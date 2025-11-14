Ανδρουλάκης στη Βουλή: Η ακρίβεια στραγγαλίζει τα νοικοκυριά - Η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της Βουλής στο πλαίσιο της «Ώρας του Πρωθυπουργού», καταγγέλλοντας ότι η ελληνική κοινωνία «έχει αγανακτήσει» από το αυξανόμενο κόστος ζωής και την ακρίβεια.

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι «ανακοινώνει μέτρα παυσίπονα ή μέτρα κοροϊδία» και τόνισε ότι η μοναδική διέξοδος για τους πολίτες είναι «πολιτική αλλαγή». Υπογράμμισε ότι «1 στα 3 νοικοκυριά δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματος για στέγαση» και ότι οι μισές οικογένειες στη χώρα «δεν μπορούν να πάνε ούτε μία εβδομάδα διακοπές».

Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε σειρά στοιχείων που καταδεικνύουν την πίεση στα ελληνικά νοικοκυριά: αύξηση κατά 34% στις τιμές των τροφίμων τα τελευταία τέσσερα χρόνια, εκτόξευση της τιμής του μοσχαρίσιου κρέατος από 12-13 ευρώ σε 18-19 ευρώ ανά κιλό, καθώς και εκρηκτική αύξηση στο κόστος παραγωγής για αγρότες, με 72,3% στα λιπάσματα και σχεδόν 40% στις ζωοτροφές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, που «πνίγονται από τα χρέη και το κόστος ενέργειας», αλλά και στους νέους και φοιτητές που αντιμετωπίζουν αδυναμία πρόσβασης σε κατοικία λόγω περιορισμένης προσφοράς και υψηλών τιμών.

Ο κ. Ανδρουλάκης επικαλέστηκε στοιχεία για την οικονομική κατάσταση της χώρας: «Η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού είναι η δεύτερη μικρότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και «ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι ο δεύτερος χαμηλότερος». Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι πολίτες «πληρώνουν πανάκριβα την ασυδοσία των ολιγοπωλίων» στους τομείς τηλεπικοινωνιών, ασφάλισης, υγείας και μεταφορών, ενώ «21 από τους 24 τελευταίους μήνες η Ελλάδα είχε υψηλότερο πληθωρισμό από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης».

Στο κεφάλαιο του ιδιωτικού χρέους, ανέφερε ότι «4 εκατομμύρια ΑΦΜ χρωστούν στην εφορία», «2,3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις χρωστούν στον ΕΦΚΑ», ενώ «πάνω από 1 εκατομμύριο δάνεια παραμένουν “κόκκινα”». Ο εξωδικαστικός μηχανισμός χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο «ψευδαίσθηση επιτυχίας», αφού από τα 225 δισ. ευρώ ιδιωτικού χρέους έχουν ρυθμιστεί μόλις 14,5 δισ., με τα μισά από αυτά να μην είναι βιώσιμες ρυθμίσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις οικογένειες που έχουν δάνεια σε ελβετικό φράγκο, λέγοντας ότι «είναι όμηροι» και ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την προστασία τους απορρίφθηκαν από τη ΝΔ.

Επανέφερε την πρόταση για νέα ρύθμιση 120 δόσεων, υπογραμμίζοντας ότι αφορά κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις με χρέη κάτω των 30.000 ευρώ και αποτελεί «τη μόνη ρεαλιστική διέξοδο για να αναπνεύσει η μικρομεσαία τάξη».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ κατέληξε ότι οι πολίτες έχουν «κουραστεί από ψέματα και προπαγάνδα» και ζητούν «χαμηλό κόστος ζωής, δημόσια υγεία και παιδεία, και ισχυρό κοινωνικό κράτος». «Γι’ αυτό είναι μονόδρομος η πολιτική αλλαγή, που θα δώσει αυτοπεποίθηση, προοπτική και αξιοπρέπεια στον ελληνικό λαό», σημείωσε χαρακτηριστικά.