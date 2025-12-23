Γαλλία: Ζητά παρέμβαση από την ΕΕ για τους κινέζικους δασμούς στα γαλακτοκομικά

Η Γαλλία καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδράσει στην απόφαση της Κίνας να επιβάλει δασμούς στα ευρωπαϊκά γαλακτοκομικά προϊόντα.

Η γαλλική κυβέρνηση χαρακτηρίζει τα συγκεκριμένα μέτρα «μονομερή και στερούμενα νομικής βάσης», κάνοντας λόγο για «απαράδεκτες» ενέργειες, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όπως αναφέρεται, έχει ήδη κατατεθεί αίτημα για έκτακτη συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Εμπορίου, Μάρος Σεφκόβιτς, με σκοπό να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί άμεσα και να αμφισβητήσει επίσημα την κινεζική απόφαση.

Η Κίνα προχώρησε στην επιβολή αρχικών δασμών σε συγκεκριμένες εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έπειτα από έρευνα για κρατικές επιδοτήσεις, στο πλαίσιο της κλιμακούμενης αντιπαράθεσης «αντιποίνων» με τις Βρυξέλλες. Σε προκαταρκτική απόφαση, το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι οι δασμοί σε ορισμένα ευρωπαϊκά προϊόντα θα φτάσουν έως και το 43%, κρίνοντας ότι αυτά είχαν λάβει επιδοτήσεις.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επισκέφθηκε την Κίνα, επιδιώκοντας να αποτραπεί η επιβολή νέων δασμών στα γαλλικά γαλακτοκομικά και χοιρινά προϊόντα.