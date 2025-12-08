ΕΟΦ: Συναγερμός για επικίνδυνο βρεφικό γάλα - Κρούσματα αλλαντίασης σε βρέφη στις ΗΠΑ

Παρότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν εισάγεται επίσημα στην Ελλάδα, ο ΕΟΦ σημειώνει ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να καταλήξει σε ελληνικά νοικοκυριά μέσω διαδικτυακών παραγγελιών από διεθνείς πλατφόρμες, όπως το Amazon. Ο Οργανισμός προειδοποιεί ότι αυτό συνιστά πραγματικό κίνδυνο διάθεσης του προϊόντος στη χώρα.
Κάλεσμα προς τους καταναλωτές
Ο ΕΟΦ ζητά από το κοινό:
- να μην προμηθευτεί ούτε να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο βρεφικό γάλα, ανεξαρτήτως παρτίδας,
- και, σε περίπτωση που βρεθεί στην κατοχή τους, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές.
Ο Οργανισμός υπενθυμίζει ότι η αγορά προϊόντων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του από μη αξιόπιστες πηγές, κυρίως μέσω διαδικτύου, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών.
Η σοβαρότητα της αλλαντίασης
Η προειδοποίηση εκδόθηκε μετά από ενημέρωση του ΕΟΦ από τον ΕΦΕΤ. Όπως τονίζεται, η αλλαντίαση είναι μια εξαιρετικά σοβαρή μορφή δηλητηρίασης που προσβάλλει το νευρικό σύστημα και μπορεί να αποβεί απειλητική για τη ζωή του ασθενούς. Ο ΕΟΦ συνεχίζει να παρακολουθεί στενά το θέμα και καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή βρεφικών προϊόντων διατροφής.