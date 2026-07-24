Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης: Τσίπουρο και διεθνής επέκταση, οι πυλώνες ανάπτυξης

Χρονιά-σταθμός για την αναπτυξιακή της πορεία ήταν το 2025 για την Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης, η οποία συνδύασε την ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικότητας με τη διατήρηση της ισχυρής διεθνούς παρουσίας της.

Η ολοκλήρωση και η έναρξη λειτουργίας του νέου εργοστασίου παραγωγής τσίπουρου στο Δαμάσι Τυρνάβου, η περαιτέρω διείσδυση στις αγορές του εξωτερικού και η σημαντική βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων αποτελούν τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται η στρατηγική ανάπτυξης της ιστορικής ποτοποιίας της Λέσβου.

Έτσι, υπό τη διοίκηση του Νίκου Καλογιάννη, η εταιρεία που έχει συνδέσει το όνομά της με το εμβληματικό Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτη, αλλά και με τα brands Ούζο Ματαρέλλη και «Δεκαράκι» Τσίπουρο Τυρνάβου, ενισχύει το παραγωγικό της αποτύπωμα και παράλληλα εδραιώνει τον εξαγωγικό της χαρακτήρα.

Οι διεθνείς αγορές παραμένουν η βασική κινητήρια δύναμη

Στο μεταξύ, με βάση τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείαςς, που δημοσιοποιήθηκαν αυτές τις μέρες, ο εξαγωγικός προσανατολισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς σχεδόν έξι στα δέκα ευρώ του κύκλου εργασιών της προέρχονται πλέον από εξαγωγές.

Συγκεκριμένα, ο καθαρός κύκλος εργασιών, χωρίς τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ανήλθε το 2025 στα 28,051 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,9% σε σχέση με τα 26,736 εκατ. ευρώ του 2024. Από το συνολικό ποσό, τα 16,050 εκατ. ευρώ προήλθαν από διεθνείς πωλήσεις, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του εξωτερικού για τη συνολική ανάπτυξη της εταιρείας.

Η βιομηχανική δραστηριότητα αποτέλεσε την «ατμομηχανή» των εξαγωγών, με έσοδα 15,808 εκατ. ευρώ έναντι 15,474 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας άνοδο 2,2%. Παράλληλα, σημαντική ενίσχυση σημείωσαν και οι βιομηχανικές πωλήσεις στην ελληνική αγορά, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 11,5% και διαμορφώθηκαν στα 8,110 εκατ. ευρώ.

Το νέο εργοστάσιο στον Τύρναβο αλλάζει τα παραγωγικά δεδομένα

Κεντρικό σημείο αναφοράς της χρήσης ήταν η ολοκλήρωση της μεγάλης επένδυσης στο Δαμάσι Τυρνάβου, η οποία σηματοδοτεί τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της Ποτοποιίας Πλωμαρίου.

Το νέο εργοστάσιο παραγωγής τσίπουρου τέθηκε σε λειτουργία μέσα στο 2025, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη του «Δεκαράκι» Τσίπουρο Τυρνάβου και ενισχύοντας τη συνολική βιομηχανική υποδομή της εταιρείας.

Η επένδυση αποτυπώνεται και στα οικονομικά μεγέθη. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αυξήθηκαν στα 12,29 εκατ. ευρώ από 2,19 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα υπό κατασκευή πάγια, ύψους 8,31 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, μεταφέρθηκαν πλέον στις παραγωγικές εγκαταστάσεις που τέθηκαν σε λειτουργία.

Ισχυρή βελτίωση κερδοφορίας και ενίσχυση κεφαλαίων

Η ανάπτυξη της παραγωγικής δραστηριότητας και η ισχυρή εμπορική παρουσία στις αγορές του εξωτερικού αποτυπώθηκαν και στα αποτελέσματα της εταιρείας.

Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 14,006 εκατ. ευρώ, έναντι 13,801 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 4,438 εκατ. ευρώ από 2,683 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,886 εκατ. ευρώ, έναντι 1,611 εκατ. ευρώ το 2024. Η σύγκριση, ωστόσο, επηρεάζεται από το γεγονός ότι τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης είχαν επιβαρυνθεί με ζημία 1,676 εκατ. ευρώ από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων.

Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν στα 11,54 εκατ. ευρώ από 8,15 εκατ. ευρώ, ενώ τα διαθέσιμα της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 2,89 εκατ. ευρώ.

Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και μέρισμα στους μετόχους

Η αναπτυξιακή πορεία συνοδεύτηκε και από αύξηση της απασχόλησης. Το προσωπικό της Ποτοποιίας Πλωμαρίου ανήλθε στο τέλος του 2025 στους 108 εργαζομένους, από 97 το 2024.

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στους μισθωτούς εργαζομένους, οι οποίοι ανήλθαν σε 92 από 74, ενώ οι ημερομίσθιοι διαμορφώθηκαν σε 16 από 23.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία διατήρησε τη στήριξη της εμπορικής της παρουσίας μέσω επενδύσεων στο brand, με τις διαφημιστικές δαπάνες να διαμορφώνονται στα 4,024 εκατ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένες από τα 4,182 εκατ. ευρώ του 2024.

Η θετική πορεία της χρήσης οδήγησε και σε σημαντική επιβράβευση των μετόχων, καθώς η τακτική γενική συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ύψους 3,7 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο σύνολο των καθαρών κερδών της χρήσης.

Τρεις πυλώνες για την επόμενη ημέρα

Ουσιαστικά, η Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης εισέρχεται στη νέα φάση ανάπτυξής της με τρεις βασικούς πυλώνες:

την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας μέσω νέων επενδύσεων, τη συνεχή διεύρυνση των εξαγωγών και τη διατήρηση της αξίας των ιστορικών σημάτων της.

Με αφετηρία τη Λέσβο και με ισχυρότερο πλέον βιομηχανικό αποτύπωμα στον Τύρναβο, η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική και διεθνή αγορά των παραδοσιακών ελληνικών αποσταγμάτων.