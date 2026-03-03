Τρικαλινός: Δυναμική επέκταση  σε νέες εξωτικές αγορές – Το ελληνικό «χαβιάρι» ταξιδεύει στην Άπω Ανατολή 

Με σταθερή στρατηγική εξωστρέφειας και άνοιγμα σε νέες, δυναμικές αγορές της Ασίας και της Ανατολικής Μεσογείου, η εταιρεία Τρικαλινός ενισχύει τη διεθνή της παρουσία, μετατρέποντας το αυγοτάραχο Μεσολογγίου σε πρεσβευτή της ελληνικής γαστρονομίας παγκοσμίως.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της επιτυχημένης διείσδυσης σε εξωτικές αγορές είναι η Ταϊβάν, όπως αναφέρθηκε σε ειδική εκδήλωση για την παρουσία 170 χρόνων στην αγορά της εταιρείας. Εκεί, όπως τόνισε ο Ζαφείρης Τρικαλινός, Πρόεδρος της Τρικαλινός Α.Ε., το ελληνικό «χαβιάρι» έχει αποκτήσει ιδιαίτερη πολιτισμική αξία, καθώς προσφέρεται ως δώρο καλής τύχης με την αλλαγή του σεληνιακού έτους, ενισχύοντας σημαντικά την εποχική ζήτηση.

Η παρουσία της εταιρείας εκτείνεται πλέον σε περισσότερες από 40 χώρες, με την Ασία να αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης. Εκτός από την Ταϊβάν, ισχυρή αγορά παραμένει και η Ιαπωνία, ενώ η Γαλλία διατηρεί διαχρονικά τη θέση της ως κορυφαίος εξαγωγικός προορισμός. Στις ΗΠΑ, το μερίδιο αγοράς προσεγγίζει το 15%, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση του προϊόντος.

Η ιστορία

Με αφετηρία το Αιτωλικό το 1856, η Trikalinos Αυγοτάραχο έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο ελληνικό brand με έντονη διεθνή δραστηριότητα, πραγματοποιώντας εξαγωγές σε περισσότερες από 40 χώρες παγκοσμίως. Η παρουσία της εκτείνεται σε αγορές της Ευρώπης, της Ασίας, της Αμερικής και της Μέσης Ανατολής, με σταθερή συνεργασία με επιλεγμένα δίκτυα διανομής και κορυφαίους χώρους εστίασης, ενισχύοντας διαρκώς τη θέση της στο διεθνές γαστρονομικό τοπίο.

Η στρατηγική

Η στρατηγική για το 2026 εστιάζει στη διατήρηση της αυθεντικότητας και της ποιότητας των προϊόντων της, στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων κωδικών και στη δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανέφερε ο κ. Ζ. Τρικαλινός, η εταιρεία επενδύει στον εκσυγχρονισμό και την έρευνα, έχοντας από το 2006 ενεργές συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η μεγαλύτερη ερευνητική δέσμευση στην ιστορία της εταιρείας, μια κλινική μελέτη με το Harvard, σημαντικής επένδυσης και προοπτικής.

Στο φόντο αυτό ο Ζαφείρης Τρικαλινός, Πρόεδρος της Τρικαλινός Α.Ε., δήλωσε πως ο εορτασμός των 170 χρόνων δεν αποτελεί απλώς μια επετειακή στιγμή, αλλά μια σαφή δήλωση συνέχειας και στρατηγικής κατεύθυνσης.

Νέοι στρατηγικοί στόχοι: Κίνα, Αίγυπτος και Τουρκία

Στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής βρίσκεται η είσοδος στην κινεζική αγορά, μια πολυετής προσπάθεια που διαρκεί ήδη 16 χρόνια και πλέον βρίσκεται σε ώριμο στάδιο. Η διοίκηση εκφράζει αισιοδοξία ότι η επιμονή θα αποδώσει σύντομα καρπούς, ανοίγοντας έναν από τους μεγαλύτερους και πιο απαιτητικούς διεθνείς προορισμούς.

Παράλληλα, η Αίγυπτος αποτελεί τον επόμενο αναπτυξιακό στόχο, ενώ η Τουρκία προστέθηκε στο χαρτοφυλάκιο αγορών από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, διευρύνοντας περαιτέρω το γεωγραφικό αποτύπωμα της εταιρείας.

Σταθερή ανάπτυξη με επίκεντρο τον όγκο πωλήσεων

Το 2025 η εταιρεία κατέγραψε αύξηση κύκλου εργασιών κατά 5,5%, πλησιάζοντας τα 2 εκατ. ευρώ, με την ανάπτυξη να προέρχεται κυρίως από άνοδο του όγκου πωλήσεων και όχι από ανατιμήσεις. Οι εξαγωγές αντιστοιχούν πλέον στο 40%-42% του συνολικού τζίρου, ποσοστό που η διοίκηση στοχεύει να ενισχύσει περαιτέρω.

Οι πρώτοι μήνες του 2026 κινούνται στα περσινά επίπεδα, δημιουργώντας προϋποθέσεις σταθερότητας σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Προκλήσεις και γεωπολιτικές ανησυχίες

Παρά τη θετική πορεία, η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις. Το αυγοτάραχο αποτελεί προϊόν υψηλής γαστρονομίας, που συνδέεται με τη διάθεση του καταναλωτή για ποιοτικές επιλογές. Οι γεωπολιτικές εντάσεις και η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί στα οικονομικά μεγέθη, ωστόσο δημιουργούν προβληματισμό. Ήδη καταγράφονται αυξήσεις στα μεταφορικά κόστη, ενώ ενδεχόμενη άνοδος των καυσίμων ενδέχεται να επιβαρύνει περαιτέρω τη λειτουργία.

Καινοτομία, έρευνα και επένδυση στο μέλλον

Η στρατηγική για το 2026 επικεντρώνεται στη διατήρηση της υψηλής ποιότητας, στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και στη σύναψη μακροχρόνιων διεθνών συνεργασιών. Η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην έρευνα, διατηρώντας συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα από το 2006, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη κλινική μελέτη με το Harvard — η μεγαλύτερη ερευνητική πρωτοβουλία στην ιστορία της.

Παράλληλα, εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιό της με νέα προϊόντα, όπως μους αυγοτάραχου και καινοτόμους γευστικούς συνδυασμούς, διευρύνοντας το κοινό της.

Οικογενειακή συνέχεια με διεθνή προοπτική

Παρά τη διεθνή ανάπτυξη και το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί κατά καιρούς, η εταιρεία παραμένει αμιγώς οικογενειακή, με ξεκάθαρη πρόθεση διατήρησης του χαρακτήρα της. Ήδη έχει δρομολογηθεί η μετάβαση στην πέμπτη γενιά, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια ενός ιστορικού ελληνικού brand που συνεχίζει να ανοίγει δρόμους σε νέες, εξωτικές αγορές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Παναγιώτης Τρικαλινός, υπογράμμισε, ότι με βαθύ σεβασμό στην παράδοση και σταθερό βλέμμα στο μέλλον, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην ελληνική γαστρονομική κληρονομιά, ενισχύοντας τη διεθνή της παρουσία και διαμορφώνοντας το επόμενο κεφάλαιο της πολυετούς ιστορίας της.

Με βαθιά εκτίμηση στην εξελικτική πορεία της εταιρίας και στην ποιοτική βελτίωση του αυγοτάραχου τόσο γευστικά, όσο και διατροφικά αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Οινοχόων, ο οποίος εξήγησε πως αυτή η οργανοληπτική αριστεία του Trikalinos Αυγοτάραχου βοηθά ώστε να το απολαμβάνουμε συνοδεία εξαιρετικών οίνων και αποσταγμάτων.

Συγκινητική ήταν τόσο η ομιλία της γαστρονομικής δημοσιογράφου Θάλειας Τσιχλάκη, όσο και η από κάμερας συνεύρεση του Ζαφείρη Τρικαλινού με το συντοπίτη του Αιτωλικιώτη ηθοποιό Γιάννη Βογιατζή, που μίλησε με αγάπη και χιούμορ για τις κοινές τους αναμνήσεις και ευχήθηκε για τα επόμενα.

Η εκδήλωση επενδύθηκε γευστικά από τις εκλεκτές γεύσεις finger food που εμπνεύστηκε ο πάντα δημιουργικός Chef του Zappa, Χρύσανθος Καραμολέγκος, με την ομάδα του, με ευχάριστη γευστική έκπληξη το Bottagroni -negroni με Trikalinos Bottarga- που επιμελήθηκε ο Πύριλλος Θοδωρής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Παναγιώτης Τρικαλινός, υπογράμμισε, ότι με βαθύ σεβασμό στην παράδοση και σταθερό βλέμμα στο μέλλον, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην ελληνική γαστρονομική κληρονομιά, ενισχύοντας τη διεθνή της παρουσία και διαμορφώνοντας το επόμενο κεφάλαιο της πολυετούς ιστορίας της.

Με βαθιά εκτίμηση στην εξελικτική πορεία της εταιρίας και στην ποιοτική βελτίωση του αυγοτάραχου τόσο γευστικά, όσο και διατροφικά αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Οινοχόων, ο οποίος εξήγησε πως αυτή η οργανοληπτική αριστεία του Trikalinos Αυγοτάραχου βοηθά ώστε να το απολαμβάνουμε συνοδεία εξαιρετικών οίνων και αποσταγμάτων.

Συγκινητική ήταν τόσο η ομιλία της γαστρονομικής δημοσιογράφου Θάλειας Τσιχλάκη, όσο και η από κάμερας συνεύρεση του Ζαφείρη Τρικαλινού με το συντοπίτη του Αιτωλικιώτη ηθοποιό Γιάννη Βογιατζή, που μίλησε με αγάπη και χιούμορ για τις κοινές τους αναμνήσεις και ευχήθηκε για τα επόμενα.

Η εκδήλωση επενδύθηκε γευστικά από τις εκλεκτές γεύσεις finger food που εμπνεύστηκε ο πάντα δημιουργικός Chef του Zappa, Χρύσανθος Καραμολέγκος, με την ομάδα του, με ευχάριστη γευστική έκπληξη το Bottagroni -negroni με Trikalinos Bottarga- που επιμελήθηκε ο Πύριλλος Θοδωρής.