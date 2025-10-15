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«το Μάννα» Τσατσαρωνάκη: Η κρητική παράδοση συναντά τον σύγχρονο τρόπο ζωής
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08:27 - 15 Οκτ 2025

«το Μάννα» Τσατσαρωνάκη: Η κρητική παράδοση συναντά τον σύγχρονο τρόπο ζωής

Reporter.gr Newsroom
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Η ιστορία των κρητικών προϊόντων «το Μάννα» Τσατσαρωνάκη είναι βαθιά ριζωμένη στην παράδοση, στα αγνά υλικά της κρητικής γης και στο μεράκι μιας οικογένειας που εδώ και δεκαετίες ζυμώνει τη γεύση της καθημερινότητάς μας. Σήμερα, με σταθερό βλέμμα στο μέλλον, η εταιρεία παρουσιάζει το νέο της website: έναν σύγχρονο ψηφιακό χώρο που αποτυπώνει την ιστορία και τη φιλοσοφία της, και παρουσιάζει τα προϊόντα της μέσα από μια φιλική εμπειρία πλοήγησης.
Η ανανεωμένη ιστοσελίδα www.tomanna.gr μάς υποδέχεται με τη φράση «Πλάθουμε με μεράκι γεύσεις ζωής» και μας ξεναγεί στα αγαπημένα προϊόντα και στην ιστορία της εταιρείας που ξεκινά το 1948. Παράλληλα, παρουσιάζει εμπνευσμένες συνταγές, χρήσιμες συμβουλές ισορροπημένης διατροφής από καταξιωμένους κλινικούς διαιτολόγους – διατροφολόγους, καθώς και όλα τα νέα που αναδεικνύουν τη συνεχή εξέλιξη της εταιρείας και την έμπρακτη δέσμευσή της σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, σε πλήρη αρμονία με τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Στο section «Παρέα στη Γεύση» οι χρήστες θα βρουν προτάσεις κατανάλωσης των προϊόντων Τσατσαρωνάκη για κάθε στιγμή της ημέρας, αποδεικνύοντας ότι ‘’το Μάννα’’ και η κρητική παράδοση έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι τόσο της καθημερινότητάς μας, όσο και της σύγχρονης διατροφής.
Με αφετηρία τον Πλάτανο Χανίων και παρουσία σε ελληνικά και διεθνή τραπέζια, ‘’το Μάννα’’ Τσατσαρωνάκη συνεχίζει την πορεία του με σεβασμό στην ιστορία και προσήλωση στην ποιότητα σε ό,τι κάνει.
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