης στο Allwyn Game Time: Οι μεγάλες προσδοκίες στην καριέρα του, ο Κωνσταντέλιας και η Αργεντινή

Εμπορεύματα
03/07/2026 - 13:26

Σταθερότητα στις τιμές του πετρελαίου - Αμετάβλητες και σε εβδομαδιαία βάση

Ειδήσεις
03/07/2026 - 13:18

Πώς η Κριμαία έγινε ξανά το επίκεντρο της σύγκρουσης Ρωσίας – Ουκρανίας

Πολιτική
03/07/2026 - 13:06

Ρώσοι φαρσέρ «παγίδευσαν» τον... λαλίστατο Θ. Ντόκο - Για υβριδική επίθεση κάνει λόγο η κυβέρνηση

Magazino
03/07/2026 - 13:00

Δήμος Αθηναίων: Φεστιβάλ «Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026»: Η πόλη ζει το καλοκαίρι!

Επιχειρήσεις
03/07/2026 - 12:55

Performance Technologies: Εκσυγχρονισμός του επιχειρησιακού δικτύου FBCC του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

Αναλύσεις
03/07/2026 - 12:50

Eurobank Equities: Αναβαθμίζει τις προβλέψεις κερδοφορίας για τις τράπεζες - Οι νέες τιμές-στόχοι

Ειδήσεις
03/07/2026 - 12:49

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνα ένοχοι Ρέππα και Μελάς για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία

Εμπορεύματα
03/07/2026 - 12:42

Γιατί τα παραδοσιακά «ασφαλή καταφύγια» δεν λειτουργούν όπως παλιά

Οικονομία
03/07/2026 - 12:33

ΟΔΔΗΧ: Την Τετάρτη (8/7) θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων ύψους 400 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
03/07/2026 - 12:20

BBC - Έρευνα-σοκ: Το Instagram προωθούσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ινδία

Υγεία
03/07/2026 - 12:13

Νέα εποχή στην ογκολογική φροντίδα στη Βόρεια Ελλάδα με το ψηφιακό σύστημα ΗΔΥΚΑ - NOVA & NOVA ICT

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/07/2026 - 12:12

Όμιλος ΔΕΗ: Βελτιωμένες επιδόσεις στην αξιολόγηση του CDP για κλίμα, ύδατα και εφοδιαστική αλυσίδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ