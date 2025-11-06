HEALTH IQ: Ενημερωτική εκδήλωση του ΠΟΥ/Ευρώπης και του Yπουργείου Υγείας στο Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο
Υγεία
16:11 - 06 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ/Ευρώπης), μέσω του Γραφείου για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα, και το Υπουργείο Υγείας  πραγματοποίησαν την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, την πρώτη ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος HEALTH-IQ.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι δράσεις και πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν για την ενίσχυση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών υγείας κατά την πιλοτική φάση του προγράμματος, στην οποία συμμετέχουν 7 δημόσια νοσοκομεία και 6 κέντρα υγείας από 6 Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας.

Το πρόγραμμα HEALTH-IQ ξεκίνησε τον Μάιο του 2023 και αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του ΠΟΥ/Ευρώπης και του Υπουργείου Υγείας. Χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρό­γραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025 και προωθεί ένα ενιαίο, τεκμηριωμένο πλαίσιο μέτρησης και βελτίωσης της φροντίδας, ενισχύοντας μια κουλτούρα διαφάνειας, λογοδοσίας και συνεχούς αναβάθμισης προς όφελος των πολιτών.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας, η κα Λίλιαν-Βενετία Βιλδιρίδη, Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, από την πλευρά του ΠΟΥ/Ευρώπης, ο Δρ Gundo Weiler, Διευθυντής του Τμήματος Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας του ΠΟΥ/Ευρώπης, και ο Δρ Joao Breda, Επικεφαλής του Γραφείου του ΠΟΥ/Ευρώπης για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα, ενώ από την πλευρά του νοσοκομείου ο κ. Μάριος Τίγκας, Διοικητής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών, και η κα Χριστίνα Μορφάκη, Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών.

Στο αμφιθέατρο, επίσης, παρευρέθηκαν διοικητικά στελέχη της 1η Υγειονομικής Περιφέρειας, στελέχη του Γραφείου Ποιότητας του νοσοκομείου και διάφοροι επαγγελματίες υγείας που ενημερώθηκαν αναλυτικά για τα βήματα της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος.

Η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, κα Λίλιαν-Βενετία Βιλδιρίδη, απηύθυνε χαιρετισμό επισημαίνοντας τη σημασία της ενεργής συμμετοχής των επαγγελματιών και των διοικήσεων των νοσοκομείων στην επιτυχία της πιλοτικής εφαρμογής «Για πρώτη φορά στη χώρα δημιουργείται ένα ενιαίο πλαίσιο μέτρησης και αξιολόγησης της ποιότητας στη φροντίδα υγείας […] Με το HEALTHIQ, οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας θα μπορούν να συλλέγουν δεδομένα, να υπολογίζουν δείκτες ποιότητας και να αξιολογούν τα αποτελέσματά τους με τρόπο συστηματικό και συγκρίσιμο. Με αυτόν τον τρόπο, οι αποφάσεις που λαμβάνονται για τις υπηρεσίες υγείας θα στηρίζονται σε πραγματικά και αξιόπιστα δεδομένα… Με τη σημερινή συνάντηση κάνουμε όλοι μαζί ένα σημαντικό βήμα προς ένα σύστημα υγείας που λειτουργεί με διαφάνεια, τεκμηρίωση και ουσιαστική αξιολόγηση».

Ο Επικεφαλής του Γραφείου του ΠΟΥ/Ευρώπης για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα, Δρ Joao Breda, με τη σειρά του τόνισε ότι η επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος θα συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μοντέλου ποιοτικής φροντίδας για όλους τους πολίτες. «Η επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος HEALTH-IQ αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μοντέλου ποιοτικής φροντίδας, που τοποθετεί τον άνθρωπο στο επίκεντρο του συστήματος υγείας. Μέσα από τη συνεργασία του ΠΟΥ/Ευρώπης με το Υπουργείο Υγείας και τα νοσοκομεία που συμμετέχουν στην πιλοτική φάση, ενισχύουμε τις δομές, τις δεξιότητες και την κουλτούρα ποιότητας που χρειάζονται για να διασφαλίσουμε ασφαλείς, αποτελεσματικές και δίκαιες υπηρεσίες υγείας για όλους τους πολίτες. Το HEALTH-IQ δείχνει πώς η επένδυση στη γνώση, τη μέτρηση και τη συνεχή βελτίωση μπορεί να μεταμορφώσει τη φροντίδα και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο σύστημα υγείας».

Τελευταία τροποποίηση στις 07/11/2025 - 13:38
