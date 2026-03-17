Trikalinos: Τρία νέα προϊόντα και αναπτυξιακή προοπτική

Η Trikalinos συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία για ακόμη μια χρονιά στη Food Expo Greece 2026, τη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που έλαβε χώρα στο Metropolitan Expo, στις 14–16 Μαρτίου.

Το περίπτερο της Trikalinos με βάση ανακοίνωση, προσέλκυσε έναν μεγάλο αριθμό επισκεπτών, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την φιλοσοφία και την ιστορία της εταιρείας, η οποία μετρά πλέον 170 χρόνια παρουσίας και διαρκούς εξέλιξης.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με επαγγελματίες του κλάδου, μέσα από τις οποίες παρουσιάστηκε η ευρεία γκάμα όλων των premium προϊόντων της Trikalinos , έγιναν ανταλλαγές ιδεών και συζητήθηκαν νέες ευκαιρίες συνεργασίας.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και τα τρία νέα προϊόντα της εταιρείας στην κατηγορία έτοιμων προϊόντων επάλειψης: τη mousse αυγοτάραχο, τη mousse αγκινάρας και αυγοτάραχο και τoν πουρέ φάβας με αυγοτάραχο. Και τα τρία προϊόντα ξεχώρισαν για την υψηλή ποιότητα, τον καινοτόμο χαρακτήρα και τα ιδιαίτερα γευστικά τους χαρακτηριστικά, αποσπώντας θετικά σχόλια και έντονο ενδιαφέρον από τους παρευρισκόμενους.

Η υψηλή ανταπόκριση των επισκεπτών και το έντονο ενδιαφέρον των επαγγελματιών του κλάδου επιβεβαιώνουν τη δυναμική παρουσία της Trikalinos στην αγορά και ενισχύουν τη δέσμευση της εταιρείας για συνεχή ανάπτυξη, ποιότητα και εξωστρέφεια.