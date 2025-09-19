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Κικίλιας στην Ουάσιγκτον: Σειρά επαφών υψηλού επιπέδου για ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας–ΗΠΑ στη ναυτιλία
Ναυτιλία
20:18 - 19 Σεπ 2025

Κικίλιας στην Ουάσιγκτον: Σειρά επαφών υψηλού επιπέδου για ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας–ΗΠΑ στη ναυτιλία

Reporter.gr Newsroom
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Τη σειρά υψηλού επιπέδου συναντήσεων συνέχισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον.

Ο υπουργός συναντήθηκε με κορυφαίους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και μέλη του Κογκρέσου, ξεκινώντας με τον υπουργό Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι. Ο κ. Κικίλιας χαρακτήρισε τη συνάντηση εξαιρετική και τόνισε ότι ο κ. Ντάφι είναι επίσημος προσκεκλημένος της ελληνικής κυβέρνησης στην Ελλάδα. Συμφώνησαν να συνεχιστούν οι συζητήσεις για τη διμερή συνεργασία στον ναυπηγικό τομέα.

Στη συνέχεια, ο υπουργός συναντήθηκε με τον Τόμας Λέρστεν, ο οποίος ασκεί καθήκοντα υφυπουργού Εξωτερικών για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον και είναι Επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών και Επιχειρηματικών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη διμερή συνεργασία στο ναυτιλιακό τομέα και στην ενίσχυση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, υπογραμμίζοντας τη διαρκώς ισχυρή εταιρική σχέση ΗΠΑ–Ελλάδας.

Ακολούθησε συνάντηση με υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία της Αμερικανικής Κρατικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (US DFC) υπό τον Κόνορ Κόουλμαν, όπου τον κ. Κικίλια συνόδευσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Ναυπηγείων ΟΝΕΧ Ελευσίνας, Π. Ξενοκώστας. Ο υπουργός επεσήμανε τη σημαντική επένδυση της DFC στην Ελευσίνα και τόνισε ότι η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος εταίρος για αμερικανικές επενδύσεις, με τη δέσμευση για συνέχεια των συζητήσεων.

Στη συνέχεια, ο κ. Κικίλιας συναντήθηκε με τον Βουλευτή Γκας Μπιλιράκις, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για την εμβάθυνση των σχέσεων στον ναυτιλιακό και ναυπηγικό τομέα. Ο υπουργός τον ευχαρίστησε για τη σταθερή υποστήριξή του σε ζητήματα που αφορούν τη χώρα. Εξίσου ουσιαστική ήταν η συνάντηση με τον Τζέρι Χέντριξ, Πλοίαρχο ε.α. και Επικεφαλής του Γραφείου Ναυπηγικής Πολιτικής των ΗΠΑ στο Λευκό Οίκο, όπου συζητήθηκαν δυνατότητες συνεργασίας και ενίσχυσης της ναυτιλιακής και ναυπηγικής συνεργασίας στον άμεσο χρονικό ορίζοντα.

Ο υπουργός συναντήθηκε, επίσης, με τον ελληνικής καταγωγής Βουλευτή Τζίμι Πατρόνις, τον οποίο συνεχάρη για τη διαχρονική στήριξη και τις πρωτοβουλίες του υπέρ της Ελλάδας.

Κατά την παραμονή του στην Ουάσιγκτον, ο κ. Κικίλιας είχε συνάντηση με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία επιβεβαιώθηκε από τη Γερουσία των ΗΠΑ ως νέα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Ο υπουργός τη συνεχάρη για την ανάληψη των καθηκόντων της και με ανάρτησή του τόνισε ότι προσβλέπει στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας–ΗΠΑ στον στρατηγικό ναυτιλιακό τομέα.

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