Γερουλάνος: Με το σύστημα παραδομένο σε «φραπέδες» και «χασάπηδες» δεν θα πείσουμε τους νέους να γίνουν αγρότες
13:38 - 14 Νοε 2025

Γερουλάνος: Με το σύστημα παραδομένο σε «φραπέδες» και «χασάπηδες» δεν θα πείσουμε τους νέους να γίνουν αγρότες

Reporter.gr Newsroom
«Πριν 5,5 περίπου χρόνια, σας πήρε ελάχιστες μέρες να πάρετε και να ψηφίσετε ως κυβέρνηση νομοθετικά μέτρα για τον κορωνοϊό. Τώρα, σας πήρε 16-17 μήνες να πάρετε νομοθετικά μέτρα για την ευλογιά. Και εδώ κανονικά τελειώνει η κουβέντα. Τι να πει κανείς μετά από αυτό;» είπε στην αρχή της ομιλίας του στη Βουλή ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής Α’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος την Παρασκευή (14/11), στο πλαίσιο συζήτησης της πράξης νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης για τη μείζονα κτηνοτροφική κρίση της ευλογιάς. 

Και συνέχισε: «Εγώ ξέρετε τι συμπέρασμα βγάζω; Ότι για μια ακόμη φορά πάνω από τον Άνθρωπο η Κυβέρνηση Μητσοτάκη θα βάλει τα λεφτά. Δεν σας γέμισε το μάτι το 4% του ΑΕΠ που καταλαμβάνει η αγροτική παραγωγή και αγνοήσατε το 10% των Ελληνίδων και των Ελλήνων που βασίζουν το εισόδημά τους στην αγροτική παραγωγή. Το μόνο που σας ενδιέφερε ήταν να ελέγξετε ποιος θα πάρει επιδοτήσεις».

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για τη σοκαριστική – όπως την χαρακτηρίσε – ζημιά στην κτηνοτροφία και την ανατριχιαστική απουσία του κράτους και υπογράμμισε πως το πρόβλημα επεκτείνεται στο μέλλον και δεν αφορά μόνο στον αγροτικό κόσμο, αλλά κάθε άνθρωπο που συνειδητοποιεί ότι στα χέρια της κυβέρνησης πεθαίνει η ελληνική περιφέρεια. Και απευθυνόμενος προς τα κυβερνητικά έδρανα ρώτησε: «Αλήθεια, με όλα όσα συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, πώς θα πείσουμε οποιονδήποτε νέο ή νέα να γίνει αγρότης; Να γίνει κτηνοτρόφος; Να γίνει παραγωγός; Ή να παραμείνει παραγωγός; Με το κράτος απόν στα δύσκολα, και το σύστημα παραδομένο στα χέρια φραπέδων και χασάπηδων».

Η μεγάλη ειρωνεία είναι, υπογράμμισε ο Παύλος Γερουλάνος, ότι σε κανονικές συνθήκες δεν θα υπήρχε καλύτερη εποχή να είναι κανείς παραγωγός στην Ελλάδα από σήμερα, που ο δυτικός κόσμος ζητάει ποιότητα, η ελληνική κουζίνα έχει αξιοζήλευτη θέση στο πλαίσιο της μεσογειακής διατροφής και έχουμε τη θετική εμπειρία από έξι ελληνικά προϊόντα που με κόπο και θυσίες ιδιωτών έχουν κατακτήσει τις καλύτερες αγορές στο εξωτερικό. Όπως το έχουν κάνει δεκάδες επιτυχημένοι συνεταιρισμοί. «Σε κανονικές λοιπόν συνθήκες, δεν θα υπήρχε καλύτερη εποχή για να γίνει κάποιος αγρότης, κτηνοτρόφος, παραγωγός στην Ελλάδα. Αλλά οι αγρότες έπεσαν στα χέρια της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

«Η κυβέρνηση καεί τους αγρότες. Και καίει χρόνο που δεν έχουμε ως χώρα. Η ζημιά δεν θα σταματήσει, αν δεν υπάρξει πολιτική αλλαγή» τόνισε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και υπογράμμισε πως για το Κίνημα «η γεωργία δεν είναι μόνο οικονομική δραστηριότητα. Είναι εθνική υπόθεση. Είναι ταυτότητα, είναι πολιτισμός, είναι η ψυχή της χώρας. Χωρίς γεωργία, δεν υπάρχει ύπαιθρος. Και χωρίς ύπαιθρο, δεν υπάρχει Ελλάδα. Αυτό που λείπει σήμερα δεν είναι οι ευκαιρίες. Είναι η πολιτική βούληση. Αλλά θέλει επένδυση σε γνώση. Χωρίς γνώση που διαχέεται, δεν υπάρχει πρόοδος. Θέλει διαφάνεια και δικαιοσύνη στη διαχείριση των πόρων. Οι ενισχύσεις να πηγαίνουν σε εκείνους που παράγουν, όχι σε εκείνους που ξέρουν τον όποιο Μάκη. Και τρίτον θέλει σύνδεση της παραγωγής με την τοπική ανάπτυξη. Τη μεταποίηση, τη γαστρονομία, τον τουρισμό. Αυτό είναι το δικό μας όραμα. Απέναντι στα παρατράγουδα του χωματόδρομου, ολοκληρωμένο σχέδιο για έναν αγροτικό τομέα που παράγει πλούτο, δημιουργεί δουλειές, κρατά ζωντανή την περιφέρεια».

«Σας ξεφτίλισε ο πρόεδρός σας και το ανέχεστε; Και πετάτε και λάσπη στον ανεμιστήρα;»

Η διαδικασία συζήτησης για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης κρατήθηκε σε σοβαρό επίπεδο από υπουργούς και εκπροσώπους κομμάτων, μέχρι τη στιγμή που ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε να την εξευτελίσει, ρίχνοντας λάσπη στον ανεμιστήρα σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ και επιχειρώντας να κάνει και μαθήματα δημοκρατίας. Πήρε την απάντησή του από τον Παύλο Γερουλάνο:

- «Για άλλη μια φορά, η στριμωγμένη ΝΔ το μόνο που μπορεί να κάνει είναι, με φήμες, να ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα».

- «Μιλήσατε για διαφάνεια, για δημοκρατία, αλήθεια τώρα; Την ώρα που στριμωχτήκατε τι κάνατε; Σε μια μυστική ψηφοφορία, στείλατε τους βουλευτές σας στο σπίτι τους και τους είπατε όποιος θέλει να ψηφίσει, να ψηφίσει με επιστολική για να ελέγχει ο κ. Μητσοτάκης αν ψήφισαν αυτό που ήθελε. Και μιλάτε εσείς για δημοκρατία εδώ μέσα; Μιλάτε εσείς που κάθεστε σε αυτά τα έδρανα και κοιτάτε και σας έχει ξεφτιλίσει έτσι ο Πρόεδρος σας και εσείς το ανέχεστε; Και μας κάνετε μαθήματα δημοκρατίας; Μα είναι δυνατόν ποτέ; Και να προσπαθείτε μετά να ισοσκελίσετε τις ευθύνες που έχετε εσείς για αυτά τα σκάνδαλα;»

- «Σε μία κοινοβουλευτική συζήτηση που είχε κρατηθεί ένα επίπεδο καταφέρατε με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεστε να το εξευτελίσετε».

«Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες σας, ο Πρόεδρος μας έχει πει ένα πράγμα και εμένα μου αρκεί. Δεν θα ζητήσουμε τίποτα παραπάνω από τη ΝΔ, από ό,τι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε για οποιοδήποτε δικό μας στέλεχος υπάρχουν στοιχεία τα οποία έρθουν με μια δικογραφία στη Βουλή. Εφόσον υπάρξουν, την ίδια στάση που έχουμε απέναντί σας θα έχουμε και απέναντι στους δικούς μας βουλευτές. Και σας ρωτάω εσείς μπορείτε να το πείτε αυτό; Η απάντηση είναι απολύτως ΟΧΙ. Και να σας πω γιατί το ξέρω. Γιατί σας δόθηκε η ευκαιρία, η ευκαιρία να σταθείτε το ύψος των περιστάσεων και εσείς σε αυτή την ευκαιρία γυρίσατε την πλάτη. Και τώρα κάνετε μαθήματα δημοκρατίας. Θα έπρεπε να ντρέπεστε».

Τελευταία τροποποίηση στις 14/11/2025 - 13:56
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

