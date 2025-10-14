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Μετεγγραφές φοιτητών 2025: Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα – Πότε ξεκινούν οι ενστάσεις
Ειδήσεις
22:33 - 14 Οκτ 2025

Μετεγγραφές φοιτητών 2025: Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα – Πότε ξεκινούν οι ενστάσεις

Reporter.gr Newsroom
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Την Τρίτη (14/10), το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τις μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών, δίνοντας το «πράσινο φως» σε περισσότερους από 6.500 σπουδαστές να αλλάξουν σχολές και τμήματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Υποβλήθηκαν αιτήσεις βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ως εξής:

6.389 αιτήσεις αφορούσαν στη γενική κατηγορία στην οποία:

5.796 φοιτητές αιτήθηκαν μετεγγραφή σε αντίστοιχα Τμήματα,

561 φοιτητές συμπεριέλαβαν στην αίτησή τους και αντίστοιχα Τμήματα και Τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου,

32 φοιτητές δήλωσαν αποκλειστικά Τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου.

90 αιτήσεις αφορούσαν σε φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

Επίσης, υποβλήθηκαν 437 αιτήσεις από φοιτητές, οι οποίοι δήλωσαν ότι εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες των περ. α΄ ,β΄ και γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020.

Επιπλέον, υποβλήθηκαν 2.138 αιτήσεις από αδελφούς προπτυχιακούς φοιτητές.

Μετεγγράφονται:

4.328 φοιτητές με μοριοδοτούμενους λόγους (κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια), εκ των οποίων 4.278 ανήκουν στη γενική κατηγορία και 50 είναι Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

437 φοιτητές των ειδικών κατηγοριών των περ. α΄,β΄ και γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020.

2.121 αδελφοί προπτυχιακοί φοιτητές.

Μετακινούνται σε Τμήματα του ίδιου Επιστημονικού πεδίου:

142 φοιτητές με μοριοδοτούμενους λόγους (κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια).

12 αδελφοί προπτυχιακοί φοιτητές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην ειδική εφαρμογή Μετεγγραφών 2025 με τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους μέσω του σχετικού συνδέσμου transfer.it.minedu.gov.gr ή μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από σχετικό σύνδεσμο, ώστε να δουν το αποτέλεσμα της αίτησής τους.

Ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας θα υποβάλλονται μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής από αύριο 15 Οκτωβρίου 2025 και για διάστημα 30 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4692/2020.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε:

«Για πρώτη φορά φέτος, οι μετεγγραφές στα Πανεπιστήμια ολοκληρώθηκαν κι ανακοινώθηκαν πιο νωρίς από κάθε άλλη χρονιά. Πρόκειται για μια σημαντική τομή στην ανώτατη εκπαίδευση που ήρθε για να μείνει, αποδεικνύοντας πως ένα καλά οργανωμένο κράτος, μπορεί να υπηρετεί ουσιαστικά τον πολίτη στη νέα ψηφιακή εποχή. Στόχος ήταν οι νέοι μας να μάθουν έγκαιρα σε ποιο Πανεπιστήμιο θα βρεθούν, να μπορούν να οργανώσουν καλύτερα τη φοιτητική τους ζωή και οι οικογένειες να μην επιβαρυνθούν με περιττά έξοδα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επενδύει στη νέα γενιά και στηρίζει εμπράκτως το δημόσιο πανεπιστήμιο. Με την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, με σεβασμό στις ανάγκες κάθε οικογένειας, με διαφανείς διαδικασίες και δίκαιους κανόνες, διαμορφώνουμε ένα σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό ακαδημαϊκό περιβάλλον. Εύχομαι σε όλες τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας, μια δημιουργική και παραγωγική ακαδημαϊκή χρονιά. Στο Υπουργείο Παιδείας θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια, ώστε κάθε νέος να έχει ισότιμες ευκαιρίες όπου κι αν σπουδάζει. Γιατί η φροντίδα και το ενδιαφέρον για τα παιδιά μας δεν πρέπει να μένουν στα λόγια, αλλά να γίνονται πράξεις σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής».

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευσης, Νίκος Παπαϊωάννου, δήλωσε:

«Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η φωτεινή διαδικασία των μετεγγραφών και τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν σημαντικά νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Πρόκειται για μια ακόμη απόδειξη ότι η λειτουργία του κράτους μπορεί να είναι γρήγορη, διαφανής και αποτελεσματική, όταν υπάρχει σχέδιο, οργάνωση και αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας. Η έγκυρη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δίνει στους φοιτητές και τις οικογένειές τους τον απαραίτητο χρόνο να οργανώσουν τη νέα τους ζωή – από τη στέγαση και τη μετακίνηση έως την ομαλή ένταξη στο νέο τους πανεπιστημιακό ίδρυμα. Είναι μια χειροπιαστή διευκόλυνση που αποδεικνύει ότι η πολιτεία μπορεί να στέκεται δίπλα στους πολίτες με σεβασμό και προνοητικότητα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποδείξει στην πράξη ότι επενδύει στη νέα γενιά. Με ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, με ψηφιακές μεταρρυθμίσεις, με διαφανείς διαδικασίες και δίκαιους κανόνες, διαμορφώνουμε ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον στην ανώτατη εκπαίδευση. Εύχομαι σε όλες τις φοιτήτριες και όλους τους φοιτητές μια δημιουργική και παραγωγική ακαδημαϊκή πορεία. Το Υπουργείο Παιδείας θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια, ώστε κάθε νέο παιδί να έχει τις ίδιες ευκαιρίες, όπου κι αν σπουδάζει».

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