H ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ προσέφερε 387.000 μερίδες λαχανικών σε κοινωφελείς οργανισμούς το 2025
15:01 - 05 Φεβ 2026

H ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ προσέφερε 387.000 μερίδες λαχανικών σε κοινωφελείς οργανισμούς το 2025

Reporter.gr Newsroom
H ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ συνέχισε και το 2025 να βρίσκεται δίπλα σε όσους βρίσκονται σε ανάγκη, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας «Κάνουμε καλό». Ειδικότερα, σε συνεργασία με 140 κοινωφελείς οργανισμούς σε όλη τη χώρα, η εταιρεία συνέβαλε ουσιαστικά στην κάλυψη των βασικών διατροφικών αναγκών περισσότερων από 100.000 συνανθρώπων μας. Μέσα από τη δωρεάν διάθεση 86 τόνων λαχανικών, εξασφαλίστηκαν 387.000 μερίδες φαγητού και σαλατών, με ιδιαίτερη μέριμνα για οικογένειες με παιδιά.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί σταθερό πυλώνα του κοινωνικού έργου της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, ενισχύοντας την προσπάθεια για τη μείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας και προωθώντας την αξία της προσφοράς σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Η κα. Κατερίνα Μακρίδου-Ωραιοπούλου, ESG & Corporate Communication Director της Μπάρμπα Στάθης, δήλωσε: «Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας «Κάνουμε καλό», στηρίζει διαχρονικά τους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν επισιτιστικές δυσκολίες και ιδιαίτερα τα παιδιά. Μέσα από συνεργασίες με κοινωφελείς οργανισμούς σε όλη τη χώρα, συμβάλλουμε στην κάλυψη βασικών αναγκών και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Συνεχίζουμε με συνέπεια δράσεις αλληλεγγύης που ενδυναμώνουν τις κοινότητες και στηρίζουν όσους το έχουν περισσότερο ανάγκη.».

