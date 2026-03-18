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Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Ενισχύει τη θέση της στην αγορά και συνεχίζει επενδυτικό πλάνο ύψους 30 εκατ. για την τριετία 2024-2026
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
16:21 - 18 Μαρ 2026

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Ενισχύει τη θέση της στην αγορά και συνεχίζει επενδυτικό πλάνο ύψους 30 εκατ. για την τριετία 2024-2026

Reporter.gr Newsroom
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Σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων για την κατανάλωση, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία κατάφερε το 2025 να ενισχύσει τη θέση της στην ελληνική αγορά μπύρας και να διατηρήσει τη θετική της αναπτυξιακή πορεία. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο δημοσιογραφικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο ζυθοποιείο της εταιρείας στη Ριτσώνα Ευβοίας.

Πιο συγκεκριμένα, η προηγούμενη χρονιά χαρακτηρίστηκε από έντονη πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών και χαμηλή καταναλωτική εμπιστοσύνη, παράγοντες που επηρέασαν συνολικά την αγοραστική συμπεριφορά και έπληξαν το κανάλι HORECA, με επιπτώσεις σε κατηγορίες προϊόντων, όπως η μπύρα, ο μηλίτης και τα mixers. Σε αυτό το περιβάλλον, η πορεία της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας ξεχώρισε, καθώς η εταιρεία επέλεξε να κινηθεί με στρατηγική συνέπεια και μακροπρόθεσμη οπτική, επενδύοντας στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της, ενισχύοντας την παρουσία της στο κανάλι HORECA και συνεχίζοντας να στηρίζει ενεργά το δίκτυο συνεργατών και διανομέων της. Συγκεκριμένα, επένδυσε σε νέα brands αντί να περιορίσει τις δαπάνες της και συνέχισε να στηρίζει τον κλάδο μέσα από πρωτοβουλίες προς συνεργάτες και διανομείς, ενισχύοντας το κλίμα εμπιστοσύνης στην αγορά σε μια περίοδο αυξημένης επιφυλακτικότητας των καταναλωτών.

Παράλληλα, η εταιρεία συνέχισε την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου για την τριετία 2024-2026, συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ, με επενδύσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ να πραγματοποιούνται μέσα στο 2025. Οι επενδύσεις αυτές αφορούσαν, μεταξύ άλλων, στον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών εγκαταστάσεων, τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στο κανάλι HORECA, καθώς και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και κατηγοριών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη εστίαση δόθηκε στην κατηγορία των προϊόντων χωρίς ή με χαμηλή περιεκτικότητα αλκοόλ, η οποία διεθνώς και στην Ελλάδα αναπτύσσεται ταχύτερα από την ευρύτερη κατηγορία μπύρας.

Σημαντική, όμως, παραμένει μέσα στα χρόνια και η συμβολή της εταιρείας στην ελληνική οικονομία, αφού, μόνο την περίοδο 2021–2024, η συνολική συνεισφορά της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας μέσω φορολογίας ανήλθε σε 224 εκατ. ευρώ.

Για το 2026, η εταιρεία εκτιμά ότι η αγορά θα συνεχίσει να κινείται σε ένα περιβάλλον προσεκτικής κατανάλωσης, καθώς οι πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα και η γενικότερη οικονομική αβεβαιότητα επηρεάζουν τις αγοραστικές αποφάσεις των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία θα συνεχίσει να δίνει έμφαση στην ενίσχυση των premium brands και στη διεύρυνση των επιλογών χωρίς αλκοόλ. Παράλληλα, το 2026 σηματοδοτεί και μια σημαντική επέτειο για το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, καθώς η μάρκα Kaiser συμπληρώνει 50 χρόνια παρουσίας, αποτελώντας ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα brands της ελληνικής αγοράς μπύρας.

Την ίδια στιγμή, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία παραμένει πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική βιωσιμότητας του Ομίλου Carlsberg μέσα από το ανανεωμένο πρόγραμμα Brewing Tomorrow, το οποίο παρουσιάστηκε πρόσφατα και θέτει νέους στόχους έως το 2032. Το πρόγραμμα, βασισμένο σε επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία, επαναβεβαιώνει τη δέσμευση του Ομίλου για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την προστασία των φυσικών πόρων και την ενίσχυση της κοινωνικής υπευθυνότητας σε όλη την αλυσίδα αξίας. Το Brewing Tomorrow επικεντρώνεται στη μείωση των εκπομπών άνθρακα, την προστασία της φύσης, την προώθηση υπεύθυνων επιλογών κατανάλωσης και την ενδυνάμωση των ανθρώπων. Παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις συνεργασίες και στις συλλογικές δράσεις σε όλη την αλυσίδα αξίας, αναγνωρίζοντας ότι η επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας προϋποθέτει τη συνεργασία επιχειρήσεων, προμηθευτών και κοινωνικών εταίρων.

Στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής συνάντησης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, κ. Marcin Burdach, δήλωσε: «Σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται συνεχώς, η στρατηγική μας παραμένει ξεκάθαρη: επενδύουμε με συνέπεια και μακροπρόθεσμη προοπτική στην ελληνική αγορά. Ενισχύουμε το χαρτοφυλάκιό μας, αναπτύσσουμε τα brands μας και στηρίζουμε ενεργά το δίκτυο συνεργατών μας σε όλη την αλυσίδα αξίας. Ταυτόχρονα, παραμένουμε προσηλωμένοι σε έναν τρόπο ανάπτυξης που σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον, στο πλαίσιο της στρατηγικής “Brewing Tomorrow”. Με ισχυρές βάσεις, συνεχείς επενδύσεις και σταθερή εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συνεχίζει να δημιουργεί αξία για τους καταναλωτές, τους ανθρώπους της, το περιβάλλον και την ελληνική οικονομία».

Τελευταία τροποποίηση στις 18/03/2026 - 16:24
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