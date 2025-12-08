ΕΟΦ: Συναγερμός για επικίνδυνο βρεφικό γάλα - Κρούσματα αλλαντίασης σε βρέφη στις ΗΠΑ

Σε κατεπείγουσα προειδοποίηση προς τους γονείς και φροντιστές προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), μετά τον εντοπισμό περιστατικών αλλαντίασης σε βρέφη στις Ηνωμένες Πολιτείες που κατανάλωσαν το βρεφικό γάλα ByHeart Whole Nutrition Infant Formula.

Παρότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν εισάγεται επίσημα στην Ελλάδα, ο ΕΟΦ σημειώνει ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να καταλήξει σε ελληνικά νοικοκυριά μέσω διαδικτυακών παραγγελιών από διεθνείς πλατφόρμες, όπως το Amazon. Ο Οργανισμός προειδοποιεί ότι αυτό συνιστά πραγματικό κίνδυνο διάθεσης του προϊόντος στη χώρα.

Κάλεσμα προς τους καταναλωτές

Ο ΕΟΦ ζητά από το κοινό:

να μην προμηθευτεί ούτε να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο βρεφικό γάλα, ανεξαρτήτως παρτίδας,

και, σε περίπτωση που βρεθεί στην κατοχή τους, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Ο Οργανισμός υπενθυμίζει ότι η αγορά προϊόντων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του από μη αξιόπιστες πηγές, κυρίως μέσω διαδικτύου, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών.

Η σοβαρότητα της αλλαντίασης

Η προειδοποίηση εκδόθηκε μετά από ενημέρωση του ΕΟΦ από τον ΕΦΕΤ. Όπως τονίζεται, η αλλαντίαση είναι μια εξαιρετικά σοβαρή μορφή δηλητηρίασης που προσβάλλει το νευρικό σύστημα και μπορεί να αποβεί απειλητική για τη ζωή του ασθενούς. Ο ΕΟΦ συνεχίζει να παρακολουθεί στενά το θέμα και καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή βρεφικών προϊόντων διατροφής.