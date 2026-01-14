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ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση μετά την κατάθεση Αραχωβίτη στην Εξεταστική
Πολιτική
16:44 - 14 Ιαν 2026

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση μετά την κατάθεση Αραχωβίτη στην Εξεταστική

Reporter.gr Newsroom
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Νέο κύκλο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδότησε η κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρου Αραχωβίτη, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά τη διαχείριση των κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κυβέρνηση και αντιπολίτευση προχώρησαν σε αντικρουόμενες ερμηνείες της μαρτυρίας του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποδίδοντας ευθύνες για τις στρεβλώσεις και τις καταχρήσεις στο σύστημα επιδοτήσεων.

Κυβερνητικές πηγές: «Πολιτική δικαίωση της ΝΔ»

Πηγές της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζουν ότι η κατάθεση Αραχωβίτη επιβεβαίωσε πλήρως τις θέσεις της κυβέρνησης και αποδόμησε το αφήγημα της αντιπολίτευσης γύρω από την εφαρμογή της λεγόμενης «τεχνικής λύσης». Όπως αναφέρουν, ο πρώην υπουργός παραδέχθηκε ότι η τεχνική λύση δεν μπορούσε να τροποποιηθεί χωρίς τον κίνδυνο σοβαρών κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αναγνώρισε ότι τα έγγραφα που υπέγραψε ήταν απολύτως συμβατά με το τότε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Κατά τις ίδιες πηγές, ιδιαίτερα επιβαρυντική για τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν η παραδοχή ότι επί της διακυβέρνησής του επετράπη η ενεργοποίηση δικαιωμάτων σε βοσκοτόπια χωρίς ζωικό κεφάλαιο και σε μη κτηνοτρόφους, όχι ως μεταβατικό μέτρο αλλά ως συνειδητή πολιτική επιλογή. Η ΝΔ αποδίδει στον ΣΥΡΙΖΑ την ευθύνη για τη διατήρηση της τεχνικής λύσης χωρίς ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και για τη μη σύνταξη βοσκοτοπικών χαρτών, γεγονός που –όπως υποστηρίζει– άνοιξε τον δρόμο σε στρεβλώσεις που επιχειρεί σήμερα να διορθώσει η κυβέρνηση.

ΠΑΣΟΚ: «Ευθύνες χωρίς άλλοθι»

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, πηγές του κόμματος επισημαίνουν ότι ο κ. Αραχωβίτης κατέθεσε πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν υποστελεχωμένος και διοικητικά αδύναμος, με ανεπαρκή υποστήριξη στη Διεύθυνση Πληροφορικής. Όπως σημειώνουν, η εξαγγελία για «επιστροφή του ΟΣΔΕ στο σπίτι του» δεν υλοποιήθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να παραμείνει ευάλωτος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αποφάσεις του 2015 για την κατανομή βοσκοτόπων και την ενεργοποίηση δικαιωμάτων χωρίς ζώα, καθώς και στην επιλογή να επιτραπεί η δήλωση βοσκοτόπων σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, επιλογή που –κατά το ΠΑΣΟΚ– άνοιξε τον δρόμο σε καταχρήσεις. Παρά την παραδοχή περί «χυδαίας κατάχρησης» με πλαστά δικαιολογητικά, ο πρώην υπουργός φέρεται να δήλωσε ότι δεν θα άλλαζε τις αποφάσεις του, γεγονός που, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, εγείρει σοβαρά ερωτήματα πολιτικής ευθύνης.

Το κόμμα επισημαίνει επίσης ζητήματα διαφάνειας γύρω από την οριζόντια περικοπή 3% των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2018 και τη διαχείριση του Εθνικού Αποθέματος, καθώς και την απουσία επαρκών ελέγχων σε ένα περιβάλλον θεσμικών αδυναμιών.

ΣΥΡΙΖΑ: «Αναγκαστική λύση, γαλάζιο σκάνδαλο»

Αντίθετα, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν λόγο για πλήρη κατάρρευση των κυβερνητικών ισχυρισμών, τονίζοντας ότι η κατάθεση Αραχωβίτη ήταν τεκμηριωμένη και ανέδειξε τον αναγκαστικό χαρακτήρα της τεχνικής λύσης. Όπως υποστηρίζουν, το μέτρο δεν αποτέλεσε πολιτική επιλογή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αλλά εργαλείο διαχείρισης ενός χρόνιου προβλήματος του ευρωπαϊκού συστήματος επιδοτήσεων, το οποίο είχε εφαρμοστεί ήδη πριν το 2015.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιρρίπτει την κύρια ευθύνη για το σκάνδαλο στον χειρισμό του Εθνικού Αποθέματος μετά το 2019, κάνοντας λόγο για ανεξέλεγκτη αύξηση των κατανομών και παραπέμποντας στα στοιχεία που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Παράλληλα, υπενθυμίζει τα υψηλά πρόστιμα που είχαν επιβληθεί στη χώρα τα προηγούμενα χρόνια, υποστηρίζοντας ότι τυχόν μονομερής εγκατάλειψη της τεχνικής λύσης θα εξέθετε την Ελλάδα σε νέο κύμα κυρώσεων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει την Κωνσταντοπούλου για σύμπλευση με την κυβέρνηση

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλουν, παράλληλα, και τη στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για σύμπλευση με τη ΝΔ στην προσπάθεια διάχυσης ευθυνών για το –όπως το χαρακτηρίζουν– «αμιγώς γαλάζιο» σκάνδαλο. Υποστηρίζουν ότι, με πρακτικές εντυπωσιασμού και επιθετική ρητορική, εξαπέλυσε αβάσιμες κατηγορίες και υπονοούμενα κατά του πρώην υπουργού Σταύρου Αραχωβίτη, επιχειρώντας να υπονομεύσει τις απαντήσεις του.

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, η στάση αυτή εξυπηρετεί το αφήγημα περί «διαχρονικών παθογενειών» και το «όλοι ίδιοι είναι», ενώ αποσιωπάται η ανάδειξη στοιχείων για τη διαχείριση του Εθνικού Αποθέματος επί υπουργίας Βορίδη. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η προσπάθεια συκοφάντησης απέτυχε, υπογραμμίζοντας πως η Εξεταστική Επιτροπή οφείλει να λειτουργεί με θεσμικό σεβασμό και όχι με αποπροσανατολιστικές προσωπικές επιθέσεις, καταλήγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να ταυτιστεί με πρακτικές και πρόσωπα που συνδέονται με το σκάνδαλο.

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