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Τρικαλινός: Η Λίλα Κούρτη ανάμεσα στους κορυφαίους της Marketing στο FMCG Powerlist 2025
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
21:41 - 22 Δεκ 2025

Τρικαλινός: Η Λίλα Κούρτη ανάμεσα στους κορυφαίους της Marketing στο FMCG Powerlist 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η Trikalinos ανακοινώνει με χαρά την ανάδειξη της Λίλας Κούρτη, Διευθύντριας Εξαγωγών & Marketing, στη Marketing FMCG 100 Powerlist 2025, έναν θεσμό που αναγνωρίζει επαγγελματίες με σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη και εξέλιξη του κλάδου.

Με μια διαδρομή που συνδυάζει τη γαστρονομική τεχνογνωσία με την στρατηγική, η Λίλα Κούρτη αποτελεί έναν από τους ανθρώπους που έχουν διαμορφώσει καθοριστικά την εξωστρέφεια και την premium τοποθέτηση της Trikalinos διεθνώς. Μέλος της ομάδας από το 2008, ανέλαβε από το 2010 την ηγεσία του τμήματος Εξαγωγών και Marketing, οδηγώντας την εταιρεία σε περισσότερες από 40 διεθνείς αγορές, ενώ συνέβαλε ενεργά στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, την αναβάθμιση της εταιρικής ταυτότητας και την εδραίωση της μάρκας σε κορυφαίες αγορές γαστρονομίας.

Η πορεία της στη μαγειρική με συνεργασίες σε βραβευμένα εστιατόρια και ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα– αποτέλεσε καθοριστικό εργαλείο για την αξιοποίηση της «γλώσσας» της γαστρονομίας ως μέσο επικοινωνίας και διαφοροποίησης των προϊόντων Trikalinos. Παράλληλα, η ενεργή συμμετοχή της σε φορείς, όπως η Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και το Ελληνο -Σαουδαραβικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο του ΣΕΒ, ενισχύουν περαιτέρω τον ρόλο της ως ambasssador της ελληνικής γαστρονομίας και παραγωγής.

Η διάκρισή της στη Marketing FMCG 100 Powerlist 2025 επιβεβαιώνει τη συμβολή της στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, την καινοτομία, τη στρατηγική ανάπτυξη και τη διεθνή αναγνώριση της Trikalinos, αλλά και στην ευρύτερη ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας παγκοσμίως.

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