ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα επισκεπτών στα μουσεία και ρεκόρ εισπράξεων στους αρχαιολογικούς χώρους το Νοέμβριο του 2025

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων για τον μήνα Νοέμβριο 2025.

Συγκεκριμένα:

• Κατά το μήνα Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται αύξηση των επισκεπτών μουσείων κατά 12,0%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 28,1% και των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 50,6%.

• Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το μήνα Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών κατά 2,2%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 32,7% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 123,2%.

• Κατά το εντεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοέμβριου 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρατηρείται αύξηση κατά 0,4% στους επισκέπτες των μουσείων, κατά 10,7% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 36,1% στις αντίστοιχες εισπράξεις.

• Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το εντεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοέμβριου 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρατηρείται μείωση κατά 4,8% στον αριθμό επισκεπτών, αύξηση κατά 7,2% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 43,4% στις αντίστοιχες εισπράξεις.

Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζεται η πορεία των εισπράξεων Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων, καθώς και η επισκεψιμότητα ανά Μουσείο και ανά Αρχαιολογικό χώρο.