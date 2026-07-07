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Karma is a bitch: Το Βέλγιο απέκλεισε τις ΗΠΑ από το Μουντιάλ
Magazino
08:05 - 07 Ιουλ 2026

Karma is a bitch: Το Βέλγιο απέκλεισε τις ΗΠΑ από το Μουντιάλ

Reporter.gr Newsroom
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Η αναμέτρηση των ΗΠΑ με το Βέλγιο για τους 16 του Μουντιάλ πήρε μεγάλη δημοσιότητα για λάθος λόγους. 

Η επιλογή του Λευκού Οίκου και του Τραμπ προσωπικά να κινηθεί παρασκηνιακά για να ακυρώσει την κόκκινη κάρτα του πρώτου σκόρερ της ομάδας των ΗΠΑ, προκειμένου να αγωνιστεί στο ματς με το Βέλγιο πήρε ασφαλώς διαστάσεις.

Είναι άλλωστε πρωτοφανές φαινόμενο να ακυρώνεται μία κόκκινη κάρτα με άνωθεν πολιτική παρέμβαση.

Ο Τζιάνι Ιφαντίνο, πρόεδρος της FIFA, απέδειξε για ακόμη μία φορά πως είναι κατώτερος της θέσης του και ενέδωσε στις πιέσεις, συνυπογράφοντας ένα ποδοσφαιρικό σκάνδαλο.

Άλλωστε, στην ιστορία των Μουντιάλ μόλις μία φορά έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο, τη δεκαετία του 1960.

Το Βέλγιο αντέδρασε έντονα, αλλά οι ενστάσεις του δεν δικαιώθηκαν. Οι παίκτες του, όμως, προφανώς είχαν ατσαλωθεί από όσα έγιναν, ενώ εντός της ομάδας των ΗΠΑ υπήρχε εμφανής αδυναμία.

Μπάλα είναι και γυρίζει λοιπόν, με τους Κόκκινους Διαβόλους του Βελγίου να επικρατούν των ΗΠΑ με 4-1 και να παίρνουν πανηγυρική πρόκριση στους 8.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djryvg7kw4o9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι μεθοδεύσεις του Τραμπ για ακόμα μία φορά ζημίωσαν τη χώρα του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djrvkw6mqzhd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 07/07/2026 - 08:14
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