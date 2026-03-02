ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΜΑΚΒΕΛ - EURIMAC: Ποντάρει στις νέες διατροφικές τάσεις
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
21:15 - 02 Μαρ 2026

ΜΑΚΒΕΛ - EURIMAC: Ποντάρει στις νέες διατροφικές τάσεις

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η δημιουργία ενός ζυμαρικού που να μπορεί να καταναλώνεται στο καθημερινό τραπέζι, χωρίς διαφοροποιήσεις στη γευστική εμπειρία, αποτέλεσε τον βασικό άξονα ανάπτυξης της νέας σειράς ζυμαρικών χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη της ΜΑΚΒΕΛ. Όπως αναφέρει ανακοίνωση, η πρόκληση επικεντρώθηκε στη διατήρηση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών – γεύση, υφή, «δέσιμο» στο πιάτο – με ταυτόχρονη μείωση του γλυκαιμικού δείκτη.

Η αφετηρία της προσπάθειας ήταν ένα ουσιαστικό ερώτημα που σχετίζεται με τις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες: μπορεί ένα βασικό προϊόν της ελληνικής και μεσογειακής διατροφής να εξελιχθεί, διατηρώντας τον γνώριμο χαρακτήρα του, αλλά προσφέροντας διαφορετική γλυκαιμική συμπεριφορά; Η εταιρεία επέλεξε να προσεγγίσει το ζήτημα όχι ως περιορισμό, αλλά ως ευκαιρία για καινοτομία, επενδύοντας σε μια πολυετή διαδικασία έρευνας και τεχνολογικής προσαρμογής.

Έρευνα 4 χρόνων

Σύμφωνα με την εταρεία, η αναπτυξιακή πορεία διήρκησε τέσσερα χρόνια και βασίστηκε σε εκτεταμένες δοκιμές και αναλύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογήθηκαν διαφορετικοί τύποι και κοκκομετρίες αλεύρων, ποικίλες αναλογίες φυτικών ινών και πρωτεϊνών, καθώς και διαφορετικές τεχνικές παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων συνθηκών ξήρανσης και ψύξης. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές σε διαφορετικά είδη και διαμετρήματα ζυμαρικών, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι συνεπές, ανεξαρτήτως μορφής προϊόντος.

Στόχος της ΜΑΚΒΕΛ, όπως τονίζεται, ήταν να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ διατροφικής καινοτομίας και γευστικής συνέχειας. Όπως επισημαίνεται, το ζητούμενο δεν ήταν η διαφοροποίηση της εμπειρίας κατανάλωσης, αλλά η ενσωμάτωση της νέας σειράς στο καθημερινό διαιτολόγιο, χωρίς αλλαγές στη συνήθη χρήση και παρασκευή των ζυμαρικών.

Οι τελικές συνταγές υποβλήθηκαν, με βάση την εταρεία, σε κλινικές μελέτες γλυκαιμικού δείκτη από το Oxford Brookes Centre for Nutrition and Health στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο είναι διαπιστευμένο από το Glycemic Index Foundation για τη διενέργεια δοκιμών γλυκαιμικού δείκτη. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 26642:2010, διασφαλίζοντας επιστημονική τεκμηρίωση βάσει αναγνωρισμένων μεθοδολογιών.

MAKVEL-BLUE-PENES-NoShadow_62aaf.png

Η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει ότι τα προϊόντα παρουσιάζουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κριτήρια, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της πληροφόρησης προς τον καταναλωτή.

Η σειρά ζυμαρικών χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη της ΜΑΚΒΕΛ έχει ήδη λανσαριστεί και διατίθεται στην ελληνική αγορά, αποτελώντας μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της εταιρείας για ανάπτυξη προϊόντων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις και ανάγκες. Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια συνολικότερη προσπάθεια επένδυσης στην έρευνα, στην ποιότητα των πρώτων υλών και στη συνεχή βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών.

Με τη συγκεκριμένη σειρά, η ΜΑΚΒΕΛ επιδιώκει να αποδείξει ότι η καινοτομία στον τομέα των τροφίμων όταν συνδυάζεται με την οργάνωση και τη γνώση προσφέρει επιλογές που διατηρούν τη γευστική ταυτότητα των κλασικών προϊόντων, ενώ παράλληλα ενσωματώνει επιστημονικά τεκμηριωμένα διατροφικά χαρακτηριστικά.

Τα προϊόντα Χαμηλού Γλυκαιμικού Δείκτη:

Όπως αναφέρει η εταιρεία, "πρώτη η ΜΑΚΒΕΛ λάνσαρε στην αγορά, το 2024, ένα πρωτοποριακό προϊόν το "Σπαγγέτι Νο. 6 Χαμηλού Γλυκαιμικού Δείκτη" που αποτέλεσε το πρώτο είδος ζυμαρικών μιας νέας κατηγορίας στο πλαίσιο μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής. Τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα από το OXFORD BROOKS U.K, τον μοναδικό διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης γλυκαιμικού δείκτη στην Ευρώπη."

Ο Χαμηλός Γλυκαιμικός Δείκτης οφείλεται στην αντικατάσταση των ευπέπτων αμύλων με άπεπτο άμυλο στο γεύμα και συμβάλλει στη μείωση της αύξησης της γλυκόζης στο αίμα, μετά το συγκεκριμένο γεύμα.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/03/2026 - 20:47
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC: Το τρίπτυχο ανάπτυξης και οι στόχοι για 2026
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC: Το τρίπτυχο ανάπτυξης και οι στόχοι για 2026

ΜΑΚΒΕΛ–EURIMAC: Βραβεύτηκε ως «Most Sustainable Company 2025»
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

ΜΑΚΒΕΛ–EURIMAC: Βραβεύτηκε ως «Most Sustainable Company 2025»

ΜΑΚΒΕΛ: Στο Top 100 της λίστας του Taste Atlas με τα καλύτερα προϊόντα στον κόσμο
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

ΜΑΚΒΕΛ: Στο Top 100 της λίστας του Taste Atlas με τα καλύτερα προϊόντα στον κόσμο

Eurimac: «Συνταγή» ανάπτυξης με νέα προϊόντα-Επενδύσεις €12 εκατ. το 2025
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Eurimac: «Συνταγή» ανάπτυξης με νέα προϊόντα-Επενδύσεις €12 εκατ. το 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
07/06/2026 - 23:48

Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια στην Κύπρο

Ειδήσεις
07/06/2026 - 23:18

Κύματα πυραύλων από το Ιράν στο Ισραήλ - Αντίποινα σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό

Ειδήσεις
07/06/2026 - 22:00

Τραμπ κατά δημοσιογράφου του NBC: «Ή είσαι διεφθαρμένη ή ηλίθια» δήλωσε και αποχώρησε

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:53

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο-μαμούθ €270.000 σε 55χρονο για εγκατάλειψη εννέα γατιών στην Καλαμαριά

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:45

Σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη: Ισραηλινές αναφορές για δίκτυα Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:35

Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι για κρίσιμες συνομιλίες ενώ η Ουκρανία δέχεται σφοδρά ρωσικά πλήγματα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
07/06/2026 - 21:20

Aγρότες: Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων – Ποιο διάστημα καλύπτει

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:45

Πληθωρισμός και πετρέλαιο πιέζουν την ΕΚΤ: Προς αύξηση επιτοκίων την Πέμπτη 11/6

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
07/06/2026 - 20:15

ΕΦΕΤ: Η ασφάλεια τροφίμων ως θεμελιώδες δικαίωμα – Έμφαση στον ρόλο της επιστήμης και της πρόληψης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:11

Τουρνάς από Βόρεια Εύβοια: Διαρκή παρακολούθηση του φαινομένου – Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι

Ειδήσεις
07/06/2026 - 19:50

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την εκεχειρία: Ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό και απειλές από Τεχεράνη

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 19:15

Banco BPM: Πρόταση-μαμούθ για συγχώνευση «ίσου προς ίσο» με τη Monte dei Paschi

Ειδήσεις
07/06/2026 - 18:45

Βόρεια Εύβοια: Κανονικά αύριο 8/6 οι Πανελλαδικές – Κλειστά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσιο Προκοπίου

Πολιτική
07/06/2026 - 18:32

Δημοσκόπηση Marc: Η ΝΔ πρώτη με 30,8% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ

Εμπορεύματα
07/06/2026 - 18:10

OPEC+: Απόφαση για τέταρτη διαδοχική αύξηση πετρελαίου μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Αυτοδιοίκηση
07/06/2026 - 17:45

Υπόθεση Πολεοδομίας Κηφισιάς: «Είχαμε ήδη εντοπίσει τις δυσλειτουργίες», λέει ο Δήμος

Ειδήσεις
07/06/2026 - 17:21

CNBC για Πόλεμο Ιράν–ΗΠΑ: Οι 100 ημέρες που αναδιαμόρφωσαν αγορές, ενέργεια και οικονομίες

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:55

Axios: Η Καμάλα Χάρις στη Λουιζιάνα με φόντο τις εκλογικές περιφέρειες και τις ζυμώσεις για το 2028

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:20

Ανησυχία για τις ισχυρές δονήσεις στη Β. Εύβοια: Επιτόπου ο Τουρνάς για την αποτίμηση της κατάστασης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 15:59

Νέο ιστορικό υψηλό για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Ξεπέρασαν τα 12,2 εκατ. οι επιβάτες στο πρώτο πεντάμηνο

Πολιτική
07/06/2026 - 15:30

Καρανίκας: «Παρακμή και σήψη» – Σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ για «κείμενα Άρλεκιν»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 15:00

Κατσαφάδος: Τελεσίγραφο έως 15/6 για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Πρόστιμα μέσω ΑΑΔΕ και εντατικοί έλεγχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
07/06/2026 - 14:30

Χαρακόπουλος: Από τον Νείλο στον Αχελώο – Προειδοποιήσεις για «πολέμους του νερού» και την απειλή της ερημοποίησης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:59

Αλβανία: Ο Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ 1,4 δισ. ευρώ εν μέσω μαζικών αντιδράσεων για τη Νάρτα

Πολιτική
07/06/2026 - 13:30

Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:07

Σεισμός 5,2 και 4,8 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια: Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 12:59

British Airways: Το αυξημένο κόστος καυσίμων φέρνει νέο κύμα ανατιμήσεων στα εισιτήρια

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:45

Στενά του Ορμούζ και πετρέλαιο: OPEC+ σε κρίσιμη συνεδρίαση χωρίς ισχυρά «όπλα»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:21

Χανιά: Σύλληψη 56χρονου Γερμανού που φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο

Πολιτική
07/06/2026 - 12:15

Τσουκαλάς: Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να προκύψει από μια αποτυχημένη κυβέρνηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ