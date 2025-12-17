ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δύο σημαντικές διακρίσεις της ΑΒ Βασιλόπουλος στα Healthy Food &amp; Bio Food Awards 2026
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
11:37 - 17 Δεκ 2025

Δύο σημαντικές διακρίσεις της ΑΒ Βασιλόπουλος στα Healthy Food & Bio Food Awards 2026

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με δύο σημαντικές διακρίσεις ξεχώρισε η ΑΒ Βασιλόπουλος στη διοργάνωση των Healthy Food & Bio Food Awards 2026, αναδεικνύοντας τη στρατηγική της στην ιδιωτική ετικέτα, καθώς και τη δέσμευσή της για υγιεινές και βιώσιμες επιλογές για τους καταναλωτές. Ειδικότερα, η εταιρεία απέσπασε Gold βραβείο στην κατηγορία «Innovation on Private Label» για τη σειρά Nature’s Promise και Silver βραβείο στην κατηγορία «Healthy Ready Meal Product» για τη σειρά ΑΒ Έτοιμα Γεύματα με την υπογραφή του Άκη Πετρετζίκη.

Promise: Η υγιεινή διατροφή συνδυάζεται με την απολαυστική γεύση

Η Nature’s Promise αποτελεί την πρόταση ιδιωτικής ετικέτας της ΑΒ για μια πιο υγιεινή και υπεύθυνη καθημερινότητα. Η σειρά αριθμεί πάνω από 140 προϊόντα σε περισσότερες από 15 κατηγορίες και διατίθεται αποκλειστικά στα καταστήματα ΑΒ και στο AB Eshop, καλύπτοντας από βιολογικά τρόφιμα έως επιλογές χωρίς γλουτένη ή λακτόζη, καθώς και οικολογικά προϊόντα προσωπικής φροντίδας και καθαρισμού.

Τα smoothies και οι φρέσκοι χυμοί της σειράς παρασκευάζονται από 100% φρέσκα φρούτα και λαχανικά, με τη μέθοδο της ψυχρής έκθλιψης (cold press) και την τεχνολογία HPP (High Pressure Processing), χωρίς συντηρητικά ή πρόσθετα. Παράλληλα, η συσκευασία της σειράς ακολουθεί τις αρχές της κυκλικής οικονομίας: τα μπουκάλια είναι κατασκευασμένα από 100% ανακυκλωμένο rPET, τα καπάκια είναι διαφανή, χωρίς χρωστικές, ενισχύοντας έτσι τη δυνατότητα ανακύκλωσης και μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

ΑΒ Έτοιμα Γεύματα με την υπογραφή του Άκη Πετρετζίκη

Τα ΑΒ Έτοιμα Γεύματα με την υπογραφή του Άκη Πετρετζίκη έχουν σχεδιαστεί για όσους αναζητούν γρήγορες αλλά και προσεγμένες λύσεις διατροφής. Με το λανσάρισμα των κατηγοριών Χαμηλών Θερμίδων και High Protein, η σειρά προσφέρει περισσότερες από 25 γευστικές επιλογές που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες.

Ταυτόχρονα, η ξεκάθαρη σήμανση των θρεπτικών στοιχείων και η πλούσια ποικιλία συνταγών διευκολύνουν την καθημερινή, ισορροπημένη διατροφή. Η σειρά διατίθεται σε πλήρως ανακυκλώσιμη συσκευασία, ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της ΑΒ για βιώσιμες πρακτικές σε όλη την αλυσίδα αξίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λάκης Γαβαλάς, Σουζάνα Κεγγίτση και Έλενα Γαλύφα μας περιμένουν σήμερα στο πιο stylish Χριστουγεννιάτικο ραντεβού στο Athens Metro Mall
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Λάκης Γαβαλάς, Σουζάνα Κεγγίτση και Έλενα Γαλύφα μας περιμένουν σήμερα στο πιο stylish Χριστουγεννιάτικο ραντεβού στο Athens Metro Mall

Θετικό ξεκίνημα στις ευρωαγορές - Υποχωρεί η στερλίνα μετά τα στοιχεία πληθωρισμού
Χρηματιστήρια

Θετικό ξεκίνημα στις ευρωαγορές - Υποχωρεί η στερλίνα μετά τα στοιχεία πληθωρισμού

ΟΑΣΑ: Χωρίς λεωφορεία σήμερα 17/12 η Αθήνα λόγω στάσης εργασίας 11:00 - 17:00
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΟΑΣΑ: Χωρίς λεωφορεία σήμερα 17/12 η Αθήνα λόγω στάσης εργασίας 11:00 - 17:00

Οι αποκαλύψεις Γουάιλς για τον Τραμπ, ο «συνωμοσιολόγος» Βανς και η απροσδόκητη στήριξη του Ρούμπιο
Ειδήσεις

Οι αποκαλύψεις Γουάιλς για τον Τραμπ, ο «συνωμοσιολόγος» Βανς και η απροσδόκητη στήριξη του Ρούμπιο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΒ Βασιλόπουλος: Δοκιμάζει νέο μοντέλο αξιοποίησης ακινήτων και επενδύει στην ελληνική παραγωγή
Επιχειρήσεις

ΑΒ Βασιλόπουλος: Δοκιμάζει νέο μοντέλο αξιοποίησης ακινήτων και επενδύει στην ελληνική παραγωγή

AB και WWF Ελλάς: Στρατηγική συνεργασία με ορίζοντα το 2030 για ένα βιώσιμο αγροδιατροφικό σύστημα
Επιχειρήσεις

AB και WWF Ελλάς: Στρατηγική συνεργασία με ορίζοντα το 2030 για ένα βιώσιμο αγροδιατροφικό σύστημα

ΑΒ Βασιλόπουλος: Νέα εξαγορά στη Θεσσαλονίκη με την αλυσίδα «Αγορά ΝΑΤΑΛΙ»
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΒ Βασιλόπουλος: Νέα εξαγορά στη Θεσσαλονίκη με την αλυσίδα «Αγορά ΝΑΤΑΛΙ»

ΑΒ Βασιλόπουλος: Νέα brand καμπάνια για τη μάχη των €16 δισ.
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΒ Βασιλόπουλος: Νέα brand καμπάνια για τη μάχη των €16 δισ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
29/06/2026 - 13:29

Μαξίμου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για την ακρίβεια και τη «συμφωνία κυρίων» – Έρχονται ανακοινώσεις

Πολιτική
29/06/2026 - 13:28

Τσουκαλάς για συνταξιούχους: Η κυβέρνηση υποσχέθηκε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά τον εφάρμοσε πιστά

Πολιτική
29/06/2026 - 13:21

Μαρινάκης: Η εντιμότητα Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο

Ειδήσεις
29/06/2026 - 13:09

Πεζεσκιάν: ΗΠΑ και Ιράν ανοίγουν δίαυλο αποκλιμάκωσης – Αποδεσμεύονται $6 δισ. από το Κατάρ

Πολιτική
29/06/2026 - 13:00

Νέα Αριστερά: Μήνυση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου για υποκίνηση βίας

Ακίνητα
29/06/2026 - 12:50

Ανεβάζει ταχύτητα η οικοδομή – Ισχυρή επιτάχυνση τον Μάρτιο με άνοδο 22,3% στις νέες άδειες

Ανεμοδείκτης
29/06/2026 - 12:45

Το «κράτος» και οι... κύριοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 12:30

Σαλακάς: Από τραπεζικός όμιλος σε πρωταγωνιστή ανάπτυξης - Ο ρόλος της Alpha Bank στην αγορά M&A

Ανεμοδείκτης
29/06/2026 - 12:29

Η μάχη της Μιλένας Αποστολάκη για τους δανειολήπτες

Πολιτική
29/06/2026 - 12:20

Γεωργιάδης: Η Τζάκρη τα έχει βρει με το ΠΑΣΟΚ, έψαχνε λόγο να φύγει

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/06/2026 - 12:14

ΟΤΕ: Διανομή καθαρού μερίσματος 0,857033 ευρώ ανά μετοχή από 7 Ιουλίου

Αναλύσεις
29/06/2026 - 12:02

Moody's: Διαχειρίσιμο το κόστος του νόμου Κατσέλη για τις τράπεζες – Δεν αλλάζουν οι αξιολογήσεις

Πολιτική
29/06/2026 - 11:58

Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Ινδία ενισχύουν τη συνεργασία τους σε επενδύσεις, εμπόριο και βιομηχανία

Πολιτική
29/06/2026 - 11:46

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν σπάει τον φαύλο κύκλο του ιδιωτικού χρέους

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 11:45

Ενεργειακός συναγερμός στην Ευρώπη: Τα χαμηλότερα αποθέματα των τελευταίων 15 ετών

Αναλύσεις
29/06/2026 - 11:37

Επέστρεψαν οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 11:25

ΔΕΔΔΗΕ: Ολοκληρώνει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης ισχύος υποσταθμών 150/20kV στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 11:13

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής μετά την εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν

Ειδήσεις
29/06/2026 - 10:52

Ισπανία: Στο 3,6% ο πληθωρισμός, πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 10:48

RWE και ΔΕΗ: Σε πλήρη λειτουργία φωτοβολταϊκά σχεδόν 1 GW στη Δυτική Μακεδονία

Υγεία
29/06/2026 - 10:41

Εγκρίθηκε η προκήρυξη για 441 μόνιμες θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
29/06/2026 - 10:38

Allwyn: Αναχρηματοδότηση-«κλειδί» μειώνει το κόστος χρηματοδότησης κατά €5 εκατ. ετησίως

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 10:37

Eurobank: Επαναγορά 2,98 εκατ. μετοχών με μέση τιμή €4,18 ανά μετοχή

Ειδήσεις
29/06/2026 - 10:29

Δεκάδες νεκροί στο Αφγανιστάν από νέες επιθέσεις του Πακιστάν

Οικονομία
29/06/2026 - 10:27

ΑΑΔΕ: Διαθέσιμο από 1η Ιουλίου το ψηφιακό Αποδεικτικό Είσπραξης και νέες λειτουργικότητες

Εργασιακά
29/06/2026 - 10:18

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή σε 5 νέους κλάδους

Ακίνητα
29/06/2026 - 10:09

Alpha Bank για αγορά επαγγελματικών ακινήτων: Η Αθήνα οδηγεί την άνοδο τιμών και επενδύσεων

Ειδήσεις
29/06/2026 - 10:02

Πούτιν: Περιμένουμε τους Αμερικανούς διαπραγματευτές όταν σταματήσουν να ασχολούνται με το Ιράν

Ειδήσεις
29/06/2026 - 09:55

Αττική Οδός: Ένοχα τρία στελέχη της «Αττικές Διαδρομές» για τον εγκλωβισμό των οδηγών το 2022

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 09:45

Alpha Bank: Στα €0,0623 ανά μετοχή το καθαρό μέρισμα – Ημερομηνία καταβολής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ