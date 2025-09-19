Δικαστής απέρριψε την αγωγή του Τραμπ κατά της NYT ως «απολύτως ακατάλληλη και απαράδεκτη»

Σε μια απόφαση γεμάτη χλευασμό, ένας ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε την αγωγή για δυσφήμιση που είχε ασκήσει ο Πρόεδρος Τραμπ κατά της εφημερίδας The New York Times, υποστηρίζοντας ότι η ασαφής αγωγή 85 σελίδων δεν ακολουθούσε τους ομοσπονδιακούς κανόνες για την υποβολή αστικών αγωγών.

Ο δικαστής Στίβεν Ντ. Μέριντεϊ του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Κεντρικής Περιφέρειας της Φλόριντα δήλωσε ότι η αγωγή «παραβιάζει κατάφωρα και ανεπίτρεπτα τις απαιτήσεις του Κανόνα 8» των Ομοσπονδιακών Κανόνων Πολιτικής Δικονομίας. Μια αγωγή πρέπει να είναι «σύντομη, σαφής και άμεση δήλωση των ισχυρισμών», έγραψε, και η επίθεση του Τραμπ εναντίον της εφημερίδας The Times ήταν «απολύτως ακατάλληλη και απαράδεκτη».

Ο Μέριντεϊ δήλωσε ότι η νομική ομάδα του Τραμπ μπορεί να υποβάλει εκ νέου την αγωγή εντός των επόμενων τεσσάρων εβδομάδων, αλλά η καταγγελία πρέπει να έχει μέγιστο μήκος 40 σελίδες. Μια καταγγελία δεν πρέπει να αποτελεί «δημόσιο φόρουμ για βρισιές και ύβρεις» ή «μεγάφωνο για δημόσιες σχέσεις», ανέφερε.

Όταν ο Τραμπ κατέθεσε την αγωγή για δυσφήμιση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ζητώντας αποζημίωση 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πολλοί νομικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν στο CNN ότι η αγωγή ήταν αβάσιμη, ενώ αρκετοί υποστήριξαν ότι επρόκειτο περισσότερο για μια κίνηση δημοσίων σχέσεων παρά για μια σοβαρή υπόθεση.

Η μακροσκελής αγωγή κατηγορούσε την εφημερίδα Times ότι αποτελεί «εικονικό φερέφωνο» του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς, επίσης, και τον εκδοτικό οίκο Penguin Random House και τέσσερις δημοσιογράφους της Times, μεταξύ των οποίων δύο που έγραψαν ένα βιβλίο για την Penguin με τίτλο «Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αγωγή μοιάζει κατά τόπους με ένα άρθρο υπέρ του Τραμπ, με σελίδες γεμάτες υπερβολικούς επαίνους για τον πρόεδρο και επαναλαμβανόμενες αναφορές σε αγωγές που έχει καταθέσει εναντίον άλλων μέσων ενημέρωσης.