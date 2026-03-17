ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Trikalinos: Τρία νέα προϊόντα και αναπτυξιακή προοπτική
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
13:11 - 17 Μαρ 2026

Trikalinos: Τρία νέα προϊόντα και αναπτυξιακή προοπτική

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Trikalinos συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία για ακόμη μια χρονιά στη Food Expo Greece 2026, τη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που έλαβε χώρα στο Metropolitan Expo, στις 14–16 Μαρτίου. 

Το περίπτερο της Trikalinos με βάση ανακοίνωση, προσέλκυσε έναν μεγάλο αριθμό επισκεπτών, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την φιλοσοφία και την ιστορία της εταιρείας, η οποία μετρά πλέον 170 χρόνια παρουσίας και διαρκούς εξέλιξης.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με επαγγελματίες του κλάδου, μέσα από τις οποίες παρουσιάστηκε η ευρεία γκάμα όλων των premium προϊόντων της Trikalinos , έγιναν ανταλλαγές ιδεών και συζητήθηκαν νέες ευκαιρίες συνεργασίας.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και τα τρία νέα προϊόντα της εταιρείας στην κατηγορία έτοιμων προϊόντων επάλειψης: τη mousse αυγοτάραχο, τη mousse αγκινάρας και αυγοτάραχο και τoν πουρέ φάβας με αυγοτάραχο. Και τα τρία προϊόντα ξεχώρισαν για την υψηλή ποιότητα, τον καινοτόμο χαρακτήρα και τα ιδιαίτερα γευστικά τους χαρακτηριστικά, αποσπώντας θετικά σχόλια και έντονο ενδιαφέρον από τους παρευρισκόμενους.

Η υψηλή ανταπόκριση των επισκεπτών και το έντονο ενδιαφέρον των επαγγελματιών του κλάδου επιβεβαιώνουν τη δυναμική παρουσία της Trikalinos στην αγορά και ενισχύουν τη δέσμευση της εταιρείας για συνεχή ανάπτυξη, ποιότητα και εξωστρέφεια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΥΠΑ: Παράταση αιτήσεων για πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων 18-29 ετών
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: Παράταση αιτήσεων για πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων 18-29 ετών

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα επισκεπτών στα μουσεία και ρεκόρ εισπράξεων στους αρχαιολογικούς χώρους το Νοέμβριο του 2025
Ειδήσεις

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα επισκεπτών στα μουσεία και ρεκόρ εισπράξεων στους αρχαιολογικούς χώρους το Νοέμβριο του 2025

Eurobank: Ανεβάζει την τιμή-στόχο η Jefferies με ισχυρές προοπτικές αποδόσεων και διανομών
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank: Ανεβάζει την τιμή-στόχο η Jefferies με ισχυρές προοπτικές αποδόσεων και διανομών

Αύξηση 9,5% στις κενές θέσεις εργασίας το δ’ τρίμηνο 2025 μετά την πτώση του 2024
Οικονομία

Αύξηση 9,5% στις κενές θέσεις εργασίας το δ’ τρίμηνο 2025 μετά την πτώση του 2024

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Apple: Έρχονται «αναπόφευκτες» αυξήσεις τιμών, σύμφωνα με την εταιρεία
Επιχειρήσεις

Apple: Έρχονται «αναπόφευκτες» αυξήσεις τιμών, σύμφωνα με την εταιρεία

ΔΙΜΕΑ: «Σαφάρι» ελέγχων σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο – Κατασχέθηκαν τουλάχιστον 20.000 «μαϊμού» προϊόντα
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΜΕΑ: «Σαφάρι» ελέγχων σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο – Κατασχέθηκαν τουλάχιστον 20.000 «μαϊμού» προϊόντα

PosoKanei: Στον «αέρα» η νέα πλατφόρμα για online σύγκριση τιμών – Πώς λειτουργεί
Οικονομία

PosoKanei: Στον «αέρα» η νέα πλατφόρμα για online σύγκριση τιμών – Πώς λειτουργεί

Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε με πράξεις το made in Greece ως σήμα ποιότητας των προϊόντων μας
ΕΜΠΟΡΙΟ

Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε με πράξεις το made in Greece ως σήμα ποιότητας των προϊόντων μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
22/06/2026 - 15:41

ΠΑΣΟΚ: Το ρεύμα μπορεί να μειωθεί άμεσα – Η κυβέρνηση αρνείται

Επιχειρήσεις
22/06/2026 - 15:39

Καφούνης: Άμεση επαναφορά της απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 15:31

Αττικά Πολυκαταστήματα: Στην τελική ευθεία για την εισαγωγή στο Euronext Athens

Ειδήσεις
22/06/2026 - 15:26

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Fed, Άλαν Γκρίνσπαν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/06/2026 - 15:10

Βράβευση για τους πρώτους 158 αποφοίτους των CrediaBusiness Academy και CrediaBank Wealth Management Academy

Ανεμοδείκτης
22/06/2026 - 15:00

Ποιος κέρδισε τελικά τον πόλεμο στο Ιράν;

Πολιτική
22/06/2026 - 14:55

Χατζηδάκης: Το Υπερταμείο ανεβάζει στροφές στη νέα εποχή της ελληνικής οικονομίας

Οικονομία
22/06/2026 - 14:41

Άλμα 36,9% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις στο τετράμηνο με 1 εκατ. περισσότερους τουρίστες

Ανεμοδείκτης
22/06/2026 - 14:40

Τι εννοεί ο Τραμπ όταν λέει «για χάρη» του Ερντογάν;

Πολιτική
22/06/2026 - 14:30

Χρηστίδης: Η αλαζονεία της Nέας Δημοκρατίας αποτυπώνεται στην επίθεση Καιρίδη στο Χάρη Δούκα

Πολιτική
22/06/2026 - 14:21

ΚΕΦΙΜ: Τη νύχτα κατατίθενται 8 στις 10 τροπολογίες της τελευταίας στιγμής

Πολιτική
22/06/2026 - 14:15

ΠΑΣΟΚ: Το ελβετικό «φρένο» στη Mercosur δικαιώνει τη γραμμή των ευρωβουλευτών μας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 14:11

Το Ηνωμένο Βασίλειο οδεύει προς τον 7ο πρωθυπουργό του σε 10 χρόνια

Ειδήσεις
22/06/2026 - 14:03

Δύο χρόνια Στάρμερ: Οι μεταρρυθμίσεις, τα λάθη και το άδοξο τέλος

Ειδήσεις
22/06/2026 - 13:55

AP: Ανησυχία για την εξάπλωση του Έμπολα στο Κονγκό - Πρόκληση η ιχνηλάτηση κρουσμάτων

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 13:50

Συμφωνία της χρονιάς στα IFLR Europe Awards 2026 η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext

Υγεία
22/06/2026 - 13:34

Θετική έκβαση για τον Έλληνα ταξιδιώτη που είχε τεθεί σε καραντίνα λόγω έκθεσης στο χανταϊό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
22/06/2026 - 13:34

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Zeekr 7GT στην Ελλάδα

Νομίσματα
22/06/2026 - 13:33

Στα $64.000 το Bitcoin – Γιατί οι αναλυτές βλέπουν τέλος στη φάση διόρθωσης

Πολιτική
22/06/2026 - 13:32

Η κυβέρνηση καλύπτει πλήρως την Ασημακοπούλου - ΠΑΣΟΚ: Η επιτομή της «επιτελικής αριστείας»

Πολιτική
22/06/2026 - 13:24

Αντεπίθεση Δραγασάκη στον Στουρνάρα για το «παράλληλο νόμισμα»

Εμπορεύματα
22/06/2026 - 13:21

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Επιχειρήσεις
22/06/2026 - 13:11

Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ειδήσεις
22/06/2026 - 13:00

Η Ευρώπη «βράζει»: Θερμοκρασίες έως 42 βαθμούς και έκτακτα μέτρα σε Γαλλία και Ισπανία

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:48

Politico: Σε μειονεκτική θέση η Ευρώπη συγκριτικά με την Κίνα στις προμήθειες φυσικού αερίου

Ανεμοδείκτης
22/06/2026 - 12:39

«Σκάει» βόμβα στο Ασφαλιστικό και όλοι σφυρίζουν αδιάφορα

ΥΔΡΕΥΣΗ
22/06/2026 - 12:34

Τήνος: Η τετραετής λειψυδρία φέρνει απαγορεύσεις και παρεμβάσεις

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:21

Καύσιμα τέλος στην Κριμαία καθώς τα ουκρανικά drones χτυπούν τις μεταφορές

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:21

Καταδίκη της Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου για τη διαρροή email αποδήμων - Οι ποινές

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
22/06/2026 - 12:09

Όλα όσα έγιναν στο 7o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης - #ocin26: Προτεραιότητες και προκλήσεις στις συνταξιοδοτικές παροχές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ