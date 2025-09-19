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Reuters: Ο Ορμπάν μπλόκαρε συμφωνία της Όλυμπος στην Ουγγαρία
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
20:44 - 19 Σεπ 2025

Reuters: Ο Ορμπάν μπλόκαρε συμφωνία της Όλυμπος στην Ουγγαρία

Reporter.gr Newsroom
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Η Όλυμπος (Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε.) ανακοίνωσε ότι είχε προγραμματίσει σημαντικές επενδύσεις για την αναβάθμιση της ζημιογόνας ουγγρικής Alfoldi Tej Kft που είχε συμφωνήσει να εξαγοράσει, πριν η Ουγγαρία απαγορεύσει την εξαγορά και σταματήσει την επέκτασή της στην Ανατολική Ευρώπη.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν ανακοίνωσε την Τρίτη (16/9) ότι απαγόρευσε την εξαγορά της γαλακτοκομικής εταιρείας Alfoldi Tej Kft από έναν υποψήφιο αγοραστή, ο οποίος αργότερα ταυτοποιήθηκε από κυβερνητικό αξιωματούχο ως η Όλυμπος. Το υπουργικό συμβούλιο του Ορμπάν δήλωσε ότι μια ξένη εξαγορά θα σήμαινε ότι το γάλα θα εξάγονταν από την Ουγγαρία και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται στο εξωτερικό θα έπρεπε να αγοραστούν σε υψηλότερες τιμές.

Η Όλυμπος δήλωσε στο Reuters την Πέμπτη (18/9) ότι είχε προγραμματίσει να διατηρήσει και να επεκτείνει τις εγχώριες δραστηριότητες της ουγγρικής εταιρείας, η οποία, σύμφωνα με τη Βουδαπέστη, αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα πέμπτο της αγοράς γάλακτος στην Ουγγαρία.

«Οι κύριοι στόχοι μας ήταν να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε τις εγχώριες δραστηριότητες της εταιρείας, να εμπλουτίσουμε το χαρτοφυλάκιό της με νέα προϊόντα, να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε τους παραγωγούς γάλακτος και να ανανεώσουμε και να επεκτείνουμε τις εγκαταστάσεις με σημαντικές επενδύσεις σε κτίρια και εξοπλισμό», ανέφερε η εταιρεία σε απάντηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η Όλυμπος δήλωσε ότι η προσφορά της για την εξαγορά της Alfoldi Tej Kft είχε γίνει αποδεκτή από τους μετόχους της εταιρείας πριν η συναλλαγή ακυρωθεί στο πλαίσιο διαδικασίας ελέγχου των άμεσων ξένων επενδύσεων.

«Πρέπει να σημειώσουμε ότι στο φάκελο έγκρισης υπήρχε ένα λεπτομερές επιχειρηματικό σχέδιο που περιγράφει τα σχέδιά μας για το μέλλον», πρόσθεσε η εταιρεία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το λόγο της απόρριψης.

Σημειώνεται ότι η Όλυμπος έχει επεκταθεί στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο μέσω εξαγορών τα τελευταία χρόνια. Η Alfoldi Tej Kft απασχολεί περισσότερους από 700 υπαλλήλους και επεξεργάζεται σχεδόν 270 εκατομμύρια λίτρα γάλακτος ετησίως, σύμφωνα με πληροφορίες στον ιστότοπό της.

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