Κίνα: Δασμοί έως 12% στα ευρωπαϊκά γαλακτοκομικά - Χαμηλότεροι από τις αρχικές απειλές

Η Κίνα κατέληξε στην επιβολή οριστικών δασμών έως 12% σε συγκεκριμένα γαλακτοκομικά προϊόντα προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την ολοκλήρωση έρευνας για κρατικές επιδοτήσεις. Τα τελικά ποσοστά είναι αισθητά χαμηλότερα από τα προσωρινά μέτρα που είχαν ανακοινωθεί στα τέλη του 2024.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου, οι δασμοί, που κυμαίνονται από 7,4% έως 11,7%, αφορούν μεταξύ άλλων φρέσκα και επεξεργασμένα τυριά και θα τεθούν σε ισχύ από την Παρασκευή. Υπενθυμίζεται ότι στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας το Πεκίνο είχε επιβάλει προσωρινούς δασμούς έως και 43%, οι οποίοι εισπράττονταν υπό μορφή εγγυητικών καταθέσεων.

Η έρευνα για τον ευρωπαϊκό γαλακτοκομικό τομέα ξεκίνησε το 2024, σε περίοδο έντασης και αμοιβαίων εμπορικών αντιποίνων μεταξύ Κίνας και ΕΕ. Στο ίδιο πλαίσιο είχαν βρεθεί στο στόχαστρο και άλλα ευρωπαϊκά προϊόντα διατροφής, όπως το χοιρινό κρέας και το μπράντι.

Η απόφαση λαμβάνεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία καταγράφονται προσπάθειες διπλωματικής προσέγγισης, με Ευρωπαίους ηγέτες , μεταξύ αυτών και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, να πραγματοποιούν το τελευταίο διάστημα επισκέψεις στο Πεκίνο.