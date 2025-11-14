ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανδρουλάκης στη Βουλή: Η ακρίβεια στραγγαλίζει τα νοικοκυριά - Η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος
Πολιτική
13:39 - 14 Νοε 2025

Ανδρουλάκης στη Βουλή: Η ακρίβεια στραγγαλίζει τα νοικοκυριά - Η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της Βουλής στο πλαίσιο της «Ώρας του Πρωθυπουργού», καταγγέλλοντας ότι η ελληνική κοινωνία «έχει αγανακτήσει» από το αυξανόμενο κόστος ζωής και την ακρίβεια.

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι «ανακοινώνει μέτρα παυσίπονα ή μέτρα κοροϊδία» και τόνισε ότι η μοναδική διέξοδος για τους πολίτες είναι «πολιτική αλλαγή». Υπογράμμισε ότι «1 στα 3 νοικοκυριά δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματος για στέγαση» και ότι οι μισές οικογένειες στη χώρα «δεν μπορούν να πάνε ούτε μία εβδομάδα διακοπές».

Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε σειρά στοιχείων που καταδεικνύουν την πίεση στα ελληνικά νοικοκυριά: αύξηση κατά 34% στις τιμές των τροφίμων τα τελευταία τέσσερα χρόνια, εκτόξευση της τιμής του μοσχαρίσιου κρέατος από 12-13 ευρώ σε 18-19 ευρώ ανά κιλό, καθώς και εκρηκτική αύξηση στο κόστος παραγωγής για αγρότες, με 72,3% στα λιπάσματα και σχεδόν 40% στις ζωοτροφές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, που «πνίγονται από τα χρέη και το κόστος ενέργειας», αλλά και στους νέους και φοιτητές που αντιμετωπίζουν αδυναμία πρόσβασης σε κατοικία λόγω περιορισμένης προσφοράς και υψηλών τιμών.

Ο κ. Ανδρουλάκης επικαλέστηκε στοιχεία για την οικονομική κατάσταση της χώρας: «Η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού είναι η δεύτερη μικρότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και «ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι ο δεύτερος χαμηλότερος». Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι πολίτες «πληρώνουν πανάκριβα την ασυδοσία των ολιγοπωλίων» στους τομείς τηλεπικοινωνιών, ασφάλισης, υγείας και μεταφορών, ενώ «21 από τους 24 τελευταίους μήνες η Ελλάδα είχε υψηλότερο πληθωρισμό από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης».

Στο κεφάλαιο του ιδιωτικού χρέους, ανέφερε ότι «4 εκατομμύρια ΑΦΜ χρωστούν στην εφορία», «2,3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις χρωστούν στον ΕΦΚΑ», ενώ «πάνω από 1 εκατομμύριο δάνεια παραμένουν “κόκκινα”». Ο εξωδικαστικός μηχανισμός χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο «ψευδαίσθηση επιτυχίας», αφού από τα 225 δισ. ευρώ ιδιωτικού χρέους έχουν ρυθμιστεί μόλις 14,5 δισ., με τα μισά από αυτά να μην είναι βιώσιμες ρυθμίσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις οικογένειες που έχουν δάνεια σε ελβετικό φράγκο, λέγοντας ότι «είναι όμηροι» και ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την προστασία τους απορρίφθηκαν από τη ΝΔ.

Επανέφερε την πρόταση για νέα ρύθμιση 120 δόσεων, υπογραμμίζοντας ότι αφορά κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις με χρέη κάτω των 30.000 ευρώ και αποτελεί «τη μόνη ρεαλιστική διέξοδο για να αναπνεύσει η μικρομεσαία τάξη».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ κατέληξε ότι οι πολίτες έχουν «κουραστεί από ψέματα και προπαγάνδα» και ζητούν «χαμηλό κόστος ζωής, δημόσια υγεία και παιδεία, και ισχυρό κοινωνικό κράτος». «Γι’ αυτό είναι μονόδρομος η πολιτική αλλαγή, που θα δώσει αυτοπεποίθηση, προοπτική και αξιοπρέπεια στον ελληνικό λαό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βρες το λάθος (του Ανδρουλάκη)
Ανεμοδείκτης

Βρες το λάθος (του Ανδρουλάκη)

Τσουκαλάς: Το κόμμα Τσίπρα μοιάζει περισσότερο με προϊόν μάρκετινγκ παρά με μία νέα πολιτική πρόταση
Πολιτική

Τσουκαλάς: Το κόμμα Τσίπρα μοιάζει περισσότερο με προϊόν μάρκετινγκ παρά με μία νέα πολιτική πρόταση

ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης: Μεταρρυθμίσεις χωρίς εμπιστοσύνη, ακόμη και ο Παυλόπουλος αποδομεί το «κυβερνητικό αφήγημα»
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης: Μεταρρυθμίσεις χωρίς εμπιστοσύνη, ακόμη και ο Παυλόπουλος αποδομεί το «κυβερνητικό αφήγημα»

Έκθεση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Άντληση €1,9 δισ. και αύξηση 41,8% στη χρηματιστηριακή αξία το 2025
Οικονομία

Έκθεση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Άντληση €1,9 δισ. και αύξηση 41,8% στη χρηματιστηριακή αξία το 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
27/05/2026 - 15:34

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κακουργηματικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το κύκλωμα στην Κρήτη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
27/05/2026 - 15:28

Fedhatta: Με «φρένο» 5% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για τους Έλληνες ταξιδιώτες

Ανεμοδείκτης
27/05/2026 - 15:21

Βρες το λάθος (του Ανδρουλάκη)

Πολιτική
27/05/2026 - 15:19

Τσουκαλάς: Το κόμμα Τσίπρα μοιάζει περισσότερο με προϊόν μάρκετινγκ παρά με μία νέα πολιτική πρόταση

Πολιτική
27/05/2026 - 15:03

ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης: Μεταρρυθμίσεις χωρίς εμπιστοσύνη, ακόμη και ο Παυλόπουλος αποδομεί το «κυβερνητικό αφήγημα»

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 15:03

Ένταξη Bally’s Intralot και Ομίλου Qualco στο segment “Euronext Tech Leaders”

Υγεία
27/05/2026 - 14:55

Επέκταση «Προλαμβάνω»: €300 εκατ. χρηματοδότηση και εκατομμύρια δωρεάν εξετάσεις έως το 2030

Ειδήσεις
27/05/2026 - 14:52

Σε κρίσιμη καμπή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή - Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ - Λιβάνου

Ακίνητα
27/05/2026 - 14:51

6η Premium Real Estate Expo: Επί τάπητος η στεγαστική κρίση, η πράσινη κατοικία και η Τεχνητή Νοημοσύνη

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
27/05/2026 - 14:48

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Πώς ενισχύει το «πράσινο» αποτύπωμά της

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 14:44

ROLCO - MyPlanet: Η κυκλική οικονομία στην πράξη - 3.000 λίτρα απορριμμάτων συλλέχθηκαν από την παραλία Λομβάρδα Κρωπίας

Οικονομία
27/05/2026 - 14:40

Το Bitcoin διορθώνει απότομα από τα $78.000 στα $75.700, ενώ το RAIN εκτοξεύεται

Πολιτική
27/05/2026 - 14:37

Κώτσηρας: Στόχος μας η διαρκής αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών

Οικονομία
27/05/2026 - 14:26

Έκθεση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Άντληση €1,9 δισ. και αύξηση 41,8% στη χρηματιστηριακή αξία το 2025

Πολιτική
27/05/2026 - 14:26

Ζαχαράκη: Φέτος το καλοκαίρι θα ανακαινιστούν ακόμα 240 σχολεία - Μέχρι το 2029 θα έχουμε ξεπεράσει τα 2000

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 14:18

Το Greek Data Center Association (GRDCA) ενισχύει το ΔΣ του και υποδέχεται 8 νέα Mέλη

Magazino
27/05/2026 - 14:16

Κυκλοφορεί το Βιβλίο του Μιχάλη Σάλλα «ΤΙ ΠΗΓΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - και τι θα μπορούσε να διορθωθεί»

Αυτοδιοίκηση
27/05/2026 - 14:11

Σπανάκης για αλλαγές στα δημοτικά τέλη: Καταργείται το ΤΑΠ και θεσπίζεται νέο τέλος ανάπτυξης

Πολιτική
27/05/2026 - 13:59

Ελλάδα–Φινλανδία: Κοινό μήνυμα για ασφάλεια, υβριδικές απειλές και ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία

Magazino
27/05/2026 - 13:51

Πειραιώς: Αποκλειστικός χορηγός δύο συναυλιών στο πλαίσιο των «Εορτών Αποχαιρετισμού» του Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου 2026

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 13:48

Φουρτούνες στην BP: Απομάκρυνε τον πρόεδρό της μετά από καταγγελίες για εκφοβιστική συμπεριφορά

Πολιτική
27/05/2026 - 13:48

Μητσοτάκης για την ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη

Εμπορεύματα
27/05/2026 - 13:42

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου με φόντο την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
27/05/2026 - 13:35

Η Ευρώπη αρχίζει να πιστεύει ότι ο Πούτιν θα επεκτείνει τον πόλεμο πέρα από την Ουκρανία

Ειδήσεις
27/05/2026 - 13:29

ΗΠΑ: Σφάλμα στους αρχικούς υπολογισμούς της τελωνειακής υπηρεσίας - Επιστροφές $20,6 δισ. από δασμούς

Οικονομία
27/05/2026 - 13:21

Χατζηθεοδοσίου: Ο υπερτουρισμός χωρίς τα αναγκαία έσοδα δεν έχει νόημα - «Καταστροφικό» μοντέλο το all inclusive

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/05/2026 - 13:19

Χαρδούβελης για τράπεζες στην ψηφιακή εποχή: Stablecoins, AI και νέες προκλήσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Οικονομία
27/05/2026 - 13:02

ΟΔΔΗΧ: Ισχυρή ζήτηση για έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων – Υπερκάλυψη 2,62 φορές και απόδοση 2,21%

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
27/05/2026 - 12:49

Παπαστράτος: 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα - Στο δρόμο προς τα 100, επενδύει στη νέα γενιά

Πολιτική
27/05/2026 - 12:40

Χρηστίδης: Καλή η επικοινωνία αλλά η πολιτική ακόμα καλύτερη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ