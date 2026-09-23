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Πεζεσκιάν: Δεν μπορούμε να αφήσουμε ορισμένους να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο Ορμούζ
Ειδήσεις
17:47 - 23 Σεπ 2026

Πεζεσκιάν: Δεν μπορούμε να αφήσουμε ορισμένους να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε νωρίτερα σήμερα (23/9) ότι το Ιράν επιθυμεί να έχει «ισχυρούς γείτονες» κοντά στα Στενά του Ορμούζ, αλλά δεν μπορεί να επιτρέψει σε ορισμένους που επιδιώκουν να επιβάλουν ένα κλίμα «ανασφάλειας» στους Ιρανούς να έχουν πρόσβαση σε αυτά.

«Θέλουμε να έχουμε ισχυρούς γείτονες, στα ύδατα των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε συγκεκριμένα ο Ιρανός πρόεδρος προσθέτοντας ωστόσο ότι:

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κάποιους να έχουν ελεύθερη πρόσβαση και να αποκομίζουν οφέλη από μια θαλάσσια οδό, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιούν αυτή τη θαλάσσια οδό για να μας επιβάλλουν την επιθετικότητά τους, να μας επιβάλλουν ανασφάλεια και να μας απαγορεύουν την πρόσβαση στα δικά μας ύδατα».

Το Ιράν συνεχίζει να διατηρεί τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχονταν πριν από τον πόλεμο περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Τα καθοριστικής σημασίας Στενά βρίσκονται μεταξύ του Ομάν και του Ιράν και συνδέουν τον Περσικό Κόλπο, στα βόρεια, με τον Κόλπο του Ομάν στα νότια και, πέρα από αυτόν, με την Αραβική Θάλασσα.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2026 - 17:47
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