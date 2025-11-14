Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Εξωστρεφείς συμφωνίες σε Ολλανδία και Βέλγιο για έξι ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
13:47 - 14 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Την ευκαιρία να προωθήσουν τα προϊόντα τους και να επιδιώξουν την ενίσχυση της παρουσίας τους στην Ολλανδία και το Βέλγιο, είχαν έξι ελληνικές επιχειρήσεις από τον κλάδο τροφίμων, στο πλαίσιο επιχειρηματικής αποστολής, που διοργάνωσε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, από τις 10 έως τις 14 Νοεμβρίου 2025, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος-ΣΒΕ και το Δίκτυο Enterprise Europe Network.  

Οι συμμετέχουσες στην επιχειρηματική αποστολή εταιρείες, Eurimac, Digono, Kozat fine foods, Thimelis, Mystakelli dairy products και Elmar Crete, ήλθαν σε επαφή με εμπορικές επιχειρήσεις στην Ουτρέχτη, τη Χάγη και τις Βρυξέλλες που εισάγουν και διακινούν ελληνικά τρόφιμα.

Στην Ολλανδία ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συνέργειες επέδειξαν η De Smaken van Griekenland η οποία υποστηρίζει ένα μεγάλο e-shop προσβλέποντας και στη γερμανική αγορά, η Ambelos με το μεγαλύτερο μερίδιο στην Ολλανδία και η Olympus Cash and Carry που ειδικεύεται στις πωλήσεις χονδρικής, ενώ στο Βέλγιο συναντήσεις έγιναν με εκπροσώπους των Freshmed, Aelia, Sani και Angelopoulos.

Στις αγορές του Βελγίου και της Ολλανδίας καταγράφεται έντονη τάση για υγιεινή διατροφή και βιολογικά αγαθά, με τα προϊόντα της μεσογειακής κουζίνας να παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση. Οι καταναλωτές διατηρούν σταθερές τις προτιμήσεις τους, ενώ τα έτοιμα γεύματα κυριαρχούν στην καθημερινότητα λόγω των απαιτητικών εργασιακών ρυθμών. Οι προμήθειες τροφίμων από τα νοικοκυριά γίνονται στοχευμένα και σε μικρές ποσότητες, βάσει ημερήσιου προγραμματισμού, ενώ σημαντικό ποσοστό των προϊόντων είναι εισαγόμενο.

Οι συμμετέχοντες στην επιχειρηματική αποστολή σχολίασαν με ιδιαιτέρως θετικές αναφορές τα αποτελέσματα των επαφών που είχαν στις δύο εθνικές αγορές, τονίζοντας ότι ήδη υπήρξαν κάποιες πρώτες συμφωνίες, ενώ διαφαίνονται σημαντικές προοπτικές περαιτέρω τόνωσης της εξωστρέφειάς τους τόσο στο Βέλγιο όσο και στην Ολλανδία.

