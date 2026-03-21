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Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Η «συνταγή» για την μπύρα, στην εποχή της αβεβαιότητας
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
10:45 - 21 Μαρ 2026

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Η «συνταγή» για την μπύρα, στην εποχή της αβεβαιότητας

Γιώργος Αλεξάκης
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Σε ένα περιβάλλον αυξημένων πιέσεων και περιορισμένης αγοραστικής δύναμης, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία χαράσσει τη στρατηγική της για το 2026, με βασικούς άξονες την ανθεκτικότητα, τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου, τη στροφή σε νέες κατηγορίες προϊόντων και την ενίσχυση της παρουσίας της στην καφεστίαση. Η αγορά συνεχίζει να κινείται με χαμηλές ταχύτητες, καθώς τόσο οι Έλληνες καταναλωτές όσο και οι τουρίστες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις δαπάνες τους.  

Μια απαιτητική χρονιά: Η εικόνα του 2025

Το 2025 αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολο για την αγορά μπύρας, η οποία κατέγραψε πτώση της τάξης του 6%, με το κανάλι της καφεστίασης (HORECA) να δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις. Ο πληθωρισμός, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και η χαμηλή καταναλωτική εμπιστοσύνη επηρέασαν αισθητά τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Όπως ανέφερε σε δημοσιογραφική εκδήλωση στη μονάδα της Ριτσώνας, την περασμένη Τετάρτη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Marcin Burdach, ανέφερε ότι οι καταναλωτές περιόρισαν τις εξόδους τους, επιλέγοντας οικονομικότερες λύσεις και κατανάλωση στο σπίτι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την κάμψη της καφεστίασης, ενώ τα σούπερ μάρκετ κινήθηκαν οριακά ανοδικά.

Παρά τις συνθήκες αυτές, η εταιρεία διατήρησε και ενίσχυσε τη θέση της ως δεύτερη ισχυρότερη δύναμη στην αγορά, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα.

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Εμπορική στρατηγική και ενίσχυση χαρτοφυλακίου

Με βάση τις επιδόσεις του 2025, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επενδύει δυναμικά στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της. Έμφαση δίνεται τόσο στα premium προϊόντα όσο και στις μπύρες χωρίς ή χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ, μια κατηγορία που αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης.

Η κατηγορία των προϊόντων χωρίς αλκοόλ εμφανίζει ισχυρή δυναμική, με τη ΦΙΞ Άνευ να καταγράφει διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, κόντρα στη συνολική τάση της αγοράς.

Την ίδια στιγμή, η Kaiser συνεχίζει την ανοδική της πορεία και συμπληρώνει 50 χρόνια το 2026, γεγονός που θα συνοδευτεί από επετειακές δράσεις. Η Νήσος καταγράφει επίσης ισχυρή διψήφια ανάπτυξη σε όγκο. Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει νέα λανσαρίσματα για το 2026 και το 2027, επεκτείνοντας την παρουσία της σε νέες κατηγορίες προϊόντων.

Επενδύσεις και παραγωγική ενίσχυση

Κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής αποτελεί το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 30 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2024–2026, εκ των οποίων πάνω από 10 εκατ. ευρώ έχουν ήδη υλοποιηθεί το 2025. Το πρόγραμμα διαδέχεται επενδύσεις 37,1 εκατ. ευρώ την περίοδο 2021–2024.

Οι επενδύσεις επικεντρώνονται στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, στην ανάπτυξη ρομποτικών συστημάτων, στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και στην ενίσχυση της παρουσίας στην καφεστίαση.

Όπως σημείωσε ο Διευθυντής Εργοστασίου, Κώστας Στάικος, η εταιρεία διαθέτει δύο μονάδες παραγωγής στη Ριτσώνα και στη Σίνδο, με συνολική δυναμικότητα 2,2 εκατ. εκατόλιτρα ετησίως και γραμμές υψηλής ταχύτητας που φτάνουν έως 20.000 φιάλες και 28.000 κουτιά ανά ώρα.

Εξαγωγική δραστηριότητα και αποτύπωμα στην οικονομία

Οι εξαγωγές αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης, με παρουσία σε 39 χώρες και αντιστοιχούν περίπου στο 20% της παραγωγής. Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυσή τους τα επόμενα χρόνια.

Η συνολική συνεισφορά της εταιρείας στην ελληνική οικονομία μέσω φορολογίας ανήλθε σε 224 εκατ. ευρώ την περίοδο 2021–2024, ενώ το δίκτυό της αριθμεί περίπου 800 χονδρεμπόρους και 36.000 σημεία πώλησης σε όλη τη χώρα.

Ενέργεια και βιωσιμότητα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση του ενεργειακού κόστους, το οποίο έχει αυξηθεί σημαντικά. Στη μονάδα της Σίνδου λειτουργεί ήδη φωτοβολταϊκό σύστημα που καλύπτει περίπου το 30% των ενεργειακών αναγκών, ενώ εφαρμόζονται συμβόλαια ενέργειας (PPAs) και πρακτικές αντιστάθμισης κινδύνου για ενέργεια και πρώτες ύλες.

Η στρατηγική βιωσιμότητας βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

  • τη μείωση εκπομπών CO₂
  • την προστασία φυσικών πόρων
  • την υπεύθυνη κατανάλωση
  • την ενδυνάμωση ανθρώπινου δυναμικού

Στους στόχους έως το 2032 περιλαμβάνονται:

  • μείωση του αποτυπώματος άνθρακα κατά 90% στην παραγωγή
  • χρήση 100% ανανεώσιμης ενέργειας
  • προμήθεια 50% των πρώτων υλών από αναγεννητικές πρακτικές
  • 35% των πωλήσεων από προϊόντα χωρίς ή χαμηλό αλκοόλ

Προοπτικές για το 2026

Για το 2026, η διοίκηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη, παρά τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες και το αυξημένο κόστος μεταφορών. Στόχος είναι η ανάπτυξη περίπου 5% σε όγκο και αξία, η ενίσχυση του μεριδίου αγοράς και η περαιτέρω εδραίωση στις κατηγορίες premium και non-alcohol.

Όπως υπογράμμισε ο Marcin Burdach, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια και μακροπρόθεσμη προοπτική στην ελληνική αγορά, ενισχύοντας τα brands της, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της και στηρίζοντας ενεργά το δίκτυο συνεργατών της.

Με οδηγό τη στρατηγική «Brewing Tomorrow», η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει την ανθεκτικότητα που επέδειξε το 2025 και να κινηθεί δυναμικά σε μια αγορά που παραμένει έντονα ανταγωνιστική και διαρκώς μεταβαλλόμενη.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/03/2026 - 10:40
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