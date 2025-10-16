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Γαλακτοβιομηχανία «Όμηρος»: Ρεκόρ κερδών το 2024 και στρατηγική εξάπλωσης με νέα επένδυση στην Κύπρο
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
16:58 - 16 Οκτ 2025

Γαλακτοβιομηχανία «Όμηρος»: Ρεκόρ κερδών το 2024 και στρατηγική εξάπλωσης με νέα επένδυση στην Κύπρο

Reporter.gr Newsroom
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Με κύκλο εργασιών που άγγιξε τα 90 εκατομμύρια ευρώ και άνοδο εσόδων κατά 20% ολοκληρώθηκε η οικονομική χρήση του 2024 για τη γαλακτοβιομηχανία «ΟΜΗΡΟΣ». Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση 21,32%, φτάνοντας τα 9,67 εκατ. ευρώ, από 7,97 εκατ. ευρώ το 2023.

«Η φετινή επίδοση επιβεβαιώνει και σε αριθμούς τη στρατηγική μας προσέγγιση και τις επενδυτικές μας επιλογές. Παράλληλα, ενισχύει την αυτοπεποίθησή μας για την υλοποίηση των νέων μας σχεδίων, που στοχεύουν στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της εταιρείας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της «ΟΜΗΡΟΣ», Χρήστος Γιαννίτσης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η «ΟΜΗΡΟΣ» επανακαθόρισε τις ισορροπίες στον ανταγωνισμό, εστιάζοντας σε έναν συνδυασμό προϊόντων που αναπτύσσεται μεθοδικά και στρατηγικά. Ενισχύοντας τη διεθνή της παρουσία, αξιοποίησε την ισχύ των Π.Ο.Π. προϊόντων και προώθησε με ταχύ ρυθμό νέες σειρές στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά, οδηγώντας σε εξαιρετικά αποτελέσματα που ενίσχυσαν σημαντικά την κερδοφορία της.

Μία από τις πιο καθοριστικές κινήσεις της χρονιάς ήταν η εξαγορά της κυπριακής εταιρείας A. Hadjipieris LTD, γνωστής για την παραγωγή χαλουμιού. «Η κίνηση αυτή δεν είναι απλώς μία προσθήκη ενός ακόμα Π.Ο.Π. προϊόντος με υψηλή ζήτηση στο εξωτερικό, αλλά σηματοδοτεί και το ξεκίνημα ενός νέου επενδυτικού κεφαλαίου για την εταιρεία», σημείωσε ο κ. Γιαννίτσης.

Με σημείο εκκίνησης την άμεση αναβάθμιση και επέκταση των υφιστάμενων υποδομών στην Κύπρο – ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ – το πενταετές επενδυτικό πλάνο της εταιρείας περιλαμβάνει συνολικές επενδύσεις έξι φορές μεγαλύτερης αξίας. Στόχος είναι η δημιουργία μιας νέας, υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής εκτός Ελλάδας, με δυνατότητα παραγωγής 12.000 τόνων χαλουμιού ετησίως.

Σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορικής της πορείας, η «ΟΜΗΡΟΣ» – πλήρως εξαγωγικού χαρακτήρα και παρούσα σε πάνω από 40 χώρες – επενδύει σε μακροχρόνιες και ποιοτικές συνεργασίες με σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική. Παράλληλα, εστιάζει στη βελτίωση της παραγωγικής της δυναμικής, που της επιτρέπει να ανταποκρίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε αγοράς.

Η ενίσχυση των εγκαταστάσεων της στα Τρίκαλα, καθώς και η ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών και αυτοματοποιημένων συστημάτων, οδηγούν σε υψηλότερη αποτελεσματικότητα στους ελέγχους ποιότητας, ασφάλειας και παραγωγικότητας. Οι αλλαγές αυτές εκτιμάται ότι θα φέρουν ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του κύκλου εργασιών το 2025 και σημαντική άνοδο στις θέσεις εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο.

Με πορεία 40 ετών και διεθνή προσανατολισμό από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, η «ΟΜΗΡΟΣ» έχει χτίσει ένα ισχυρό όνομα που συνδέεται με την παράδοση, την ποιότητα και την τεχνογνωσία στα λευκά τυριά και τα Π.Ο.Π. προϊόντα. Πλέον, έχει εδραιώσει έναν κυρίαρχο ρόλο τόσο στην ελληνική όσο και στην κυπριακή αγορά τυροκομικών προϊόντων.

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