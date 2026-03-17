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ΔΥΠΑ: Παράταση αιτήσεων για πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων 18-29 ετών
Εργασιακά
12:48 - 17 Μαρ 2026

ΔΥΠΑ: Παράταση αιτήσεων για πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων 18-29 ετών

Reporter.gr Newsroom
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Η ΔΥΠΑ ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών, έως τη Δευτέρα 23 Μαρτίου στις 15:00.  

Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμμετοχή των γυναικών, καθώς και σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την ψηφιακή και την πράσινη οικονομία, παρέχοντας επιχορήγηση ύψους 17.500 ευρώ για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων.

Η συγκεκριμένη δράση έχει διάρκεια 12 μηνών και στοχεύει στην ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης, καθώς και στη δημιουργία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από συνολικά 2.114 ανέργους. Απευθύνεται κυρίως σε νέους που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, προσφέροντας μια ουσιαστική ευκαιρία επαγγελματικής ένταξης, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και σε τομείς με αναπτυξιακή προοπτική.

Η επιχορήγηση των 17.500 ευρώ καταβάλλεται τμηματικά σε τρεις δόσεις, υπό την προϋπόθεση της ομαλής και συνεχούς λειτουργίας της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, η πρώτη δόση ύψους 4.700 ευρώ δίνεται μετά την έναρξη δραστηριότητας (Ορόσημο Α).

Η δεύτερη δόση, ύψους 6.400 ευρώ, καταβάλλεται μετά τη συμπλήρωση έξι μηνών λειτουργίας και κατόπιν επιτόπιου ελέγχου για την επιβεβαίωση της πραγματικής λειτουργίας (Ορόσημο Β). Η τρίτη και τελευταία δόση, επίσης 6.400 ευρώ, αποδίδεται μετά τη συμπλήρωση δώδεκα μηνών, έπειτα από νέα αυτοψία που πιστοποιεί τη συνεχή λειτουργία της επιχείρησης (Ορόσημο Γ).

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, ηλικίας 18 έως 29 ετών, οι οποίοι δεν εργάζονται, δεν σπουδάζουν και δεν συμμετέχουν σε κάποια μορφή κατάρτισης. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης συνοδευόμενης από επιχειρηματικό σχέδιο.

Η αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα υποβάλλεται μέσω του Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τον φάκελό τους ηλεκτρονικά.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/03/2026 - 12:51
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