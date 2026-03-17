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Eurobank: Ανεβάζει την τιμή-στόχο η Jefferies με ισχυρές προοπτικές αποδόσεων και διανομών
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:35 - 17 Μαρ 2026

Eurobank: Ανεβάζει την τιμή-στόχο η Jefferies με ισχυρές προοπτικές αποδόσεων και διανομών

Reporter.gr Newsroom
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Η Jefferies προχώρησε σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη Eurobank, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση «buy», καθώς εκτιμά ότι οι αποδόσεις της τράπεζας βελτιώνονται αισθητά και ότι οι διανομές προς τους μετόχους θα ενισχυθούν σημαντικά τα επόμενα τρία χρόνια.  

Η νέα τιμή-στόχος τοποθετείται στα 5 ευρώ, έναντι 4,90 ευρώ προηγουμένως, υποδεικνύοντας ανοδικό περιθώριο περίπου 45% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα. Η αναθεώρηση αυτή στηρίζεται κυρίως στη μεταφορά των αποτιμήσεων χρονικά προς το 2028, αλλά και στη διατήρηση υψηλής κερδοφορίας σε συνδυασμό με αυξημένες επιστροφές κεφαλαίου.

Παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις για την κερδοφορία έχουν αναθεωρηθεί ελαφρώς προς τα κάτω —με τα κέρδη ανά μετοχή να υπολογίζονται περίπου 3% χαμηλότερα λόγω αυξημένων επενδύσεων— η Jefferies εξακολουθεί να βλέπει ιδιαίτερα θετική συνολική εικόνα. Η κεφαλαιακή επάρκεια εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 14,6% έως το 2028, προσφέροντας επιπλέον περιθώρια είτε για εξαγορές είτε για περαιτέρω ενίσχυση των διανομών.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Eurobank παραμένει μία από τις βασικές επιλογές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, καθώς συνδυάζει υψηλή κερδοφορία, γεωγραφική διαφοροποίηση και ισχυρές αποδόσεις για τους μετόχους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οίκου, η απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) αναμένεται να φτάσει το 17% έως το 2028, από περίπου 16% το 2025, διατηρώντας την τράπεζα σε υψηλά επίπεδα αποδοτικότητας συγκριτικά με τον εγχώριο ανταγωνισμό. Την ίδια στιγμή, η αποτίμηση παραμένει ελκυστική, με δείκτη P/E κοντά στις 6 φορές και P/TBV περίπου στη μία φορά για το 2028.

Καθοριστικό ρόλο στο επενδυτικό αφήγημα διαδραματίζει η πολιτική διανομών. Η Jefferies προβλέπει ότι το payout ratio θα φτάσει το 55% το 2026 και θα αυξηθεί στο 60% από το 2027 και μετά, μέσω συνδυασμού μερισμάτων και επαναγορών μετοχών. Συνολικά, οι διανομές εκτιμάται ότι θα ανέλθουν περίπου στα 3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026–2028, καταγράφοντας αύξηση 75% σε σχέση με την προηγούμενη τριετία.

Η διεθνής παρουσία της Eurobank εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πλεονέκτημα, καθώς περίπου το ήμισυ των κερδών της προέρχεται από δραστηριότητες στο εξωτερικό. Η τράπεζα έχει παρουσία σε τρεις κύριες αγορές —Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία— ενώ αναπτύσσει τα έσοδά της μέσω τριών βασικών πυλώνων: τραπεζικές υπηρεσίες, ασφάλειες και διαχείριση περιουσίας.

Στην Κύπρο, οι συνέργειες από τις πρόσφατες εξαγορές ενισχύουν περαιτέρω τις προοπτικές, με τη Jefferies να αυξάνει την εκτίμηση για τα οφέλη στα 140 εκατ. ευρώ. Ήδη έχει υλοποιηθεί περίπου το 40% των συνεργειών μέσα στο 2025, με στόχο το 70% έως το 2026 και την πλήρη ενσωμάτωση έως το 2027.

Τέλος, σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης εντοπίζονται και στον ασφαλιστικό τομέα, όπου η Eurobank ενισχύει τη θέση της μέσω των Eurolife και CNP. Τα έσοδα από ασφάλειες και bancassurance εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν τα 200 εκατ. ευρώ έως το 2028, από περίπου 70 εκατ. ευρώ το 2025, αντανακλώντας τη χαμηλή διείσδυση των αγορών σε Ελλάδα και Κύπρο σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

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