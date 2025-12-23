Κάνε τα Χριστούγεννα πιο ζεστά: Πρόσφερε ένα «Δώρο Αγάπης» σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Η περίοδος των Χριστουγέννων είναι παραδοσιακά συνδεδεμένη με την ανταλλαγή δώρων. Και είναι βέβαια ωραίο να λαμβάνουμε δώρα, αλλά είναι ακόμα πιο ωραίο το αίσθημα της προσφοράς.

Στο πνεύμα των ημερών, η ΑΒ Βασιλόπουλος υλοποιεί για 10η συνεχόμενη χρονιά την πρωτοβουλία «Δώρο Αγάπης», μια δράση που συνδέει το γιορτινό τραπέζι με την ουσιαστική στήριξη ανθρώπων που έχουν ανάγκη

Το «Δώρο Αγάπης» της ΑΒ αποτελεί μία από τις πιο σταθερές και ουσιαστικές πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς της ΑΒ Βασιλόπουλος. Με προσιτή τιμή (μόλις 3,99€) και ξεκάθαρο σκοπό, δίνει τη δυνατότητα σε όλους να προσφέρουν χαρά και υποστήριξη σε όσους έχουν ανάγκη.

Να σημειωθεί πως με κάθε αγορά του «Δώρου Αγάπης», οι καταναλωτές στηρίζουν το Make-A-Wish Ελλάδος και συμβάλλουν στην εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν σοβαρά.

Τι περιέχει το φετινό Δώρο Αγάπης

ΑΒ Κάθε Μέρα Επιλογή Φαρίνα

ΑΒ Γάλα Ζαχαρούχο Συμπυκνωμένο

WORLD’S MARKET Φυστικοβούτυρο απαλό

ΑΒ ατομικός χυμός πορτοκάλι

Το «Δώρο Αγάπης» συνοδεύεται και από τη «Συνταγή Αγάπης» με την υπογραφή του γνωστού σεφ Άκη Πετρετζίκη για να εμπνευστείτε και να δημιουργήσετε κάτι γιορτινό με τα προϊόντα που περιέχει.

Οι καταναλωτές μπορούν:

να προσφέρουν το Δώρο Αγάπης απευθείας σε κάποιον που το χρειάζεται ή

να ενισχύσουν με αυτό τα ειδικά καλάθια συλλογής τροφίμων στα καταστήματα ΑΒ.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος φροντίζει ώστε να φτάσουν τα κουτιά σε οικογένειες και ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη. Το Δώρο Αγάπης είναι διαθέσιμο σε 260 φυσικά καταστήματα ΑΒ και online, μέσω του AB Eshop.