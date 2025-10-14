Ξεμπλοκάρουν χιλιάδες οικοδομές μετά την απόφαση του ΣτΕ

Ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση χιλιάδων οικοδομών που είχαν μείνει μετέωρες τους τελευταίους μήνες, μετά τη νέα ρύθμιση που δίνει λύση στο αδιέξοδο που προέκυψε από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Πρόκειται κυρίως για ιδιοκτησίες που είχαν λάβει οικοδομική άδεια με βάση τον παλιό κανονισμό δόμησης, πριν τις 11 Δεκεμβρίου 2024.

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, όσοι είχαν πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών μέχρι την ημερομηνία αυτή μπορούν να συνεχίσουν κανονικά την κατασκευή, χωρίς καμία αλλαγή ή απώλεια των ευνοϊκών ρυθμίσεων του προηγούμενου καθεστώτος.

Αντίθετα, όσοι δεν είχαν ξεκινήσει εργασίες μέχρι τις 11/12/2024, οφείλουν να αναθεωρήσουν την οικοδομική τους άδεια σύμφωνα με το νέο πλαίσιο. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα ισχύουν πλέον τα λεγόμενα “μπόνους” — δηλαδή οι επιπλέον συντελεστές ύψους και δόμησης που προέβλεπε ο προηγούμενος κανονισμός.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για όσες άδειες είχαν ενταχθεί σε προγράμματα χρηματοδότησης, αλλά δεν είχε ξεκινήσει η εκτέλεση των εργασιών. Οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες μπορούν να συνεχίσουν να οικοδομούν με τα μπόνους, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλουν ένα περιβαλλοντικό τέλος ίσο με 15% της αξίας των επιπλέον τετραγωνικών μέτρων που θα ανεγερθούν.

Τέλος, για τις περιπτώσεις οικοδομών που είχαν «παγώσει» λόγω προσφυγών —κυρίως σε επίπεδο δήμων— προβλέπεται ότι η συνέχιση των εργασιών θα επιτρέπεται μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συμβουλίου, ενώ οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να καταβάλουν πρόσθετο τέλος 8%.

Η νέα ρύθμιση αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στην οικοδομική δραστηριότητα, ξεμπλοκάροντας έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και προσφέροντας ανακούφιση σε ιδιοκτήτες, μηχανικούς και κατασκευαστές που είχαν εγκλωβιστεί στην αβεβαιότητα των τελευταίων μηνών.